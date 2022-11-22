Оставить свой след: National Interest оценил предстоящие вызовы перед Индией в качестве председателя G20

Во время своего председательства Индия, вероятно, сосредоточится на вопросах, которые могут предоставить возможности для наращивания её потенциала и лидерства, включая продовольственную и энергетическую безопасность. Акцент Индии на необходимости скорейшего достижения перемирия на Украине неразрывно связан с её глобальным видением, а также с энергетическими потребностями страны. Во время пандемии COVID-19 Индия доказала, что она способна поставить миру зерно и лекарства. Ещё одним направлением её лидерства в G20 станут цифровые технологии. Внутри страны Индия стремится увеличить использование, охват и производительность цифровых технологий в области развития здравоохранения, социального участия и государственных услуг. На внешнем уровне использование цифровых технологий может укрепить Индию на международной арене, увеличить экспорт и расширить её возможности, такие как медицинская дипломатия, на Африку и Латинскую Америку, отмечают авторы материала.

В основе стратегии Индии в G20 лежит реформирование международных институтов, к которому её лидерство в «восьмёрке» послужит трамплином. Все страны «группы четырёх» также входят в G20, через которую они намерены рассмотреть возможности расширения масштабов реформ. Во время своего председательства у Индии есть шанс раздвинуть границы, создав более прочный консенсус Глобального Юга, и в этом роль «тройки» может оказаться решающей.

Индия уже предприняла несколько шагов, чтобы синхронизировать свои цели в качестве лидера G20 с целеустремленным руководством. Запуск Нарендой Моди инициативы экологического образа жизни LiFE вместе с главой ООН в Кевадии, штат Гуджрат, в октябре этого года был шагом в поддержку климатического лидерства Индии и национальных экологических целей. Несмотря на эти шаги, лидерство Индии в области изменения климата станет не только возможностью, но и испытанием. В последнем отчёте Межправительственной группы экспертов ООН по изменению климата содержится предупреждение о том, что Индия, вероятно, столкнётся с климатическими бедствиями в течение следующих двух десятилетий. В отчёте, опубликованном ранее в этом году, была представлена ​​мрачная картина: как сообщается, в Индии существует угроза того, что 35 млн человек пострадают от ежегодных прибрежных наводнений, а к 2050 году 40% населения будет жить в условиях хронической нехватки воды. Таким образом, Индия должна заставить самые богатые страны мира резко сократить выбросы парниковых газов до 2030 года, пишут обозреватели издания.