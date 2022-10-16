ABC: счета за газовое отопление могут вырасти в США на 28% этой зимой

06:08
Бойцы «Азова» рассказали об угрозах расстрела в адрес тех, кто хотел сдаться
Бойцы украинского нацбатальона «Азов»* рассказали об угрозах расстрела от командиров в Мариуполе в адрес тех, кто хотел сдаться или бежать.
06:01
Кибераналитик Глазачева рассказала, как не попасться на уловки мошенников в сети
CEO компании CloudPayments Татьяна Глазачева рассказала в беседе с RT, как не попасться на уловки мошенников в сети.
05:40
The Times: власти Запада готовят меры по борьбе с паникой населения из-за ядерного удара
Власти западных стран начали подготовку перечня мер по борьбе с паникой среди населения и ажиотажной скупки продуктов из-за якобы возможного удара России по Украине с применением ядерного оружия, заявил The Times высокопоставленный чиновник.
05:28
ВСУ выпустили более десяти снарядов по Донецку
Украинская армия выпустила более десяти снарядов по Донецку, следует из сообщений представительства Донецкой Народной Республики в СЦКК.
05:10
Госсекретарь США выразил соболезнования семьям погибших при взрыве на шахте в Турции
Глава Госдепа США Энтони Блинкен выразил соболезнования семьям погибших при взрыве на шахте в Турции.
05:00
Диетолог Соломатина рассказала, какой фастфуд самый безопасный
Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с RT рассказала, какой фастфуд самый безопасный.
04:44
Глава Минэкономики Болгарии Стоянов заявил, что страна обеспечена газом на год
Болгария обеспечена газом на год вперёд, заявил глава Минэкономики страны Никола Стоянов в интервью телеканалу Nova.
04:25
Байден отказался признавать влияние доллара на проблемы в экономике
Президент США Джо Байден заявил, что его не беспокоит укрепление доллара — американский лидер отказался признавать влияние национальной валюты на проблемы мировой экономики.
04:08
РИА Новости: фигурант дела о взрыве на Крымском мосту Соломко ездил в Грузию
Сын фигуранта дела о взрыве на Крымском мосту Романа Соломко Максим заявил, что отец ездил в Грузию для оплаты услуг таможенного брокера и с целью декларации груза.
04:00
Global times: в Китае призвали граждан покинуть Украину
В МИД Китая и посольстве КНР на Украине призвали граждан немедленно территорию страны.
03:41
Сын фигуранта дела о подрыве Крымского моста подтвердил задержание отца
Сын фигуранта дела о взрыве Крымского моста Романа Соломко Максим подтвердил задержание отца на территории полуострова.
03:27
В Госдепе назвали Иран ответственным за безопасность американцев в тюрьме Эвин
Госдепартамент США напоминает Ирану об ответственности за безопасность содержащихся в тюрьме Эвин в Тегеране американских граждан, заявил руководитель пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс.
03:11
Глава Nomisma Energia Табарелли заявил об «энергетическом шоке» в Европе из-за роста цен
Европа и Италия переживают энергетический шок невиданных масштабов на фоне роста цен за электроэнергию почти в два раза, заявил президент итальянской аналитической компании Nomisma Energia Давиде Табарелли.
03:00
Байден заявил, что изначально считал экономический план Лиз Трасс ошибочным
Президент США Джо Байден заявил, что изначально охарактеризовал экономический план британского премьер-министра Лиз Трасс как ошибочный.
02:38
Житель Костромской области застрелил полицейского
Местный житель застрелил полицейского, который пытался посадить его в патрульное авто, заявили в УМВД по региону.
02:23
В Киеве объявлена воздушная тревога
В украинской столице объявили воздушную тревогу.
02:12
The Guardian: британские консерваторы обсудят политическое будущее Лиз Трасс 17 октября
Депутаты правящей Консервативной партии Великобритании запланировали встречу 17 октября для обсуждения политического будущего действующего премьер-министра страны Лиз Трасс
02:01
Передача Проворова помогла «Филадельфии» обыграть «Ванкувер» в матче НХЛ
«Филадельфия Флайерз» на своём льду нанесла поражение «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
02:00
SCMP: россияне в Гонконге столкнулись с трудностями в банковских операциях из-за санкций
Работающие в Гонконге российские бизнесмены пожаловались на трудности с банковскими операциями из-за западных антироссийских санкций.
01:55
Гашкин — о дебюте Талалаева: он смог раскрепостить футболистов «Торпедо»
Бывший капитан «Торпедо» Андрей Гашкин оценил дебют Андрея Талалаева на посту главного тренера чёрно-белых в матче 13-го тура чемпионата России по футболу с «Локомотивом».
01:42
В Чехии сообщили о внеплановом отключении второго энергоблока АЭС «Дукованы»
Было произведено внеплановое отключение от сети второго энергоблока АЭС «Дукованы» на юго-востоке Чехии, заявил пресс-секретарь станции Иржи Бездек.
01:40
Хавбек «Динамо» Норманн заявил, что скоро восстановится после травмы
Полузащитник московского «Динамо» Матиас Норманн сообщил о ходе восстановления после травмы.
01:30
Скандинавские и балтийские страны выступили против участия России в генассамблее АНОК
Девять европейских стран выступили против участия России в генеральной ассамблее Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК).
01:27
Ракета-носитель «Ангара-1.2» вывела спутник «Космос-2560» на орбиту
Российская лёгкая ракета-носитель «Ангара-1.2» вывела на орбиту спутник «Космос-2560» в интересах военных.
01:24
Президент «Торпедо» Геркус заявил, что тяжело воспринял поражение от «Локомотива»
Президент «Торпедо» Илья Геркус прокомментировал поражение от «Локомотива» в матче 13-го тура чемпионата России по футболу.
01:14
Пивоваров считает, что «Динамо» заслужило победу над «Оренбургом»
Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказался о победе бело-голубых в матче 13-го тура чемпионата России по футболу с «Оренбургом».
01:10
Восемь человек пострадали при пожаре в иранской тюрьме Эвин
При пожаре в иранской тюрьме Эвин, расположенной в Тегеране, пострадали восемь человек, заявил сотрудник скорой помощи.
01:00
Илон Маск заявил, что пытается добиться деэскалации конфликта на Украине
Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что пытается добиться деэскалации ситуации на Украине, однако пока безуспешно.
00:58
Ольховский считает, что Рублёв имел преимущество в скорости в матче с Тимом
Победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский прокомментировал победу Андрея Рублёва над Домиником Тимом в полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в испанском Хихоне.
00:42
Защитник «Челси» Джеймс не поедет со сборной Англии на ЧМ-2022 из-за травмы
Защитник лондонского «Челси» и сборной Англии Рис Джеймс пропустит чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре из-за травмы.
00:41
В Керчи возобновили работу паромной переправы после шторма
В Федеральном агентстве морского и речного транспорта (Росморречфлоте) сообщили о возобновлении паромного сообщения в Керчи.
00:29
Гендиректор «Ахмата» — о победе над «Краснодаром»: игра много нервов потрепала
Генеральный директор грозненского «Ахмата» Ахмед Айдамиров высказался о победе в матче 13-го тура чемпионата России по футболу с «Краснодаром».
00:24
В Стамбуле загорелся 24-этажный дом
В районе Фикиртепе в Стамбуле загорелся дом — местные СМИ сообщают, что мощный пожар охватил сразу несколько этажей здания.
00:17
Сычевой: клубы из Крыма могли бы себя хорошо показать во Второй лиге
Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой высказался о возможном включении крымских клубов в состав Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
00:11
Итальянский политик Риццо предположил, что за атаками на «Северные потоки» стоит Запад
Атаку на «Северные потоки» против интересов Европы совершил Запад, заявил лидер антисистемного политического объединения «Суверенная и народная Италия» Марко Риццо.
00:03
Гол Гризманна принёс победу «Атлетико» над «Атлетиком» в матче Примеры
Мадридский «Атлетико» в гостях нанёс поражение «Атлетику» из Бильбао в матче девятого тура чемпионата Испании по футболу.
00:01
Эшелоны российских военных продолжают прибывать в Белоруссию
Эшелоны с российскими военными из состава совместной группировки войск продолжают прибывать в Белоруссию. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского Минобороны.
23:51
Личка — о поражении от «Динамо»: «Оренбург» провёл качественный матч
Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка высказался о поражении от московского «Динамо» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
23:48
Глава РФПИ заявил, что «Спутник V» стал самым экспортируемым препаратом в истории России
Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» стала самым экспортируемым препаратом за всю историю России. Об этом сообщил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
23:41
В Минобороны России сообщили о запуске ракеты «Ангара-1.2» с космодрома Плесецк
С космодрома Плесецк состоялся пуск ракеты-носителя «Ангара-1.2» с космическим аппаратом в интересах Минобороны России. Об этом сообщили в пресс-службе российского оборонного ведомства.
23:35
Сычевой рассказал, когда поменяет фамилию на Писарский
Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой объяснил, почему намерен поменять свою фамилию.
23:24
Житель Артёмовска заявил, что ВСУ обстреливали эвакуационные группы с беженцами
Украинские военные наносили удары по эвакуационным группам, которые выводили беженцев из Артёмовска и близлежащих районов в ДНР. Об этом сообщил местный житель Максим.
23:16
Шахгириев победил Гаврилова в главном поединке турнира TOP DOG: Prospect 7
Суламбек Шахгириев одержал победу над Артёмом Гавриловым в главном поединке турнира TOP DOG: Prospect 7 в Москве.
23:08
Генсек ОПЕК+ назвал верным и своевременным решение сократить нефтедобычу
Решение ОПЕК+ сократить нефтедобычу было верным и своевременным. Об этом сообщил генеральный секретарь организации Хайтам аль-Гейс.
23:01
Женская сборная Сербии второй раз подряд выиграла ЧМ по волейболу
Сборная Сербии второй раз подряд завоевала золотые медали чемпионата мира по волейболу среди женских команд.
22:52
Зеленский заявил о тяжёлой ситуации для ВСУ на Артёмовском направлении в ДНР
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о тяжёлой ситуации для Вооружённых сил Украины на Артёмовском направлении в Донецкой Народной Республике.
22:49
Сычевой пообещал пригласить на свадьбу арбитра Любимова
Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой поделился планами о своей свадьбе.
22:43
В Москве на проспекте Мира произошла авария с участием четырёх автомобилей
В Москве на проспекте Мира произошла авария с участием четырёх автомобилей, сообщил столичный Департамент транспорта.
22:38
Минобороны: уничтожены двое устроивших теракт на белгородском полигоне боевиков
Минобороны России сообщило, что уничтожены двое устроивших теракт на полигоне в Белгородской области граждан одной из стран СНГ.
22:37
Глава Минобороны Франции сообщил о планах страны обучить около 2 тысяч украинских солдат
Французский министр обороны Себастьян Лекорню сообщил, что во Франции намерены обучить до 2 тыс. военнослужащих ВСУ.