Bild: полиция разыскивает виновных в ножевой атаке в фитнес-клубе в Дуйсбурге

По меньшей мере четыре человека пострадали и двое находятся в тяжёлом состоянии после ножевой атаки в Дуйсбурге, сообщает немецкий таблоид Bild. По данным издания, один или двое преступников совершили нападение в фитнес-студии в центре города и сейчас находятся в бегах. Их мотивы пока неясны. Полиция предполагает, что речь идёт о буйном помешательстве.

Большая тревога в Дуйсбурге: один или два злоумышленника нанесли по меньшей мере четырём мужчинам ножевые ранения в фитнес-студии в центре города, сообщает немецкий таблоид Bild.

Полиция предполагает, что нападение было совершено на почве буйного помешательства, поэтому операцию взяло на себя полицейское управление Эссена. Сообщается, что преступники находятся в бегах.

Помимо нескольких патрульных машин, к месту преступления примчались отряды специального назначения. По сообщениям очевидцев, над улицами кружил полицейский вертолёт.

По информации Bild, кровавое преступление, по всей видимости, началось в раздевалке сети фитнес-клубов John Reed. Там преступник или преступники, предположительно, жестоко зарезали жертв в возрасте от 20 до 30 лет. По меньшей мере четыре человека получили серьёзные ранения, двое, возможно, даже находятся под угрозой смерти. На месте дежурят несколько врачей и кареты скорой помощи.

Как удалось выяснить Bild, очевидцы происшествия говорили о больших ножах — возможно, даже мачете. В данный момент уголовная полиция проводит обыск в здании.

По имеющимся данным, после совершения преступления нападавшие скрылись в центре города, и сейчас их поиском занимаются значительные силы полиции. «Мы просим население избегать района происшествия в старом городе», — сказал Bild представитель полицейского управления.

Предпосылки или причины нападения до сих пор неясны, заключает издание.