Сербы, живущие в Косове, вышли на протесты, которые были жёстко подавлены солдатами НАТО. Независимый журналист из Сербии поясняет в интервью Redacted, что альянс хочет разжечь противостояние на Балканах, чтобы уничтожить нелояльное ему сербское население, — дело, которое в 1999 году они не довели до конца.
АЛЕКСАНДАР ПАВИЧ, независимый журналист:Я думаю, что очевидно, что всё это происходит, чтобы вызвать новое противостояние между Сербией и НАТО, которое стало бы триггером для новой интервенции НАТО, как в 1999 году, чтобы закончить то, что другие тогда не закончили.
Как может выглядеть то, к чему НАТО хочет прийти, по своей задумке?
АЛЕКСАНДАР ПАВИЧ:Мы можем посмотреть, что они сделали в Хорватии в 1995 году. Они позволили Хорватии устроить этнические чистки против оставшихся 250 тысяч сербов, которые жили в регионах Хорватии с преобладающим сербским населением. И затем они призвали к миру.
В этом цель и состоит. Ведь сербы, которые живут и в Сербии, и в Боснии, отказываются присоединяться к НАТО по разным причинам. И поэтому нас в НАТО считают за фактор, который нужно нейтрализовать или уничтожить, если это возможно. И в результате — особенно в Косове, где у американцев большая военная база, — сербское население такого не потерпит. Так что лучше, чтобы там было согласное на всё албанское население, которое не помнит, что тогда происходило, чтобы обезопасить размещение сил НАТО на сербской территории в Косове. В этом причина. НАТО хочет контролировать ближнее пространство в Европе, чтобы полностью сосредоточиться на России. И Сербия опять же за линией фронта. И им не удалось нас умиротворить — и этим они сейчас занимаются.
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