Оставить свой след: National Interest оценил предстоящие вызовы перед Индией в качестве председателя G20

В основе стратегии Индии в G20 лежит реформирование международных институтов, к которому её лидерство в «восьмёрке» послужит трамплином. Все страны «группы четырёх» также входят в G20, через которую они намерены рассмотреть возможности расширения масштабов реформ. Во время своего председательства у Индии есть шанс раздвинуть границы, создав более прочный консенсус Глобального Юга, и в этом роль «тройки» может оказаться решающей.
Индия уже предприняла несколько шагов, чтобы синхронизировать свои цели в качестве лидера G20 с целеустремленным руководством. Запуск Нарендой Моди инициативы экологического образа жизни LiFE вместе с главой ООН в Кевадии, штат Гуджрат, в октябре этого года был шагом в поддержку климатического лидерства Индии и национальных экологических целей. Несмотря на эти шаги, лидерство Индии в области изменения климата станет не только возможностью, но и испытанием. В последнем отчёте Межправительственной группы экспертов ООН по изменению климата содержится предупреждение о том, что Индия, вероятно, столкнётся с климатическими бедствиями в течение следующих двух десятилетий. В отчёте, опубликованном ранее в этом году, была представлена мрачная картина: как сообщается, в Индии существует угроза того, что 35 млн человек пострадают от ежегодных прибрежных наводнений, а к 2050 году 40% населения будет жить в условиях хронической нехватки воды. Таким образом, Индия должна заставить самые богатые страны мира резко сократить выбросы парниковых газов до 2030 года, пишут обозреватели издания.
Проблема Индии заключается в её привычке посылать противоречивые сигналы. На конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата COP26 в Шотландии в прошлом году Моди заявил, что Индия попытается сократить выбросы углерода к нулю к 2070 году. На первый взгляд, это было неожиданно и многими приветствовалось. Но позже, когда Индия представила свои определяемые на национальном уровне вклады в ООН, наступило разочарование. Хотя на 2030 год есть две цели, которые включают сокращение выбросов на единицу ВВП на 45% и увеличение солнечной, ветровой, ядерной и гидроэнергетики до половины всех мощностей Индии, быстрорастущие экономики, такие как индийская, могут как сократить выбросы на долю ВВП, так и по-прежнему увеличивать общие выбросы, указывают обозреватели The National Interest.
Исследование 2021 года показало, что из государств G20 только Индия и Индонезия имеют диапазон «справедливой доли» сокращения выбросов, который в 2030 году выше, чем их выбросы в 2010 году, в то время как Индия имеет диапазон выше, чем её нынешний уровень. Проблема в том, что для достижения порога в 1,5 °C, установленного Парижским соглашением, глобальные выбросы должны быть значительно ниже уровня 2010 года. Поскольку выбросы многих стран G20 превышают уровни 2010 года, Индии придётся оказать усилия, чтобы подтолкнуть страны «группы двадцати» к уровням, оговорённым в ходе переговоров в Париже. Хотя Индию хвалят за то, что она является единственной страной G20, достигшей целей по смягчению последствий изменения климата без внешней помощи, ей необходимо будет подтолкнуть развитые страны к оказанию помощи развивающимся странам в продвижении финансирования и усилий по смягчению последствий, став при этом образцом для подражания для развивающихся экономик, утверждают обозреватели журнала.
Продовольственная безопасность представляет собой ещё один вызов для Индии. Она вызывает серьёзную озабоченность у всего мира, учитывая нарастающие угрозы, связанные с изменением климата, усугубляемые краткосрочными проблемами, вызванными продолжающимся украинским конфликтом. Хотя Индия продемонстрировала, что она превратилась из страны с «дефицитом продовольствия» в страну с «избытком продовольствия», она осознаёт, что внешние вызовы могут очень быстро поставить под угрозу или свести на нет этот переход. В то время как в Индии достаточно продовольствия, Всемирная продовольственная программа отмечает, что большое количество населения Индии живёт в крайней нищете и испытывает острую нехватку продовольствия, при этом более 21% граждан живёт менее чем на $1,9 в день. Таким образом, понятна настойчивость Индии в вопросе необходимости обсуждения темы продовольственной безопасности в том же ключе, что и темы безопасности удобрений. Как заявил Моди на саммите G20 в этом году, сегодняшний кризис удобрений — это завтрашний продовольственный кризис, сообщают авторы.
Однако более неотложной задачей для Индии будет не допустить, чтобы «Большая двадцатка» — по сути геоэкономический орган — стала геополитической. Председательство Индии в G20 приходится на переломный момент подъёма страны, поскольку признанная в начале этого года пятая по величине экономика мира станет четвёртой по величине к 2025-2026 годам. Эти вызовы ставят Индию перед множеством критических проблем и даёт ей уникальные возможности после того, как она возглавит G20 с 1 декабря, резюмируют авторы материала.