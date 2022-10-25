WT: «пощёчина простым американцам» — Байден предпочёл мороженое разговору об инфляции

Президент США Джо Байден во время недавнего общения с журналистами в кафе Baskin Robins отмахнулся от вопросов об инфляции в стране, напоминает обозреватель The Washington Times Патрис Омвука. Столь беспечное отношение к экономическим проблемам стало пощёчиной в адрес простых американцев, столкнувшихся с беспрецедентным ростом цен и падением реальных доходов, уверен автор статьи.

В то время как инфляция в США в сентябре достигла 8,2% в годовом исчислении, базовая инфляция ускорилась до невиданных за 40 лет масштабов, а цены на продукты выросли на 13%, реальные доходы американских рабочих в прошлом месяце снова сократились, констатирует в статье для The Washington Times директор Центра экономических возможностей Форума независимости женщин и стипендиат института Стимбот Патрис Омвука.

Тем временем президент Байден отмахнулся от реальных опасений по поводу инфляции одним «укусом своего рожка с мороженым», замечает автор статьи. «Должно быть, хорошо быть представителем вашингтонской элиты», — делает вывод обозреватель.

Поедая мороженое в ресторане Baskin Robbins в Портленде, штат Орегон, Байден заявил, что его не беспокоит устойчивость доллара США или экономика. По его словам, внутренняя структура экономики «чертовски сильна», а инфляция выросла «по всему миру». Американский лидер также дал понять, что обеспокоен ситуацией в мире — «отсутствием экономического роста и разумной политики» — как и инфляцией в других странах.

«Президенту стоит приберечь своё беспокойство для людей, за которых он должен нести ответственность», — замечает эксперт, напоминая, что в двух последних кварталах в американской экономике был зафиксирован отрицательный рост, а отсутствие разумной фискальной политики как раз и стало причиной невиданного роста инфляции.

«Столь беспечный взгляд на экономику США показывает, насколько господин Байден далёк от реалий повседневной жизни американцев. Это пощёчина многим людям, таким как сотрудник Baskin Robbins, стоящий за его спиной, зарплата которого фактически сократилась на 3,8 процента из-за инфляции», — подчёркивает Омвука.

Рассуждения президента о сильном долларе также немного озадачивают, пишет автор. С одной стороны, крепкая национальная валюта позволяет американцам покупать больше иностранной валюты, однако подешевевшие иностранные товары снижают спрос на продукцию, сделанную в США. Кроме того, сильный доллар может стать движущей силой глобальной инфляции, которая так беспокоит Байдена. Как пояснил директор по инвестициям компании Comerica Wealth Management Джон Линч, «укрепление доллара приравнивается к ослаблению других мировых валют, что усиливает инфляционное давление по всему миру».

Однако сваливать вину за инфляцию в США на мировую инфляцию также неверно, считает автор статьи. На самом деле причиной стала «беспрецедентная» налогово-бюджетная и кредитно-денежная политика, введённая в действие после пандемии коронавируса. Одобренные Байденом стимулирующие выплаты, увеличенные пособия по безработице, выросшие налоговые льготы на детей, а также моратории на выплату студенческих ссуд и арендной платы на время восстановления экономики, были опрометчивыми, но политически удобными решениями, пишет Омвука. На самом деле конгресс должен был сократить расходы, а Федеральная резервная система затянуть пояса, уверен специалист.

«Лидеры в Вашингтоне должны, по крайней мере, притвориться, что они обеспокоены непрекращающимся давлением на американские семьи, которые попросту едва сводят концы с концами», — настаивает обозреватель. Ведь в отличие от Байдена, простые американцы «не могут позволить себе роскоши лизнуть мороженое и уйти», замечает автор статьи.