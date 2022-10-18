Такер Карлсон: Байден не замечает проблем в экономике США — его беспокоит только Украина

Президент США Джо Байден не обращает внимания на экономические проблемы в стране, так как его беспокоит исключительно Украина, заявил ведущий Fox News Такер Карлсон. По словам Карлсона, даже признавая, что в стране инфляция, которая поднялась до рекордных значений, администрация Байдена перекладывает ответственность за неё на Республиканскую партию.

И бесстыдство доходит до самого верха. Конечно же, так и есть. Вот что в субботу сказал Джо Байден.

РЕПОРТЁР: Беспокоит ли вас сейчас сильная позиция доллара?

ДЖО БАЙДЕН, президент США: Меня не беспокоит сильная позиция доллара, меня беспокоит остальной мир. Понимаете, о чём я?

РЕПОРТЁР: Не могли бы вы пояснить?

ДЖО БАЙДЕН: Да. Наша экономика чертовски сильна.

«Меня не беспокоит наша экономика, меня беспокоит Украина. Наша экономика чертовски сильна». Правда? Вы вообще видели рынки? Ситуация на фондовом рынке беспокоит не только магнатов, от неё зависит и ваш пенсионный счёт. Фондовый рынок стремительно падает.

И, кстати говоря, изо дня в день мы замечаем инфляцию. Инфляция в стране поднялась до рекордных значений. Мы могли бы продолжить обсуждение этой темы, как делали много раз, но вы и так уже всё знаете. Они говорят вам: «Да, у нас в стране инфляция». Потому что это сложно отрицать. Даже их поддельные данные это отражают. Сейчас они говорят вам, что ответственность за это лежит на республиканцах, что это их вина. Помните «Акт сокращения инфляции»? Ну так вот.

Джо Байден сейчас утверждает, цитирую: «Если республиканцы в конгрессе добьются своего, цены вырастут, а инфляция ухудшится. Всё так просто». Правда? Давайте, давайте, расскажите нам, как же это работает. Это просто невероятно, правда. Это всё равно что съесть печенье прямо у вас на глазах, а потом заявить: «Нет, это ты съел печенье». Больная логика.

Дата выхода в эфир 17 октября 2022 года.