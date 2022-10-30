Fox News: «этот человек в полном маразме» — Байдена высмеяли за его слова о 54 американских штатах
Президента США Джо Байдена высмеяли за его заявление о том, что в Соединённых Штатах 54 штата, сообщает Fox News.
В частности, консерваторы в соцсети Twitter раскритиковали последнюю оплошность главы Белого дома, который недавно заявил, что в 2018 году демократы проводили кампанию в «54 штатах», чтобы защитить Закон о доступном здравоохранении и защите пациентов, более известный как Obamacare, от тогдашнего президента Дональда Трампа, который пытался свернуть эту программу медицинского страхования.
В своём выступлении Байден также предупредил избирателей о том, что республиканцы вновь займутся этим законом, если получат большинство в конгрессе.
«Они по-прежнему полны решимости отменить Закон о доступном здравоохранении, — заявил Байден в ходе своего выступления. — Вот почему мы победили её (Республиканскую партию. — ИноТВ) в 2018 году, когда они попытались это сделать. Мы тогда побывали в 54 штатах».
Глава портала RealClearPolitics Том Беван высмеял как Байдена, так и бывшего президента Барака Обаму, который в одной из своих речей однажды заявил о 57 американских штатах. В частности, Беван в своём твите иронично отметил: «Похоже, с 2008 года мы потеряли 3 штата!»
А основатель политической группы Students for Trump Райан Фурнье указал на когнитивные способности Байдена, заявив: «Джо Байден, по-видимому, думает, что существует 54 штата. Этот человек в полном маразме».
Ссылки по теме
-
Стив Форбс: администрация Байдена погрузила США в экономический кризис
-
Fox News подсчитал все провалы Байдена за эту неделю
-
Такер Карлсон: джихад Байдена против России на Украине оставит американцев без дизельного топлива
-
Обозреватель WP призвал США и Россию сесть за стол переговоров во избежание прямого столкновения