FAZ: следы ведут в Албанию — в Иране арестовали свыше 100 подозреваемых в причастности к массовому отравлению школьниц

Власти Ирана арестовали свыше 100 подозреваемых в причастности к загадочному массовому отравлению более 5 тыс. школьниц по всей стране, сообщает Frankfurter Allgemeine. По версии министерства внутренних дел, злоумышленники пытались «посеять страх среди граждан» и «спровоцировать закрытие школ, чтобы вызвать в обществе недоверие к властям». Ведомство заявило о возможной связи подозреваемых с иранской оппозиционной леворадикальной группировкой «Моджахедин-э Халк», находящейся в изгнании в Албании.

После загадочного массового отравления школьниц в Иране власти страны сообщили более чем о ста арестах. Министерство внутренних дел Ирана заявило об «установлении личностей» свыше 100 человек, причастных к инцидентам в школах для девочек. Они «задержаны и находятся под следствием», передаёт Frankfurter Allgemeine.

Некоторые из задержанных обвиняются в использовании ядовитых веществ «с враждебными целями», добавили в ведомстве. По версии министерства внутренних дел, они пытались «посеять страх среди граждан» и «спровоцировать закрытие школ, чтобы вызвать в обществе недоверие к властям». Однако с середины прошлой недели число инцидентов в школах, «к счастью», значительно сократилось, а сообщений о новых случаях отравления школьниц больше не поступало.

Как отмечает издание, сообщения о случаях массового отравления в школах для девочек в Иране начали поступать с конца ноября. Жертвы рассказывают, что перед отравлением они замечали «неприятные» или «неизвестные» запахи на территории школ. В результате отравлений никто не погиб, однако сотни школьниц были госпитализированы с одними и теми же симптомами: головными болями, одышкой, тошнотой, учащённым сердцебиением и онемением конечностей. По официальным данным, жертвами отравлений стали более 5 тыс. учащихся из 230 школ в 25 иранских провинциях.

Власти Ирана подозревают, что целью злоумышленников являлось закрытие школ для девочек. Однако точные мотивы преступников пока не выяснены.

Министерство внутренних дел заявило о возможной связи подозреваемых с иранской оппозиционной леворадикальной группировкой, находящейся в изгнании в Албании. Организация моджахедов иранского народа, или «Моджахедин-э Халк» (MEK), считается на территории Ирана террористической. В сообщениях государственных СМИ отмечается, что расследование в отношении подозреваемых, в том числе на предмет «их возможных связей с террористическими организациями, такими как МЕК», продолжается, передаёт Frankfurter Allgemeine.