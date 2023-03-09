Das Erste: глава СДПГ ищет новую восточную политику в поездке в Киев и Варшаву

Во время своей поездки в Восточную Европу Ларс Клингбайль столкнулся как со скепсисом, так и с ожиданиями других стран по отношению к Германии, сообщает немецкий телеканал Das Erste. Посетив Киев и Варшаву, лидер СДПГ хотел продемонстрировать единство и взаимопонимание, а также обозначить основное направление новой восточной политики партии, учитывающей опасения партнёров в связи с угрозой, которую они видят в России.

За последние несколько дней Ларс Клингбайль ощутил напряжение, которое испытывает политик СДПГ в поездке по Восточной Европе, сообщает немецкий телеканал Das Erste. Два ночных переезда на поезде по Украине и марафонский день визита в Киев были тяжёлыми, сообщил лидер партии в Варшаве в среду. Купе и спальные места оказались слишком малы для двухметрового Клингбайля, и в итоге он решил спать на полу.

Как отмечает корреспондент телеканала, этот анекдот о путешественнике в Киев, возможно, символизирует цель этой поездки: СДПГ хочет быть более отзывчивой, чем раньше, к проблемам и пожеланиям восточноевропейских государств. Спустя год после признания огромных ошибок в своей политике в отношении России лидер партии хочет сделать всё лучше. Умение адаптироваться к сложной обстановке может стать хорошим упражнением для этого.

СДПГ назвала своё мероприятие в варшавском музее «Полин» «Конференцией переломного момента». Клингбайль хотел продемонстрировать единство и взаимопонимание со всеми странами, которые особенно подвержены угрозе со стороны России. Вместе с лидерами социал-демократических партий из Восточной и Северной Европы необходимо выработать видение общей политики в условиях продолжающегося международного кризиса. В первую очередь это касается архитектуры европейской безопасности.

При этом лидер СДПГ постоянно старался оставаться наравне с соседними государствами. Когда в прошлом году он услышал от заместителя лидера местных социал-демократов о том, что литовцы боятся нападения России, ему захотелось ответить: «Ерунда, Путин никогда не сделает ничего подобного». Тем временем, по его словам, ему стало ясно, что именно такая позиция является ошибочной в отношениях с соседями России.

«Во время моих первых визитов в качестве лидера партии в прошлом году я убедился, насколько критически относятся к политике Германии в Восточной Европе», — вспоминает Клингбайль. По его словам, чтобы это не переросло в скрытый антигерманский курс, необходимо срочно налаживать больше связей с партнёрами. «Я завоёвываю доверие не умными речами, а постоянным диалогом», — подчеркнул Клингбайль.

Одним из ключевых моментов представляется развитие СДПГ в вопросах оборонной политики, отмечает Das Erste. «Этот подход лидера СДПГ очень сильный и поддерживает Украину, — похвалил лидер польских социал-демократов Влодзимеж Чажастый. — Мы видим сегодня правильную оценку России и правильную оценку угроз, которые Россия представляет для европейской безопасности». В этом отношении изменение политики, которое многие в СДПГ всё ещё считают болезненным, похоже, приносит свои плоды.

«Это был долгий и отнюдь не лёгкий путь для СДПГ и её лидеров», — сказал Торстен Фаас, исследователь партии в Свободном университете Берлина. Многие из тех, кто участвовал в этом процессе, выступали за тесные отношения с Россией. «Особенно молодые люди в партии, такие как Ларс Клингбайль, должны сыграть особую роль, потому что личные связи со старой линией стали менее заметны», — считает эксперт.

Однако Клингбайль не хочет отказываться от всех символов восточной политики — он не случайно выбрал Варшаву для своей инициативы, подчёркивает немецкий телеканал. Утром накануне конференции, держа в руке красную и белую гвоздики, он вместе с социал-демократами из 13 европейских государств стоял на том самом месте, где его вечный предшественник Вилли Брандт стал символом политики примирения с Польшей.

Клингбайль хотел бы продолжить начатое Брандтом. «Даже если сегодня ситуация совсем другая, мы, СДПГ, должны сделать всё возможное, чтобы защитить мотивы тогдашней разрядки и восточной политики», — заявил Клингбайль. Например, по его словам, в Брандте, а также в его преемнике Гельмуте Шмидте он нашёл много решительности и смелости, которые могут снова помочь в современном мире.

«Никто не будет оспаривать успехи восточной политики того времени, — также считает исследователь Фаас. — Она была и остаётся центральной опорной точкой для многих в СДПГ».

Однако может ли правящая партия СДПГ рассчитывать на поддержку польских социал-демократов в будущем, решится только на выборах в Польше осенью, напоминает Das Erste. До сих пор Польшей управлял правый альянс, который неоднократно выступал с критикой Германии и Европы. «Я придерживаюсь мнения, что политика Германии идёт в правильном направлении, — похвалил Клингбайля польский коллега Чажастый в конце выступления. — И здесь я не смотрю на то, популярна ли сейчас эта позиция в Польше или нет».

Он также дал лидеру СДПГ ещё один ключ к сердцам поляков, сообщает немецкий телеканал Das Erste. «Европа должна гораздо больше помогать в заботе об украинских беженцах. Еврокомиссия должна выделить нам на это деньги, как в своё время в случае с Турцией», — призвал Чажастый. По его мнению, это единственный способ предотвратить дальнейший сдвиг вправо на выборах.