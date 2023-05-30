Guardian: солдаты НАТО пострадали в столкновениях на севере Косова — Европа осуждает насилие и призывает к миру

Десятки итальянских и венгерских солдат из контингента KFOR и более 50 сербов получили ранения в столкновениях на севере Косова, передаёт The Guardian. По данным издания, наиболее острая ситуация складывается в Звечане, Лепосавиче и Зубин-Потоке, где сербы протестуют из-за вступления в должность мэров этнических албанцев.

В ходе столкновений с протестующими сербами в Косове пострадали более 30 солдат возглавляемой НАТО миротворческой миссии KFOR, защищавших три ратуши на севере Косова, сообщает The Guardian. На фоне роста напряжённости президент Сербии Александр Вучич привёл армию в высшую степень боевой готовности.

Напряжённая ситуация, как отмечает издание, сложилась после того, как мэры из числа этнических албанцев вступили в должность в районе с сербским большинством на севере Косова после выборов, которые сербы бойкотировали.

Командующий международной миссии KFOR Анджело Микеле Ристучча назвал нападения «неприемлемыми», подчеркнув, что миссия НАТО «продолжит беспристрастно исполнять свой долг».

«Во время противодействия наиболее активной части толпы несколько солдат итальянского и венгерского контингента KFOR подверглись неспровоцированным нападениям и получили травмы, в том числе переломы и ожоги, в результате взрыва зажигательных устройств», — сказано в заявлении миссии.

Как сообщили в Министерстве обороны Венгрии, среди раненых более 20 венгерских солдат, семь из них находятся в тяжёлом, но стабильном состоянии. По данным министра иностранных дел Италии Антонио Таяни, ранения получили также 11 итальянских солдат, трое из них находятся в тяжёлом состоянии. Премьер-министр страны Джорджия Мелони призвала все стороны «сделать шаг назад», а также попросила власти Косова «избегать дальнейших односторонних действий».

С осуждением насилия выступили и во Франции. Париж призвал «все стороны и, в частности, правительство Косова предпринять немедленные шаги для снижения напряжённости».

В попытке снизить напряжённость посол США и посланник ЕС вызвали мэров этнических албанцев на встречу в Приштину.

Вучич сообщил, что в ходе беспорядков пострадали 52 серба, трое из них получили серьёзные травмы.

Президент Косова Вьоса Османи обвинила своего сербского коллегу в дестабилизации Косова. По словам Османи, протестующие сербы нападали на косовскую полицию, солдат KFOR и журналистов. «Те, кто выполняет приказы Вучича по дестабилизации севера Косова, должны предстать перед судом», — отметила политик на своей страничке в Twitter.

По данным издания, наиболее острая ситуация складывается в муниципалитетах в Звечане, Лепосавиче и Зубин-Потоке. Местные жители требуют разблокировать доступ к административным зданиям и вывести из них косовскую полицию.

По словам очевидцев, в одном из пострадавших городов, Звечане, косовская полиция, укомплектованная этническими албанцами после того, как в прошлом году из правоохранительных органов уволились сербы, распылила перцовый газ против сербов, которые прорвались через баррикаду и попытались ворваться в здание муниципалитета.

В расположенном недалеко от границы с Сербией Лепосавиче американские миротворческие войска установили вокруг здания ратуши колючую проволоку, чтобы защитить её от сотен разъярённых сербов. Очевидцы рассказывают, что миротворцы НАТО также заблокировали здание мэрии в Зубин-Потоке, чтобы защитить его от сербов.

Вице-председатель партии «Сербский список», крупнейшей партии косовских сербов, обвинил в разжигании напряжённости на севере Косова премьер-министра Альбина Курти. «Мы заинтересованы в мире. Албанцы, которые живут здесь, заинтересованы в мире, и только он хочет внести хаос», — сказал Симич журналистам в Звечане.

Как напоминает The Guardian, сербы, которые являются меньшинством в Косове, но при этом составляют большинство населения на севере частично признанного государства, отказались участвовать в выборах в апреле. В результате при явке 3,5% кандидаты от этнических албанцев победили на выборах мэров в четырёх муниципалитетах с преобладанием сербов, в том числе в Северной Митровице, где в понедельник не было зафиксировано никаких инцидентов.

Сербы требуют, чтобы правительство Косова отстранило мэров из числа этнических албанцев и позволило местным администрациям, финансируемым Белградом, возобновить свою работу.



Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на пресс-конференции в Найроби, заявил, что сербы «отстаивают свои права» в северном Косове. «Зреет большой взрыв в центре Европы. В том самом месте, где в 1999 году НАТО осуществило агрессию против Югославии», — приводит издание слова министра.