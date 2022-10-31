ZDF: США следуют только одному принципу — кто не с нами, тот против нас

США привыкли объявлять себя оплотом свободы и демократии, однако их история показывает, что они далеко не всегда ведут себя безукоризненно и действительно выступают в роли «хорошего парня», отмечает немецкий телеканал ZDF. На самом деле для США действует только один принцип: кто не с нами, тот против нас. В качестве самопровозглашённого «мирового жандарма» они проявили себя агрессором и манипулятором, поэтому считать их безупречными невозможно.

Президент США Джо Байден — человек громких слов, считает историк и журналист немецкого телеканала ZDF Мирко Дрочманн. Там, где предшественник Байдена, Дональд Трамп, соединял такие слова, как «великий» и «большой», в знаменательные фразы, следующие одна за другой, Байден любит «распаковывать риторическую базуку». «Не бойтесь, — многозначительно кричал он народу в Варшаве в марте перед лицом «российской угрозы». — Мы заново выросли из великой борьбы за свободу: борьбы... между порядком, основанным на правилах, и порядком, в котором доминирует грубая сила».

Послание Байдена заключается в следующем: где США, там и свобода, поясняет ZDF. Такой была самооценка Соединённых Штатов на протяжении десятилетий, причём по всем партийным линиям. Свои собственные проступки? Это всегда было для них не очень важной темой, подчёркивает немецкий журналист.

В то время, когда США слишком рады представить себя «бастионом свободы и демократии перед лицом российской агрессии», он предлагает взглянуть и на менее славные главы в истории Америки — и поговорить о вещах, которые почти никогда не появляются в речах американских президентов и которые несколько сглаживают образ «порядочных» Штатов.

Хороший обзор в этом смысле нетрудно найти в «Википедии». Там представлен список «военных операций», в которых на сегодняшний день участвуют США. «То, что на первый взгляд кажется безобидным, на второй взгляд оказывается каталогом ужасов: смена режимов, войны чужими руками и прямые нападения», — констатирует телеканал ZDF.

Тут появляются имена и даты, которые сразу же вызывают в сознании ужасные образы: изуродованные жертвы войны из Ирака, дети в слезах бегут из горящей деревни во Вьетнаме, афганская свадьба заканчивается градом бомб.

Самопровозглашенный «мировой жандарм», особенно в ХХ веке, был также агрессором и манипулятором. Методы и цели менялись на протяжении десятилетий, но привычка выступать на стороне «хороших парней» оставалась неизменной, продолжает автор материала.

Кто такие «плохие парни», для США всегда было ясно. Тут действует принцип: если ты не за нас, то ты против нас. Так, начиная с 1950-х годов, американская секретная служба ЦРУ неоднократно пыталась свергнуть законные правительства в других странах в рамках ряда миссий, чтобы не допустить их сближения с заклятым врагом — Советским Союзом. Так было, например, в Доминиканской Республике, Коста-Рике или Чили. Доступ к нефти также является популярным мотивом в истории вмешательств со стороны США — достаточно вспомнить хотя бы контролируемый переворот в Иране.

Катастрофическое вмешательство в гражданскую войну во Вьетнаме, безусловно, также осталось в коллективной памяти. До позорного поражения в 1975 году с обеих сторон погибло около 350 тыс. мирных жителей. Война унесла жизни почти 900 тыс. военных.

В итоге США ничего не выиграли, но многое потеряли — прежде всего международный престиж, который с тех пор так и не был полностью восстановлен. Аналогичная ситуация сложилась, например, с интервенциями под руководством США в Ираке и Афганистане.

В конце 1920-х годов тогдашний госсекретарь США Фрэнк Келлог создал основу для принципа «территориальной целостности» в «Парижских соглашениях», вместе со своим французским коллегой. Это было ещё раз подчёркнуто в 1945 году в Уставе Организации Объединённых Наций: ни одно государство не может угрожать или применять силу против другого государства. Об этом говорится в статье 2, которую США с 1945 года неоднократно подвергали «вольному» толкованию, напоминает ZDF.

Конечно, в стране с тех пор кое-что изменилось. Однако самовосприятие сохраняется, и похоже, что США не откажутся от него и в 2022 году: у того, кого они считают опасным, появляются проблемы.

Чтобы пояснить, почему всё складывается именно так, немецкий журналист предлагает обратиться к «Доктрине Буша», опубликованной в сентябре 2002 года. Её содержание, в упрощённом виде, таково: если какая-либо страна захочет вооружиться ядерным, биологическим или химическим оружием против воли США, Соединённые Штаты оставляют за собой право напасть на эту страну. Достаточно простого подозрения, подчёркивает ZDF. Эта доктрина, лишь слегка изменённая, применяется и сегодня — даже при президенте Джо Байдене.

Таким образом, США — кто угодно, но не безупречный «хороший парень», который морально превосходит Россию, заключает немецкий телеканал. Саморефлексия у Америки в дефиците, и те, кто указывает на это в дискуссиях, не ошибаются.

Однако ничто из этого никогда не может служить оправданием агрессии других по типу «но США делают так же», предостерегает автор материала. Потому что эта линия аргументации быстро возвращает участников спора в детсадовский возраст — и создаёт благодатную почву для дальнейших конфликтов.