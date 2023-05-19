TRT: сербам дали месяц на добровольную сдачу незаконного оружия
Граждане Сербии, следуя призыву правительства, сдают незарегистрированное оружие, которое они держали дома. Два недавних случая массовой стрельбы, в результате которых погибло 17 человек и 21 был ранен, вызвали общественное возмущение и призывы к действию. Сербское правительство отреагировало объявлением ряда мер против оружия, включая более жёсткий контроль владельцев и стрелковых тиров. Власти также объявили месячную амнистию для граждан, чтобы те могли сдать незарегистрированное оружие — в противном случае их будет ожидать тюремный срок.
АЛЕКСАНДР ВУЧИЧ, президент Сербии: К этому утру были сданы 13,5 тысяч единиц оружия, мин и боеприпасов взрывного действия. Мы не можем показать вам мины и взрывчатые вещества из соображений безопасности. Их было собрано две тысячи. 1700 из этого числа — это ручные гранаты и гранатомёты одноразового применения, которые обычно используются для уничтожения танков и бронемашин.
До 8 июня граждане могут сдать незаконное оружие и боеприпасы, не сообщая об их происхождении и не неся никакой уголовной ответственности, санкций или иных последствий. Никакую документацию предоставлять не нужно.
НИКОЛА ПЕТРОВИЧ, глава полицейского управления: Сдавая это оружие, граждане должны принести оружие в разобранном состоянии для повышения своей безопасности и безопасности сотрудников полиции, которые должны принять оружие.
ЖЕЛЬКО БРКИЧ, секретарь Министерства внутренних дел Сербии: Я бы хотел призвать граждан свободно приносить оружие в полицейские участки, а не выбрасывать его в общественных местах, так как это повысило бы социальную опасность, потому что оружие снова может попасть к кому-нибудь в несанкционированное владение.
Сербия — страна с продолжительной историей применения силы, включая войны 1990-х годов, после которых много оружия осталось на руках у гражданских лиц. В результате по количеству владения оружием на душу населения Сербия, как считается, одной из лидирующих стран в Европе, причём многое из этого оружия находится в незаконном владении.
Десятки тысяч людей вышли на улицы с протестами, требуя отставки правительственных чиновников и запрета телевизионных каналов, которые распространяют материалы с изображением насилия и предоставляют платформу военным преступникам и представителям криминала. По предложению президента Вучича, внеочередные всеобщие выборы могут быть проведены осенью, в качестве ответа на масштабные общественные протесты в связи с двумя случаями массовой стрельбы.
Дата выхода в эфир 17 мая 2023 года.
Ссылки по теме
-
Politico: Вучич объявил об уходе с поста лидера правящей партии на фоне массовых протестов в Сербии
-
Spiegel: министр образования Сербии подал в отставку после неоднозначных заявлений о стрельбе в белградской школе
-
Spiegel: после двух массовых убийств за неделю Вучич пообещал «разоружить Сербию»
-
Das Erste: в Гааге начался суд над экс-президентом Косова — его обвиняют в военных преступлениях