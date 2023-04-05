Das Erste: в Гааге начался суд над экс-президентом Косова — его обвиняют в военных преступлениях

В Гааге начался судебный процесс по делу экс-президента самопровозглашённой республики Косово Хашима Тачи в рамках спецтрибунала по расследованию военных преступлений, совершённых во время Косовской войны, пишет Das Erste. Тачи, бывшему командиру так называемой Армии освобождения Косова, предъявлены обвинения в военных преступлениях и преступления против человечности, убийствах, пытках и похищениях своих политических оппонентов, а также сербов и цыган.

Спустя почти четверть века после Косовской войны перед специальным трибуналом в Гааге предстало ядро ​​руководства так называемой Армии освобождения Косова. Основным фигурантом дела является один из её основателей и бывших командиров Хашим Тачи. Когда его арестовали три года назад, он всё ещё был президентом самопровозглашённой республики Косово, пишет Das Erste.

Ему предъявлены тяжкие обвинения: в военных преступлениях и преступления против человечности, убийствах, пытках, похищениях людей. В обвинительном заключении говорится о «совместной преступной деятельности», а не об «армии освобождения». В документе указывается, что жертвами являлись прежде всего политические противники Армии освобождения Косова: многие косовские албанцы, в первую очередь из партии Ибрагима Ругова, символа ненасильственной борьбы за независимость Косова. Армия освобождения Косова считала их предателями. Руководство Армии также обвиняется в военных преступлениях против сербов и цыган.

Обвинение не сводится к тому, совершали ли Тачи и его соратники убийства и применяли ли пытки собственноручно. Достаточно того, что они знали о преступлениях, но ничего не сделали, чтобы их предотвратить. В конце концов, у них были полномочия отдавать приказы. На открытии процесса Тачи отверг все обвинения и не признал вину ни по одному пункту обвинения.

За день до начала процесса тысячи людей вышли на улицы Приштины, столицы самопровозглашённой республики Косово, чтобы выступить в защиту Тачи — для них он герой войны. Одна из участниц акции заявила: «Мы протестуем против несправедливости по отношению к освободителям Косова. Сербы напали на нас в нашей стране. Поэтому у нас не было другого выбора, кроме как дать отпор и защитить нашу страну».

Демонстранты скандируют: «Армия освобождения — сердце Косова», и размахивают красными флагами Армии с изображением двуглавого орла. Они смотрят на процесс в Гааге с недоверием. Один из протестующих говорит: «Этот суд не сулит ничего хорошего. Это нанесёт ущерб репутации нашей страны. Но правда восторжествует. Её нельзя скрыть и нельзя замаскировать».

Премьер-министр Косова Альбин Курти также считает создание спецтрибунала одной из самых больших ошибок в «короткой истории молодого государства». Этот специальный суд «совершенно не нужен», утверждает Курти. Он встретился с адвокатами обвиняемых. На их гонорар в бюджете Косова предусмотрено €16 млн.

Специальный трибунал в Гааге по расследованию военных преступлений в Косове был создан косовским парламентом восемь лет назад под давлением международной общественности. Формально он является частью органов юстиции Косова, но все должности в нём занимают исключительно иностранные судьи и прокуроры — чтобы обеспечить большую независимость.

Армия освобождения Косова является «частью основополагающего мифа молодого государства», появившегося на фоне кровопролитной войны, в которой погибло 13 тыс человек. Для большинства жителей самопровозглашённой республики Армия освобождения Косова — это отряд борцов за свободу, а не преступная организация. Согласно распространённому мнению, судебный процесс над Тачи и его соратниками «преуменьшает серьёзность военных преступлений», совершённых солдатами армии Республики Сербской.

Ожидается, что процесс будет долгим: уже названы 312 свидетелей обвинения. Четверо основных обвиняемых находятся под стражей уже два года. Помимо экс-президента Тачи, обвинения предъявлены экс-председателю Демократической партии Косова Кадри Весели, бывшему председателю парламента Якупу Красничи и экс-главе фракции крупнейшей партии косовского парламента «Самоопределение» Реджепу Селими, пишет Das Erste.