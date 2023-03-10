С начала марта польские власти обязали украинских беженцев, проживающих в Польше более 120 дней, оплачивать половину расходов на жильё, сообщает Daily Express. А с мая им придётся оплачивать уже 75% жилищных расходов, говорится в статье. Между тем британский таблоид отмечает, что эта мера не коснётся уязвимых групп, в частности, детей, пенсионеров и родителей-одиночек.
Украинские беженцы в Польше с начала марта вынуждены сами оплачивать половину расходов на жильё, пишет британский таблоид Daily Express, который назвал это решение Варшавы «ударом по Зеленскому».
Данная мера распространяется на тех украинцев, которые находятся в Польше более 120 дней: им теперь придётся оплачивать половину стоимости проживания, но не более 40 злотых (£7,6) за сутки.
От этих выплат, однако, освобождаются уязвимые группы, такие как дети, пенсионеры, беременные женщины, родители-одиночки, родители с детьми в возрасте до 12 лет и лица, находящиеся в особо тяжёлом финансовом положении.
С мая беженцам придётся оплачивать уже 75% стоимости проживания, если они находятся в Польше более 180 дней. Верхний предел будет составлять 60 злотых (£11,4) за сутки.
Более чем за год с начала конфликта на Украине Польша приняла около 500 тыс. украинских беженцев. Польское правительство заявляет, что оно больше не может платить за 80 тыс. беженцев, которые всё ещё находятся в стране.
Как отмечается в статье, помимо жилья, польские власти предоставляют беженцам бесплатный проезд в общественном транспорте и бесплатное медицинское обслуживание. Кроме того, украинцы получают многие из тех социальных льгот, на которые имеют право граждане Польши, в том числе ежемесячное пособие на ребёнка в размере 500 злотых (£95). Новые правила не коснутся этих льгот, подчёркивается в статье.
Поскольку Польша приняла больше всего украинских беженцев, она получила €123 млн из Фонда ЕС по предоставлению убежища, миграции и интеграции и ещё €200 млн от благотворительной кампании Stand Up for Ukraine, в рамках которой было собрано €9,1 млрд.
Между тем министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский заявил, что эти средства никак не помогли. В качестве дополнительного объяснения своего шага польское правительство сослалось на мнение экспертов, которые считают, что оптимальная помощь беженцам должна длиться не более года, пишет Daily Express.
Санкционные списки против России, которые составляют представители Европейского союза, готовятся в спешке, зачастую с ошибками и нарушениями. Об этом заявили адвокаты, представляющие интересы российских граждан.
Введённые против России западные санкции не только не смогли разрушить экономику страны, но и оказали противоположный эффект, навредив больше странам Запада. Об этом заявили экономист Патриция Адамс и обозреватель Лорэнс Соломон в статье для издания The Epoch Times.
Американский президент Джо Байден заявил, что готов обсуждать проект федерального бюджета на 2024 финансовый год со спикером палаты представителей Кевином Маккарти, который ранее усомнился в представленном проекте.
Несколько сенаторов конгресса США предложили запретить импорт урана из России. Семеро конгрессменов, среди которых есть республиканцы и демократы, внесли на рассмотрение «законопроект о запрете импорта российского урана».
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что в профильных ведомствах на согласовании находятся поправки правительства о наказании за уклонение от декларирования цифровых активов.