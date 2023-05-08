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Spiegel: министр образования Сербии подал в отставку после неоднозначных заявлений о стрельбе в белградской школе

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Министр образования Сербии Бранко Ружич подал в отставку через четыре дня после стрельбы в одной из белградских школ, унёсшей жизни девяти человек, передаёт Der Spiegel. Заявление об отставке поступило на фоне недовольства общественности: ранее Ружич возложил ответственность за действия 13-летнего подростка, открывшего огонь по одноклассникам, на «интернет, видеоигры и западные ценности».
Spiegel: министр образования Сербии подал в отставку после неоднозначных заявлений о стрельбе в белградской школе
AP

Министр образования Сербии Бранко Ружич подал в отставку через четыре дня после стрельбы в одной из белградских школ, унёсшей жизни девяти человек. «Как ответственный и воспитанный человек, профессионал в выполнении всех предыдущих общественных обязанностей, как родитель и гражданин Республики Сербии я принял рациональное и достойное решение в этих обстоятельствах. Я подаю в безвозвратную отставку с поста министра образования», — написал Ружич в письме премьер-министру Сербии Ане Брнабич, которое он опубликовал на своей странице в Twitter, пишет Der Spiegel.

Ружич выразил «глубочайшие соболезнования родным и близким жертв». Он подчеркнул, что принял решение об отставке в тот же день, когда произошла трагедия.
 
«Драматичные картины школьных событий, слёзы, пролитые при выражении соболезнований безутешным родителям погибших детей, я буду нести как печать в душе всю оставшуюся жизнь», — написал он.
 
Ружич, представитель Социалистической партии Сербии, подчеркнул, что отставка «в развитых демократических обществах — это признак силы, а в нашем регионе — очень часто признак слабости». «Пусть судит общественность», — добавил он.
 
Ответственность за действия 13-летнего подростка, открывшего огонь из отцовского пистолета по одноклассникам, Ружич первоначально возложил на «интернет, видеоигры и западные ценности». Оппозиция, правозащитные группы и тысячи протестующих впоследствии потребовали его отставки.
 
По информации СМИ, школьник начал стрельбу из отцовского пистолета на уроке истории, после того как получил единицу. Семиклассник находился под воздействием наркотических веществ. В результате стрельбы погибло восемь школьников и охранник.
 
Менее чем через 48 часов после инцидента в школе 21-летний мужчина расстрелял группу людей из восьми человек в деревне Дубона под Белградом и скрылся с места преступления. После двух трагедий президент Сербии Александр Вучич объявил о «практически полном разоружении страны».
 
По данным правительства, в стране с населением 6,8 млн человек насчитывается более 760 тыс. зарегистрированных единиц огнестрельного оружия. Сербия находится на первом месте в Европе по количеству оружия на руках у населения. Любой, кто владеет незарегистрированным оружием, может сдать его до 8 июня без предъявления каких-либо обвинений. Власти предупреждают: тот, кто проигнорирует распоряжение, будет привлечён к уголовной ответственности и в случае признания виновным окажется за решёткой на долгие годы, передаёт Der Spiegel. 
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Der Spiegel Германия Европа
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