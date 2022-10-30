Fox News: «этот человек в полном маразме» — Байдена высмеяли за его слова о 54 американских штатах

Американские консерваторы высмеяли недавнее заявление Джо Байдена, в котором он заявил о 54 штатах США, сообщает Fox News. Среди прочих, основатель политической группы сторонников Трампа Students for Trump Райан Фурнье, комментируя слова главы Белого дома, заявил, что тот находится «в полном маразме».

Президента США Джо Байдена высмеяли за его заявление о том, что в Соединённых Штатах 54 штата, сообщает Fox News.



В частности, консерваторы в соцсети Twitter раскритиковали последнюю оплошность главы Белого дома, который недавно заявил, что в 2018 году демократы проводили кампанию в «54 штатах», чтобы защитить Закон о доступном здравоохранении и защите пациентов, более известный как Obamacare, от тогдашнего президента Дональда Трампа, который пытался свернуть эту программу медицинского страхования.



В своём выступлении Байден также предупредил избирателей о том, что республиканцы вновь займутся этим законом, если получат большинство в конгрессе.



«Они по-прежнему полны решимости отменить Закон о доступном здравоохранении, — заявил Байден в ходе своего выступления. — Вот почему мы победили её (Республиканскую партию. — ИноТВ) в 2018 году, когда они попытались это сделать. Мы тогда побывали в 54 штатах».



Глава портала RealClearPolitics Том Беван высмеял как Байдена, так и бывшего президента Барака Обаму, который в одной из своих речей однажды заявил о 57 американских штатах. В частности, Беван в своём твите иронично отметил: «Похоже, с 2008 года мы потеряли 3 штата!»

Актёр и голливудский консерватор Роб Шнайдер написал в соцсети: «Байден говорит, что в Америке 54 штата. В следующей речи он объяснит 81 миллион голосов (поданных за него на президентских выборах 2020 года. — ИноТВ)…».



Комик Терренс Уильямс с сожалением прокомментировал очередную оплошность главы государства, написав: «Джо Байден сказал, что побывал в 54 штатах. Иисус, помоги нам всем».



А основатель политической группы Students for Trump Райан Фурнье указал на когнитивные способности Байдена, заявив: «Джо Байден, по-видимому, думает, что существует 54 штата. Этот человек в полном маразме».