«Разрушил США в рекордно короткие сроки» — Fox News о достижениях Байдена на посту президента

Обозреватель Fox News Лиза Бут выразила серьёзные сомнения, что действующий глава Белого дома пойдёт на второй срок. По её мнению, экономические и миграционные провалы ставят крест на политическом будущем Джо Байдена.

Президент Байден прокомментировал возможное переизбрание в 2024 году. Но его заторможенная реакция заставляет всех — и я имею в виду всех — говорить о том, что на самом деле стоит за его ответом. Давайте посмотрим.

(Отрывок интервью Джо Байдена MSNBC.)

ДЖО БАЙДЕН, президент США: Я не пришёл к выводу о формальном выдвижении, потому что в этом случае в силу вступает целый ряд правил, и с этого момента я должен относиться к себе как к кандидату. Я не принимал этого формального решения. Но это мое намерение. Я намерен баллотироваться снова, и у нас есть время, чтобы принять это решение.

ДЖОН КЕЙПХАРТ, ведущий MSNBC: Доктор Байден поддерживает переизбрание?

(Байден выглядит потерянным.)

ДЖОН КЕЙПХАРТ: Господин президент? Ой!

ДЖО БАЙДЕН: Доктор Байден считает, моя жена считает, что я занимаюсь очень важным делом и что мне не следует его бросать.

Ну и дела! Прошлым вечером я была на передаче Джесси Уотерса, когда вышло это видео, и, честно говоря, я почти уверена, что впервые в жизни мы оба потеряли дар речи. Это было страшно, Лиза.

ЛИЗА БУТ, обозреватель Fox News: Что ж, это действительно страшно. Но я не верю, что он собирается баллотироваться, и он ничего не объявляет, чтобы перестраховаться. Послушайте, американцы, демократы не хотят его переизбрания.

Большинство демократов не хотят, чтобы Джо Байден стал их главным претендентом в 2024 году. Некоторые кандидаты (на выборах в конгресс. — ИноТВ), включая Тима Райана из Огайо, заявляют: «Мне не нужно, чтобы он участвовал в моей предвыборной кампании. Не агитируй за меня, Джо».

Вместе с тем я думаю, что Джилл Байден хочет, чтобы он баллотировался. Ребята, вспомните фотографию, которую она опубликовала в прошлом году. Она сидела за президентским столом на борту номер один и сообщала, что готовится к саммиту «Большой семёрки».

Мы все видим, насколько грубо она обращается с ним (Джо Байденом. — ИноТВ), словно его сиделка. По сути, это является издевательством над пожилым человеком. Я к тому, что этим парнем командовал даже пасхальный кролик во время катания яиц на лужайке перед Белым домом!

Но подумайте, за счёт чего он собирается выдвигаться? Ведь за два года он всё уничтожил. Наши границы открыты нараспашку, инфляция достигает 40-летнего максимума, а цены на бензин бьют рекорды. Он разрушил страну в рекордно короткие сроки, поэтому я не верю, что этот парень станет кандидатом от Демократической партии. Они выставят его вон после сокрушительного поражения (на парламентских выборах. — ИноТВ) 8 ноября.

Дата публикации 23 октября 2022 года.