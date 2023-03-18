Мэр Тюбингена: федеральные земли Германии не справляются с наплывом беженцев

Властям в Германии необходимо отойти от своих обычных бюрократических стандартов — только так можно совладать с наплывом беженцев, — заявил мэр немецкого города Тюбинген в эфире телеканала ZDF. По его словам, жилья катастрофически не хватает, а мигранты продолжают прибывать. При этом землям Германии не хватает финансирования от федерального правительства. «Мы просто не можем больше с этим справляться», — подчеркнул Борис Палмер.

Разрешить беженцам, которые хотят работать и уже имеют квалификацию, выйти на работу как можно быстрее — идея, которая звучит правдоподобно для Германии, и не только в связи с нехваткой квалифицированных работников, считает премьер-министр земли Рейнланд-Пфальц Малу Драйер. В эфире ток-шоу Maybrit Illner на канале ZDF она подчеркнула: «Мы были бы сумасшедшими, если бы не упростили эти процедуры».

«Мы не были готовы ко всему», — уверен Хендрик Вюст, её коллега из Северного Рейна — Вестфалии. «Мы должны отойти от немецких бюрократических стандартов, — призвал мэр города Тюбинген Борис Палмер. — Другого способа справиться с наплывом нет».

Особые времена, по словам Палмера, требуют особых решений. Почему украинские врачи не должны лечить соотечественников-беженцев? Вюст считает так же. В случае первичной помощи, по его мнению, должна быть возможность отклоняться от обычных стандартов, например, если не хватает возможностей в детских садах или на обычных языковых курсах.

«Мы не так уж плохи», — отметила Драйер в отношении интеграции украинских беженцев в рынок труда. С её точки зрения, правильно было не подводить беженцев под действие Закона о пособиях для лиц, ищущих убежище. Это дало им возможность сразу же интегрироваться в рынок труда.

В свою очередь Палмер отметил «вопиющую нехватку мест в детских садах» и дефицит ресурсов на элементарные вещи, такие как жильё. Из-за отсутствия субсидируемого государством жилья существует хищническая конкуренция за счёт людей с низкими доходами, предостерёг он.

При общем уровне защиты около 50% каждый второй проситель убежища фактически должен был бы снова покинуть страну, но почти никогда этого не делает из-за нежелания возвращаться в классические страны просителей убежища с недостаточно хорошо работающей системой депортаций, пояснил Палмер в эфире ZDF.

Он считает необходимым, чтобы федеральные земли Германии доводили процедуры предоставления убежища до конца и до тех пор обеспечивали уход за людьми в своих центрах приёма. В муниципалитеты следует направлять только тех, кто уже признан беженцем. «Это также значительно снизит стимул для приезда», — считает Палмер.

«Хорст Зеехофер уже хотел создать якорные центры», — напомнила журналистка FAZ Хелене Бубровски. В теории система предоставления убежища звучит стройно, но она не работает так, как задумано, что приводит к её отказу.

«Гуманная политика в отношении беженцев возможна только в том случае, если она последовательна в отношении людей, которые не могут остаться с нами», — отметила премьер-министр земли Рейнланд-Пфальц Малу Драйер. Если просто содержать всех страждущих в государственных учреждениях, это не сработает. Скорее, необходимы соглашения со странами происхождения мигрантов, чтобы те принимали их обратно.

Между тем, Вюст пожаловался на то, что федеральное правительство не предпринимает достаточных финансовых усилий. Необходимо справедливое распределение беженцев в Европе, надлежащий контроль на внешних границах и больше финансовых ресурсов для муниципалитетов.

Глава администрации округа Нордвестмекленбург Тино Шоманн сообщил, что его округ продолжает принимать всё больше людей, хотя места уже нет. В деревне Упаль с населением 500 человек, где планировалось построить центр приёма для 400 беженцев, прошли протесты со стороны праворадикалов и местной общины. Драйер призвала строить больше социального жилья, чтобы противостоять этому.

«Мы просто не можем больше с этим справляться», — подвёл черту Палмер в эфире немецкого телеканала ZDF. Строительство нового социального жилья, по его словам, терпит крах, а прогнозируемое число беженцев только усугубит дефицит жилищного фонда.