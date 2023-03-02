CNA: главам МИД «Большой двадцатки» не удалось прийти к согласию по Украине

Встреча министров иностранных дел стран «Большой двадцатки» в Нью-Дели завершилась без подписания совместного коммюнике из-за разногласий по поводу конфликта на Украине, сообщает CNA. Хотя Индия как председатель «Большой двадцатки» этого года хотела сосредоточить внимание участников саммита на других мировых проблемах, внимание большинства членов блока было приковано к противостоянию Москвы и Киева, отмечает издание.

Встреча министров иностранных дел стран «Большой двадцатки» в Нью-Дели завершилась без подписания совместного коммюнике из-за разногласий участников по вопросу конфликта на Украине. Глава МИД России заявил, что в отсутствии согласия стоит винить Запад, а Пекин раскритиковал западные страны за использование «шантажа и угроз» в отношении других стран во время подготовки глав МИД к переговорам. США призывают государства «Большой двадцатки» оказать больше давления на Россию, чтобы убедить её закончить военные действия.

Госсекретарь США Энтони Блинкен провёл короткую встречу со своим российским коллегой Сергеем Лавровым на полях переговоров «Большой двадцатки». Это их первая встреча после начала конфликта. По словам официальных лиц США, главы МИД беседовали в течение десяти минут, во время которых Блинкен подчеркнул, что Соединённые Штаты будут поддерживать Украину в её самозащите так долго, как это потребуется. Российское информационное агентство «Интерфакс» сообщило, что дипломаты провели недолгую беседу, добавив, что никаких переговоров между сторонами не было.

Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал правительства уладить разногласия по вопросу украинского конфликта. Он настойчиво советует лидерам найти общий язык, учитывая, что между Востоком и Западом вскипает напряжение. Индия хотела использовать своё председательство в «Большой двадцатке» для уделения внимания другим проблемам, однако центральное место в обсуждениях занял конфликт России и Украины.

Ожидается, что официальные лица также обсудят проблему продовольственной безопасности. Блинкен требует от России возобновления соглашения под эгидой ООН, разрешающего вывоз зерна с Украины. Действие договора в этом месяце истекает.

С нами в прямом эфире Ишан Гарг из Нью Дели. Ишан, господин Лавров заявил, что совместного коммюнике по итогам встречи не будет. Ещё одна встреча членов «Большой двадцатки» завершилась без достижения формального согласия.

ИШАН ГАРГ, корреспондент CNA: Совершенно верно. Это был яркий пример того, как крупная коалиция государств, крупная международная группа может оказаться связанной по рукам и ногам крупным геополитическим событием. Эта встреча закончилась практически так же, как встреча министров финансов ранее. Хотя страны «Большой двадцатки» пришли к согласию по большому кругу вопросов, российско-украинский конфликт стал камнем преткновения.

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар признался, что пытался добиться консенсуса по этому вопросу, но потерпел неудачу. Однако, по его словам, это не должно рассматриваться как полное поражение, поскольку эта неудача была уравновешена способностью стран обсудить и прийти к согласию по нескольким другим вопросам, начиная с продовольственной безопасности и заканчивая энергетическим кризисом и способами укрепления цепочек поставок.

Однако аналитики утверждают, что это событие оставит свой след в резюме Индии как председателя «Большой двадцатки», поскольку эта проблема, по всей видимости, повторится и в сентябре, когда встретятся лидеры стран.

Ишан, в последние несколько дней Индия всячески старалась подчеркнуть, что есть и другие проблемы, достойные внимания всего мира, такие как уже упомянутая продовольственная безопасность. Увидели ли мы какие-либо конкретные результаты в этом вопросе?

ИШАН ГАРГ: Было несколько этапов переговоров и обсуждений возможности совместных действий стран «Большой двадцатки» с целью обеспечения большей устойчивости и цепочек поставок продовольствия и энергии по всему миру. Помимо этого Индия уделяет много внимания вопросу перемещений ценных кадров между странами. Министр иностранных дел Джайшанкар заявил, что решение этих проблем принесёт пользу всем 20 членам блока, однако для стран глобального Юга эти вопросы имеют решающее значение. Особенно это касается стран, имеющих большой фонд кадров разной направленности, — таких как Индия, Бразилия, Южная Африка. Вот какие проблемы были на повестке дня. Помимо этого Индия сконцентрировала усилия на том, чтобы вынести на международное обсуждение вопрос противодействия терроризму. Эту тему Индия поднимала на множестве международных форумов, и теперь на саммите «Большой двадцатки» она активно продвигала этот вопрос.

Спасибо, это был Ишан Гарг в прямом эфире из Нью-Дели.

Дата выхода в эфир 02 марта 2023 года.