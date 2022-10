Fox News: Байден стал для собственной партии изгоем — но вряд ли это осознаёт

Кандидаты от Демократической партии США, принимающие участие в промежуточных выборах, сторонятся Джо Байдена как огня: почти все они стараются не появляться в сопровождении президента на публичных мероприятиях своих агиткампаний, отметил ведущий Fox News Шон Хэннити. Впрочем, как предполагает Хэннити, сам Байден, возможно, этого просто не понимает, ведь его поведение говорит о том, что глава государства переживает когнитивный упадок.

А мы продолжаем наш обратный отсчёт — вот же он: осталось 19 дней до того момента, когда вы дадите сигнал и Джо Байдену, и Камале Харрис, и Нэнси Пелоси, и Чаки Шумеру, и всем этим социалистам-радикалам в конгрессе, выступающим за «новый зелёный курс».

Довольны ли вы рекордно высокими ценами на бензин? Довольны ли рекордным за 41 год уровнем инфляции? А байденовской политикой открытых границ? Довольны ли рекордной статистикой по насильственным преступлениям, включая ограбления и убийства? Как на вас отразился курс левых на урезание бюджетов полиции, расформирование полицейских управлений и принятие законов, разрешающих отпускать обвиняемых из-под стражи без внесения залога? Довольны ли вы тем, что вашим детям в школах вкладывают в головы пропаганду «пробудистов»? Довольны ли вы тем, как ведутся военные действия в Европе? Довольны ли тем, как Джо Байден организовал вывод войск из Афганистана? Подросло ли ваше личное благосостояние с тех пор, как Джо Байден стал президентом?

На данный момент я не вижу ни одного позитивного момента, на основе которого могли бы выстраивать свои предвыборные кампании демократы. Они не предприняли ни одного шага, который бы повысил ваш уровень жизни. Они не сделали ничего, чтобы сделать нашу страну лучше.

Неудивительно, что соцопросы показывают резкий рост поддержки республиканцев. Вот вам цитата из The Wall Street Journal: «Заключительные недели промежуточных выборов воодушевили кандидатов-республиканцев». И даже The New York Times пишет, цитирую: «Красный октябрь (красный цвет в США считается символом Республиканской партии. — ИноТВ), которого так боялись демократы, всё же настал». Либералы видят, что деваться им уже некуда, и поэтому теперь ищут козла отпущения. А согласно сообщениям некоторых СМИ, если демократы потерпят разгромное поражение, «стрелочником» назначат Джо Байдена.

Но позвольте, я скажу пару слов в защиту Байдена: дело не только в самом Джо — да и вообще, как мне кажется, он просто исполняет указания, которые ему спускают, — дело во всей Демократической партии, в которой сидят радикалы и социалисты. Она превратилась в культ климата, они все там одного поля ягоды. Кстати, на фоне напряжённой борьбы все кандидаты от демократов бегут от Байдена, как от чумы, — за одним-единственным исключением. Да-да, нахлебник и любитель спортивных курток с капюшоном Джон Феттерман наконец снял свою куртку, которая создаёт ему образ «человека из народа», этот его хэллоуинский костюм, и надел на встречу с Джо Байденом костюм с галстуком. По всей видимости, Феттерман — единственный демократ, который, давайте уж начистоту, достаточно глуп, чтобы появиться на публике в компании президента.

Разумеется, Джо Байден об этом всём ни сном, ни духом: наш президент с ограниченными когнитивными способностями, похоже, убеждён в том, что он принимает самое активное участие в предвыборной кампании и уже помог больше чем дюжине кандидатов. Но кто же эти люди? Вот, посмотрите.

ЖУРНАЛИСТКА: В Пенсильвании с вами сегодня проведёт встречу Джон Феттерман — но в целом вас приглашали принять участие в своих кампаниях не так уж много кандидатов. Почему кандидатов больше...





ДЖО БАЙДЕН, президент США: Это неправда. Пятнадцать человек было. Считай, девочка моя, считай.





ЖУРНАЛИСТКА: Понятно. А что, будет ещё кто-то?





ДЖО БАЙДЕН: Да!

ЖУРНАЛИСТ: Господин президент, а нужны ли вообще какие-либо ограничения в отношении абортов?

ДЖО БАЙДЕН: Да, нужны.

ЖУРНАЛИСТ: А какие?

ДЖО БАЙДЕН: Всё есть в деле «Роу против Уэйда»! Почитай, мужик! Просвятись!

«Почитай, мужик! Просвятись, торчок!.. Прошу прощения, немного забылся». Ты чего такой сердитый, Джоуи? Знаете, а ведь такие внезапные вспышки гнева часто случаются у людей, которые переживают серьёзную деградацию когнитивных способностей. Даже как-то задаёшься вопросом, понимает ли вообще Джо, какой он на самом деле грандиозный неудачник или что его радикальный курс вредит всей стране. А может быть, наш Джоуи просто расстроен из-за того, что вся его партия относится к нему, как к изгою? Или его просто сегодня мороженым не угостили?

А может, он злится, что Саудовская Аравия не просто ответила отказом на его многочисленные просьбы нарастить добычу нефти, а в итоге ещё и сократила её на 2 миллиона баррелей в сутки, а потом решила вдобавок публично его унизить, раскрыв его попытки вступить в сговор как с самим Эр-Риядом, так и с ОПЕК+ — этим плюсом обозначается Россия, кстати, — чтобы скрыть всё это от вас, граждан США, и подождать месяц, прежде чем объявлять об этом публично, дождавшись завершения выборов.

Дата выхода в эфир 21 октября 2022 года.