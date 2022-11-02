Ничего личного, просто бизнес — WION напомнил о том, как США наживаются на международных конфликтах

Соединённые Штаты остаются крупнейшим поставщиком оружия в мире. Вашингтон лезет из кожи вон, чтобы удовлетворить спрос на продукцию его военно-промышленного комплекса, не считаясь с тем, что эти технологии зачастую оказываются в руках режимов с сомнительной репутацией, передаёт WION.

ДУАЙТ ЭЙЗЕНХАУЭР, 34-й президент США: Мы должны остерегаться необоснованного влияния военно-промышленного комплекса, независимо от того, стремится он к нему или нет.

США являются крупнейшим поставщиком оружия в мире. Американская военная техника и технологии находятся на передовом уровне и всегда пользуются спросом. США с радостью удовлетворяют этот спрос, даже если покупатели — это страны, находящиеся в состоянии конфликта, или репрессивные режимы.

Соединённые Штаты постоянно трубят о демократических ценностях. Но действительно ли они способствуют миру или просто разжигают конфликты, чтобы поддерживать процветание своего военно-промышленного комплекса? Я Шиван Чанана. Давайте разберёмся.

По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира, на долю США приходилось 39 процентов всех основных поставок вооружений с 2017-го по 2021 год. Заметьте, я даже не упоминаю оборонные заказы Америки в 2022 году, когда страны всего мира увеличили свои оборонные бюджеты после начала украинско-российского конфликта.

США поставляют военную технику в 167 из 195 стран, существующих сегодня в мире. Очевидно, что огромная часть американской экономики зависит от ежегодных объёмов экспорта производителей оружия.

В 34 из 46 текущих мировых конфликтов, то есть примерно в двух третях, участвуют одна или несколько сторон, вооружённые Соединёнными Штатами. Продажи военной техники США иностранным правительствам в 2021 финансовом году составили 138 миллиардов долларов.

Lockheed Martin, Boeing, Raytheon и General Dynamics — четыре компании, на долю которых приходится 58 процентов всех основных продаж оружия с тех пор, как Джо Байден вступил в должность. С 2017-го по 2021 год 16 воюющих стран, снабжаемых США, получили американское оружие на 50 миллионов долларов и более.

С одной стороны, США являются одним из пяти постоянных членов ООН, которая была создана после Второй мировой войны для мира во всём мире и предотвращения третьей мировой. Но, с другой стороны, Соединённые Штаты лезут из кожи вон, чтобы продавать оружие и военную технику при малейшей возможности. И давайте признаем, если сегодня говорят о третьей мировой, то также неизменно упоминают США.

В 2021-м, первом году правления администрации Байдена, в пятёрку крупнейших покупателей американского оружия входили Греция, Австралия, Израиль, Филиппины и Индия. К текущему моменту 2022 года этот список возглавляют Индонезия, Польша, Египет, Иордания и ОАЭ, за которыми с небольшим отрывом следует Саудовская Аравия, занимающая шестое место.

Нет никаких сомнений, что в некоторых из этих стран нарушаются права человека и существуют репрессивные режимы. То есть, в конечном счёте, не существует каких-либо проверок или рассуждений относительно использования оружия. Речь идёт о деловой сделке, в которой не уделяется особого внимания ситуации с правами человека у покупателя.

Иран и Ирак. Во время ожесточённой борьбы между исламскими нациями в 1980-х была одна страна, которая незаметно торговала с обеими сторонами. На первый взгляд, США отказались продавать оружие Ираку из-за его связей с террористическими группами. Но в документах указывается несколько продаж технологий «двойного назначения». В частности, в 1985 году Ирак закупил вертолёты на 200 миллионов долларов.

США также скрытно поддерживали Иран через Израиль, хотя до сих пор ведутся споры о том, отдавал ли президент США Рональд Рейган приказ о продаже оружия Ирану. Большая часть этой помощи включала противотанковые ракеты. При этом не стоит забывать комментарий американского политика Генри Киссинджера по поводу ирано-иракской войны. Он говорил: «Жаль, что они оба не могут проиграть».

Отношения Индии и Пакистана всегда были нестабильными, но США удавалось продать свою технику обеим странам. Индия по-прежнему тратит больше всего денег на американское вооружение, но США этого недостаточно.

Недавно Соединённые Штаты также заключили сделку на 450 миллионов долларов с Пакистаном на модернизацию его истребителей американского производства F-16. Когда Индия раскритиковала этот шаг, США выступили в защиту сделки, заявив, что она призвана помочь борьбе Пакистана с террористическими угрозами.

Если кто-либо ставит под вопрос деятельность американских экспортёров оружия и правительства США, то они обычно приводят в качестве довода, что продажа оружия иностранным клиентам позволяет создавать рабочие места. Вы согласны с таким доводом? Напишите об этом в комментариях.

Дата публикации 31 октября 2022 года.