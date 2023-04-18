Bild: полиция разыскивает виновных в ножевой атаке в фитнес-клубе в Дуйсбурге
Большая тревога в Дуйсбурге: один или два злоумышленника нанесли по меньшей мере четырём мужчинам ножевые ранения в фитнес-студии в центре города, сообщает немецкий таблоид Bild.
Полиция предполагает, что нападение было совершено на почве буйного помешательства, поэтому операцию взяло на себя полицейское управление Эссена. Сообщается, что преступники находятся в бегах.
Помимо нескольких патрульных машин, к месту преступления примчались отряды специального назначения. По сообщениям очевидцев, над улицами кружил полицейский вертолёт.
По информации Bild, кровавое преступление, по всей видимости, началось в раздевалке сети фитнес-клубов John Reed. Там преступник или преступники, предположительно, жестоко зарезали жертв в возрасте от 20 до 30 лет. По меньшей мере четыре человека получили серьёзные ранения, двое, возможно, даже находятся под угрозой смерти. На месте дежурят несколько врачей и кареты скорой помощи.
Как удалось выяснить Bild, очевидцы происшествия говорили о больших ножах — возможно, даже мачете. В данный момент уголовная полиция проводит обыск в здании.
По имеющимся данным, после совершения преступления нападавшие скрылись в центре города, и сейчас их поиском занимаются значительные силы полиции. «Мы просим население избегать района происшествия в старом городе», — сказал Bild представитель полицейского управления.
Предпосылки или причины нападения до сих пор неясны, заключает издание.
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