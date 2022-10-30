Стив Форбс: администрация Байдена погрузила США в экономический кризис

Байден убедил себя и своих приближённых в том, что их политика безупречна. Поэтому президент рассказывает американцам, что с экономикой страны всё в порядке, хотя на деле она переживает серьёзный кризис, заявил гендиректор Forbes Стив Форбс в интервью Fox Business. С приходом нынешней администрации показатели ВВП, инфляции и цен на газ и продукты питания резко ухудшились и власти не способны это исправить, отметил бизнесмен.

С нами Стив Форбс, генеральный директор издательства Forbes Inc. Стив, как и всегда, очень рады вас видеть, особенно в пятницу и особенно, когда мы обсуждаем подобные новости. Кажется, что президент сейчас находится в стадии отрицания. После публикации данных о росте ВВП на 2,6 процента он заявил, что с экономикой всё отлично. Хотя в первом и втором кварталах этого года, этот показатель был отрицательным. В лучшем случае мы видим вялый рост ВВП в нашей стране. Он любит говорить, что эта проблема досталась стране от предшественников. Он также сказал, что инфляция снижается, однако формально она по-прежнему достаточно высока и вредит людям. Что вы думаете по этому поводу?

СТИВ ФОРБС, гендиректор Forbes: Я задаюсь вопросом, пытается ли он стать писателем-юмористом на ComedyCentralили может на SaturdayNightLive, когда говорит подобные вещи? Но публике не смешно. И говоря о росте ВВП на 2,6 процента нужно смотреть на показатель конечных продаж частному покупателю — что экономисты и делают — экономика не может результативно функционировать, это можно видеть и в других статистических данных. Говоря об инфляции — он игнорирует тот факт, что этот показатель равнялся 1,5 процентам, когда он занял президентское кресло, темп роста экономики составлял более 4 процентов, когда он стал главой Белого дома. И посмотрите, что стало сейчас. Ситуация с топливом — все мы знаем, что цена составляла 2,39 долларов за галлон, когда он стал президентом, а сейчас она превышает 3,80 долларов и растёт. Топочный мазут — то же самое. Ситуация только ухудшится этой зимой. Восторженные речи — это одна из причин, почему демократы оказались в проблемной ситуации, люди не верят президенту Соединённых Штатов.

Верно, я говорила это об этом сегодня в прямом эфире — большинство людей скажут (о промежуточных выборах. — ИноТВ): «Это референдум о политике президента Байдена». И очевидно сейчас она не находит отклика у американцев. Он может подождать 11 дней и посмотреть, появится ли «красная волна» (массовые победы республиканцев. — ИноТВ) и какой она будет, Стив. Некоторые люди могут заняться самоанализом, посмотреть в зеркало и сказать: «может я имею к этому какое-то отношение?». Кажется, что Байден ничего подобного не делает.

СТИВ ФОРБС: От части дело в том, что он постоянно защищается — он знал, что про него говорил президент Обама: «всё, к чему он прикасается, превращается сами знаете во что». И я полагаю он пытается показать, что он отличный президент, что ему удаётся пропихивать все эти «замечательные» законы. Думаю, он внушил это себе и своему внутреннему кругу — они находятся в «пузыре», который пока что нельзя проткнуть. Но избиратели изменят это через полторы недели. Они (администрация Байдена. — ИноТВ) в стадии отрицания, они верят, что делают великие вещи! Президент Клинтон думал, что хорошо работает, а его партия проиграла (на промежуточных выборах. — ИноТВ) в 1994 году, Обама столкнулся с этим в 2010 году, то же ждёт, совершенно заслуженно, и Джо Байдена. Наступают тяжёлые времена, и он действительно в ответе за это.

Верно, но вот Клинтон пришёл в себя и понял, что происходит, а нынешний президент не из тех, кто признаёт наличие проблемы. Стив, ранее, в ходе того же интервью News Nation, он выступил со следующим предложением для семей, которые сталкиваются с инфляцией, давайте посмотрим.

ДЖО БАЙДЕН, президент США: Я родился в семье, где обсуждали вопросы растущих цен на топливо и продукты питания. Были разговоры за кухонным столом. Основной драйвер для цен на продукты — это не рост стоимости говядины, яиц и так далее, они повышены, дело в упакованных товарах. Фасованных товарах. Вы увидите, что люди не покупают кукурузные хлопья Kellogg’s, вы увидите, что они берут другую фирму хлопьев, которая будет на доллар дешевле.

Я даже не знаю… Я ошеломлена! Мне даже нечего ответить на это.

СТИВ ФОРБС: Он говорит: «не покупайте бренд, берите немарочные товары, так вы сэкономите» — такого рода советом вы можете воспользоваться, если взглянете на семейный бюджет — цените свои деньги! Но проблема то не в этом. Она состоит в том, что курс доллара то поднимался, то падал, словно игрушка йо-йо. ФРС всё развалила, наделав ошибок, а администрация Байдена создала множество проблем для нашей экономики, навредив сфере добычи нефти и газа. В следующем году у нас будет нехватка газа и нефти. Мы думаем, что нынешняя зима будет тяжёлой — просто подождите, когда придёт зима 2023 года! Мир переживает кризис, и этот человек виноват в нём. Мы могли бы добывать более 2 миллионов баррелей ежедневно и куда больше природного газа, который нужен миру и нам. А он стоит на пути у этого! К тому же существуют все эти регуляции, которые он ввёл, чтобы навредить экономике малого бизнеса.

Дата выхода в эфир 29 октября 2022 года.