WION: США навязывают Индии сотрудничество, чтобы нанести удар по России

Американская администрация уже несколько раз предостерегала Индию от импорта российской нефти, однако она не отказалась от поставок энергоносителей из России — и в результате США были вынуждены занять более мягкую позицию. Вашингтон также заявил, что хочет быть «лучшим оборонным партнёром» для Индии. Чем вызвана такая стратегия, объясняет корреспондент WION Шиван Чанана.

Вы помните, как Белый дом несколько раз предостерегал Индию от импорта нефти из России?

ДЖЕННИФЕР ПСАКИ, бывший пресс-секретарь Белого дома: Это не в их интересах...

Мы не думаем, что в их интересах импортировать больше российской нефти...

Президент также ясно дал понять, что не считает, что это отвечает интересам Индии...

Это не в их интересах увеличивать объём...



«Не в интересах Индии», — как вы видите, Джен Псаки повторила эту фразу по крайней мере четыре раза во время одного и того же брифинга для прессы ещё в апреле. И повторяла те же слова в последующие дни. Однако Индия не обратила внимания на предупреждения Америки, и теперь США заняли более мягкую позицию, отчаянно пытаясь убедить её.



Все, от высокопоставленного представителя Министерства обороны США до генерального консула США в Мумбаи и Неда Прайса, говорят, что США хотят быть «лучшим партнёром» Индии в оборонной сфере. Вопрос: почему? Почему так происходит, хотя Индия бросила вызов всем предупреждениям Америки? Получает ли Россия что-то от Индии, чего хотят США? Я Шиван Чанана, давайте разберёмся.



Индия занимает одно из первых мест в мире по расходам на оборону и амуницию. Россия является ведущим поставщиком Индии оружия и боеприпасов: в период с 2000 по 2020 год на Россию приходилось 66,5 процента всех поставок вооружений для Индии. Из 53,85 миллиардов долларов, потраченных Индией за этот период на импорт вооружений, в Россию ушло 35,82 миллиарда долларов. Очевидно, что оборонный импорт Индии также необходим России.



Что касается импорта нефти, то Индия стала вторым по величине импортёром нефти из России. В октябре этого года Россия стала крупнейшим поставщиком энергоресурсов в Индию. И это явно делает Индию ценным партнёром для Москвы, даже несмотря на то, что Кремль «шатается» под давлением американских санкций.



Итак, когда США ввели санкции против Москвы, они, вероятно, ожидали, что Индия будет их соблюдать и выполнять, заявляя, что иметь дело с Россией «не в интересах» Индии. Но согласилась ли с этим Индия? Ни в коем случае.



Если раньше эта цифра была менее 1 процента — в настоящее время Индия получает почти 22 процента от всего своего импорта сырой нефти из России. С 60 тысяч баррелей в сутки в первом квартале 2022 года — почти до 100 тысяч баррелей в сутки в октябре. Это был чёткий сигнал из Индии — как России, так и США.



СУБРАМАНИЯМ ДЖАЙШАНКАР, министр иностранных дел Индии: Мы не посылаем своих людей с указанием покупать именно российскую нефть. Мы посылаем людей, чтобы они закупали нефть — и вы будете покупать лучшую нефть на рынке. Я имею в виду, что они перекрыли нам все остальные источники нефти, которые у нас есть, а после этого заявляют: хорошо, ребята, вы не должны выходить на рынок и предлагать своим людям лучшую сделку? Я не думаю, что это очень честный подход.



Индия давно хотела диверсифицировать свой военный арсенал, который в основном поступает из России, и США не хотят упускать эту возможность. Таким образом, США хотят помочь Индии диверсифицировать свои варианты вооружений. Но почему? Потому что если США получат оборонные заказы Индии, это будет прямым ударом по России, которая ведёт крупный бизнес с Индией.



Что касается Стратегии национальной безопасности США 2022 года, Индия там рассматривается в качестве союзника, особенно в Индо-Тихоокеанском регионе, Китай является соперником, а Россию называют «явной угрозой».



НЕД ПРАЙС, представитель Госдепартамента США: Мы знаем, что Индия является для нас важным партнёром в реализации нашего общего видения свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона. И это действительно является основополагающей целью Quad.



Итак, если США сейчас терпимо относятся к импорту российской нефти в Индию, как вы думаете, есть ли у них другие варианты? Потому что, находясь на хорошем счету у Индии, США могут более устойчиво позиционировать себя в Индо-Тихоокеанском регионе.



Как мы видим, США пытаются помочь Индии отойти от российских поставок в оборонной сфере. И здесь нельзя не упомянуть, что в этом есть ирония: дело в том, что именно США на самом деле являются одной из главных причин военных связей между Индией и Россией — потому что западные страны десятилетиями отказывались поставлять оружие в Индию, а Россия всегда это делала.



СУБРАМАНИЯМ ДЖАЙШАНКАР, министр иностранных дел Индии: В течение нескольких десятилетий западные страны не поставляли оружие в Индию. И фактически считали соседнюю с нами страну с режимом военной диктатуры более предпочтительным партнёром для себя.



А как вы думаете, была ли права Индия, продолжая импортировать нефть из России, несмотря на все предупреждения США? Сообщите мне в комментариях!



Дата выхода в эфир 13 ноября 2022 года.