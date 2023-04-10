Der Tagesspiegel: главу МВД Германии критикуют за отказ ограничить приток беженцев

Глава профсоюза немецких полицейских Хайко Теггац считает «скандальным» отказ министра внутренних дел Германии ограничить приток беженцев, пишет немецкая газета Der Tagesspiegel. В политических кругах Нэнси Фезер также критикуют за оторванность от реальности, потому что возможности размещения мигрантов в городах и муниципалитетах давно исчерпаны.

Федеральный министр внутренних дел Нэнси Фезер подвергается резкой критике за свой отказ ограничить приток беженцев, сообщает немецкая газета Der Tagesspiegel. Политик СДПГ также подвергается резким нападкам за её заявление, согласно которому это «странно», что муниципалитеты уже в апреле требуют от федерального правительства больше денег на размещение мигрантов.

Высказывания Фезер были скандальными, заявил заместитель главы профсоюза немецких полицейских Хайко Теггац в интервью немецким СМИ. «Никакой охраны границ, никакого верхнего предела, никаких денег для муниципалитетов. Это опасный коктейль, который подрывает настроения в стране», — подчеркнул глава профсоюза немецкой полиции. Также он добавил: «Тот, кто до сих пор не понял, что возможности размещения в городах и муниципалитетах давно исчерпаны, явно страдает от потери связи с реальностью».

В свою очередь Фезер в интервью газетам медиагруппы Funke заявила: «Мне кажется странным, когда уже сейчас — в начале апреля этого года — говорят, что денег на этот год не хватит». По её словам, на 2023 год федеральное правительство уже на ранней стадии пообещало землям и муниципалитетам €2,75 млрд дополнительной поддержки. В интервью Фезер отвергла идею об ограничении числа беженцев. Восемь из десяти беженцев, по её словам, прибывают с Украины. «Для человечности не может быть максимальных пределов», — подчеркнула министр внутренних дел Германии.

«Федеральный министр внутренних дел продолжает не видеть проблемы и тем самым показывает, что, будучи далекой от реальности, она по-прежнему оставляет муниципалитеты на произвол судьбы, — считает глава администрации округа Тино Шоманн от ХДС из Нордвестмекленбурга. — Я называю это отрицанием реальности. Человечность не знает границ, но жильё и ресурсы — знают». Он сказал, что более чем шокирован этим. «Если федеральное правительство продолжит действовать подобным образом, всё ещё быстрее перейдёт в ситуацию, которую потом так быстро не поймаешь», — добавил Шоманн.

Глава районной администрации Йенс Марко Шерф от партии зелёных из Мильтенберга также не может понять заявления министра внутренних дел, о чём он сказал в беседе с немецкими журналистами: «У нас не хватает жилья, детских садов, школ, языковых и интеграционных курсов — просто всё в дефиците! В итоге заявления г-жи Фезер выбивают из колеи. Они отрицают тяжёлую ситуацию на местах». Также, по словам Шерфа, он не может понять, почему окружные администрации не присутствовали на саммите канцлера по вопросам беженцев 10 мая. «Это действительно лишает меня дара речи», — цитирует слова руководителя районной администрации Мильтеберга немецкая газета Der Tagesspiegel.