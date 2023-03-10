Daily Express: «удар Польши по Зеленскому» — Варшава обязала украинских беженцев оплачивать половину расходов на жильё

С начала марта польские власти обязали украинских беженцев, проживающих в Польше более 120 дней, оплачивать половину расходов на жильё, сообщает Daily Express. А с мая им придётся оплачивать уже 75% жилищных расходов, говорится в статье. Между тем британский таблоид отмечает, что эта мера не коснётся уязвимых групп, в частности, детей, пенсионеров и родителей-одиночек.

Украинские беженцы в Польше с начала марта вынуждены сами оплачивать половину расходов на жильё, пишет британский таблоид Daily Express, который назвал это решение Варшавы «ударом по Зеленскому».



Данная мера распространяется на тех украинцев, которые находятся в Польше более 120 дней: им теперь придётся оплачивать половину стоимости проживания, но не более 40 злотых (£7,6) за сутки.



От этих выплат, однако, освобождаются уязвимые группы, такие как дети, пенсионеры, беременные женщины, родители-одиночки, родители с детьми в возрасте до 12 лет и лица, находящиеся в особо тяжёлом финансовом положении.



С мая беженцам придётся оплачивать уже 75% стоимости проживания, если они находятся в Польше более 180 дней. Верхний предел будет составлять 60 злотых (£11,4) за сутки.



Более чем за год с начала конфликта на Украине Польша приняла около 500 тыс. украинских беженцев. Польское правительство заявляет, что оно больше не может платить за 80 тыс. беженцев, которые всё ещё находятся в стране.



Как отмечается в статье, помимо жилья, польские власти предоставляют беженцам бесплатный проезд в общественном транспорте и бесплатное медицинское обслуживание. Кроме того, украинцы получают многие из тех социальных льгот, на которые имеют право граждане Польши, в том числе ежемесячное пособие на ребёнка в размере 500 злотых (£95). Новые правила не коснутся этих льгот, подчёркивается в статье.



Поскольку Польша приняла больше всего украинских беженцев, она получила €123 млн из Фонда ЕС по предоставлению убежища, миграции и интеграции и ещё €200 млн от благотворительной кампании Stand Up for Ukraine, в рамках которой было собрано €9,1 млрд.



Между тем министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский заявил, что эти средства никак не помогли. В качестве дополнительного объяснения своего шага польское правительство сослалось на мнение экспертов, которые считают, что оптимальная помощь беженцам должна длиться не более года, пишет Daily Express.