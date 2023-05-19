TRT: сербам дали месяц на добровольную сдачу незаконного оружия

Правительство Сербии дало гражданам месяц, чтобы сдать оружие, которое находится у них в незаконном владении, — в противном случае их будет ожидать тюремный срок, сообщает телеканал TRT. Эта мера стала ответом на масштабные акции протеста, вызванные двумя случаями массовой стрельбы, повлекшими гибель 17 человек.

Граждане Сербии, следуя призыву правительства, сдают незарегистрированное оружие, которое они держали дома. Два недавних случая массовой стрельбы, в результате которых погибло 17 человек и 21 был ранен, вызвали общественное возмущение и призывы к действию. Сербское правительство отреагировало объявлением ряда мер против оружия, включая более жёсткий контроль владельцев и стрелковых тиров. Власти также объявили месячную амнистию для граждан, чтобы те могли сдать незарегистрированное оружие — в противном случае их будет ожидать тюремный срок.

АЛЕКСАНДР ВУЧИЧ, президент Сербии: К этому утру были сданы 13,5 тысяч единиц оружия, мин и боеприпасов взрывного действия. Мы не можем показать вам мины и взрывчатые вещества из соображений безопасности. Их было собрано две тысячи. 1700 из этого числа — это ручные гранаты и гранатомёты одноразового применения, которые обычно используются для уничтожения танков и бронемашин.

До 8 июня граждане могут сдать незаконное оружие и боеприпасы, не сообщая об их происхождении и не неся никакой уголовной ответственности, санкций или иных последствий. Никакую документацию предоставлять не нужно.

НИКОЛА ПЕТРОВИЧ, глава полицейского управления: Сдавая это оружие, граждане должны принести оружие в разобранном состоянии для повышения своей безопасности и безопасности сотрудников полиции, которые должны принять оружие.

ЖЕЛЬКО БРКИЧ, секретарь Министерства внутренних дел Сербии: Я бы хотел призвать граждан свободно приносить оружие в полицейские участки, а не выбрасывать его в общественных местах, так как это повысило бы социальную опасность, потому что оружие снова может попасть к кому-нибудь в несанкционированное владение.

Сербия — страна с продолжительной историей применения силы, включая войны 1990-х годов, после которых много оружия осталось на руках у гражданских лиц. В результате по количеству владения оружием на душу населения Сербия, как считается, одной из лидирующих стран в Европе, причём многое из этого оружия находится в незаконном владении.

Десятки тысяч людей вышли на улицы с протестами, требуя отставки правительственных чиновников и запрета телевизионных каналов, которые распространяют материалы с изображением насилия и предоставляют платформу военным преступникам и представителям криминала. По предложению президента Вучича, внеочередные всеобщие выборы могут быть проведены осенью, в качестве ответа на масштабные общественные протесты в связи с двумя случаями массовой стрельбы.

Дата выхода в эфир 17 мая 2023 года.