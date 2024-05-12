Fox: экс-президент Албании пожаловался США, что Москва подрывает «европейские устои» на Балканах

22:41
В Совфеде раскритиковали идею олимпийского перемирия
Первый заместитель председателя оборонного комитета Совфеда Владимир Чижов высказался об идее олимпийского перемирия.
22:37
МЧС: на месте обрушения подъезда в Белгороде найден 12-й погибший
Спасатели нашли ещё одного погибшего под завалами на месте обрушения подъезда жилого дома в Белгороде, число жертв достигло 12.
22:32
Песков: Кремль сообщит позднее, где продолжит работу Николай Патрушев
Кремль сообщит позднее о том, чем будет заниматься Николай Патрушев, освобождённый от должности секретаря Совета безопасности России.
22:25
«Байер» разгромил «Бохум» в Бундеслиге и продлил беспроигрышную серию до 50 матчей
«Байер» победил «Бохум» в матче 33-го тура чемпионата Германии по футболу.
22:25
В Белгороде вновь запущена сирена ракетной опасности
В Белгороде и Белгородском районе вновь запущена сирена ракетной опасности, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
22:16
Песков: Путин принял решение, чтобы Минобороны возглавил гражданский человек
Президент Владимир Путин принял решение, чтобы Министерство обороны России возглавил гражданский человек, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
22:11
Песков: Герасимов продолжит работу на посту начальника Генштаба ВС России
Начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов продолжит службу на этом посту, изменений не предусматривается.
22:11
Володин заявил, что Госдума ставит перед Дегтярёвым задачу реформирования Минспорта
Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что Государственная дума ставит перед кандидатом на пост министра спорта Михаилом Дегтярёвым задачу реформирования министерства.
22:03
Число погибших при обрушении в Белгороде возросло до 11
Из-под завалов в Белгороде спасатели извлекли тела ещё троих погибших, в том числе двоих детей, сообщает МЧС России.
22:00
Песков — о Белоусове: важно вписать экономику силового блока в экономику страны
Президент Владимир Путин назначил на пост министра обороны гражданского человека Андрея Белоусова, так как очень важно вписать экономику силового блока в экономику Российской Федерации, чтобы она соответствовала «динамике момента».
21:55
Морено назвал заслуженной победу «Сочи» над «Пари НН» в РПЛ
Главный тренер «Сочи» Роберт Морено прокомментировал победу над «Пари НН» в матче 28-го тура РПЛ.
21:52
Гладков: три человека погибли, ещё пять пострадали при новом обстреле Белгорода
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что трое мирных жителей погибли, пятеро пострадали в результате очередного обстрела Белгорода со стороны ВСУ.
21:49
Песков: Шойгу в Совбезе будет курировать работу федеральной службы по ВТС
Сергей Шойгу, назначенный на пост секретаря Совбеза России, будет заместителем президента в комиссии по военно-промышленному комплексу.
21:41
Илич: «Сочи» наказал «Пари НН» за каждую ошибку
Главный тренер «Пари НН» Саша Илич прокомментировал поражение от «Сочи» в матче 28-го тура РПЛ.
21:36
Путин предложил назначить Линца главой управления спецпрограмм президента
Президент России Владимир Путин предложил назначить Александра Линца на должность главы управления спецпрограмм президента.
21:35
Путин назначил Шойгу секретарём Совета безопасности России
Президент Владимир Путин назначил Сергея Шойгу, занимавшего пост министра обороны, секретарём Совета безопасности России.
21:34
Путин освободил Патрушева от должности секретаря Совета безопасности России
Президент Владимир Путин освободил Николая Патрушева от должности секретаря Совета безопасности России в связи с его переходом на другую работу.
21:33
Путин предложил переназначить Нарышкина на должность директора СВР
Президент России Владимир Путин предложил переназначить Сергея Нарышкина на должность директора Службы внешней разведки.
21:30
Путин предложил переназначить Золотова главой Росгвардии
Президент России Владимир Путин предложил переназначить Виктора Золотова главой Росгвардии.
21:29
Путин предложил назначить на пост главы Счётной палаты Бориса Ковальчука
Президент Владимир Путин предложил назначить на пост главы Счётной палаты РФ Бориса Ковальчука.
21:28
Путин предложил назначить Кочнева на должность директора ФСО
Президент России Владимир Путин предложил назначить Дмитрия Кочнева на должность директора Федеральной службы охраны.
21:25
Путин предложил переназначить Куренкова главой МЧС
Президент России Владимир Путин предложил переназначить Александра Куренкова главой МЧС.
21:23
Путин предложил сохранить за Лавровым пост министра иностранных дел
Президент Владимир Путин предложил назначить на должность министра иностранных дел Сергея Лаврова.
21:23
Россиянка Калинская проиграла украинке Свитолиной в третьем круге турнира WTA 1000 в Риме
Российская теннисистка Анна Калинская не смогла выйти в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Риме.
21:22
Путин предложил переназначить Бортникова главой ФСБ России
Президент России Владимир Путин предложил переназначить Александра Бортникова главой ФСБ.
21:16
Путин предложил назначить Андрея Белоусова на пост министра обороны России
Президент Владимир Путин предложил назначить Андрея Белоусова, который занимал должность первого вице-премьера, на пост министра обороны Российской Федерации.
21:11
Сенатор Кастюкевич: киевские негодяи ответят за удар по кварталам Белгорода
Киевский режим ответит за массированный удар по жилым кварталам Белгорода, заявил российский сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич. Он подчеркнул, что ракетная опасность объявлялась при разборе завалов. Как считает парламентарий, «это почерк киевских негодяев».
21:10
«Сочи» сохранил шансы остаться в РПЛ по итогам сезона
«Сочи» сохраняет математические шансы на сохранение места в чемпионате России по футболу.
21:05
В Берлине назвали чрезвычайно опасной идею сбивать ракеты России силами НАТО
Глава парламентской фракции СДПГ Рольф Мютцених назвал безответственными и чрезвычайно опасными предложения немецких парламентариев отражать российские авиаудары над Украиной силами НАТО.
21:02
Минобороны: ВСУ снова попытались ударить по Белгороду из РСЗО «Ольха» и Vampire
Войска России в период с 19:50 до 20:40 мск пресекли ещё одну попытку украинских военных нанести удар по жилым кварталам Белгорода из реактивных систем залпового огня «Ольха» и RM-70 Vampire.
20:53
Участник разбора завалов в Белгороде рассказал о ситуации на месте трагедии
Координатор молодёжного крыла белгородского Народного фронта Илья Долженков рассказал RT, как вместе с другими участниками разбирал завалы после обрушения части дома из-за удара ВСУ.
20:53
«Сочи» дома разгромил «Пари НН» в матче 28-го тура РПЛ
«Сочи» с крупным счётом обыграл «Пари НН» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
20:43
Зеленский назвал чрезвычайно сложной для ВСУ ситуацию под Волчанском
Владимир Зеленский в обращении к гражданам назвал чрезвычайно сложной ситуацию под Волчанском в Харьковской области.
20:39
Задоров: в Эдмонтоне, кроме хоккея, смотреть-то особо не на что
Защитник «Ванкувер Кэнакс» Никита Задоров высказался об Эдмонтоне после матча с «Ойлерз» во втором раунде Кубка Стэнли.
20:39
Экс-генерал ВСУ Кривонос: оборона ВСУ обваливается из-за ударов дронов ВС России
Украинский генерал в отставке Сергей Кривонос заявил, что оборона ВСУ обваливается из-за ударов дронов ВС России.
20:33
Работа горячей линии Минздрава Белгородской области восстановлена
Работа горячей линии Минздрава Белгородской области, которую открыли после обрушения подъезда дома в Белгороде, восстановлена после атаки.
20:26
Лидер протестов в Армении анонсировал новые акции неповиновения с утра 13 мая
Глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян анонсировал новые акции неповиновения с утра 13 мая.
20:25
Гладков: среди погибших в Белгороде четыре женщины и трое мужчин
Среди погибших в результате обрушения подъезда дома в Белгороде четыре женщины и трое мужчин, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
20:25
«Арсенал» обыграл «Ман Юнайтед» и возглавил турнирную таблицу АПЛ
«Арсенал» победил «Манчестер Юнайтед» в матче 37-го тура чемпионата Англии по футболу.
20:21
Лидер протестов в Армении допустил возможность процедуры импичмента Пашиняна
Глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий протесты в Армении, заявил о теоретической возможности начать процедуру импичмента премьера страны Никола Пашиняна.
20:18
В Белгороде на фоне ракетной тревоги раздались взрывы
В Белгороде после объявления ракетной опасности раздалось несколько взрывов, сообщает ТАСС.
20:15
Воздушная тревога объявлена в шести областях Украины
Воздушная тревога объявлена в шести украинских областях.
20:14
Росавиация расследует пролёт самолёта на предельно малой высоте в Подмосковье
Росавиация расследует инцидент, произошедший в Подмосковье 11 мая: там однодвигательный двухместный самолёт Zlin Z 142 пролетел на предельно малой высоте над автомобильной дорогой.
20:11
Президент «Урала» — о ничьей с «Факелом»: после игры такое опустошение
Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал ничью с «Факелом» в матче 28-го тура РПЛ.
20:10
Власти Харьковской области прокомментировали слухи о бегстве главы региона
Власти Харьковской области прокомментировали слухи о том, что начальник областной военной администрации Олег Синегубов покинул Харьков на фоне боевых действий в регионе.
20:06
Спасатели вновь остановили работы в Белгороде из-за ракетной опасности
Сигнал ракетной опасности вновь вынуждает спасателей в Белгороде прервать поисково-спасательные работы на месте обрушения подъезда, они отошли в убежище.
19:58
Спасатели достали из-под завалов в Белгороде тело восьмого погибшего
Спасатели МЧС России нашли тело ещё одного погибшего на месте обрушения подъезда в Белгороде.
19:58
В Белгороде запущена сирена ракетной опасности
В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности.
19:54
Личка: с начала сезона никто не ожидал, что «Динамо» будет бороться за чемпионство
Главный тренер «Динамо» Марцел Личка заявил, что перед началом сезона никто не ожидал от команды борьбы за чемпионство в РПЛ.
19:49
Хуснуллин: сроки реализации строительных проектов сократят до тысячи дней
Сроки реализации строительных проектов планируется сократить до тысячи дней, заявил и. о. вице-премьера России Марат Хуснуллин.