ABC: счета за газовое отопление могут вырасти в США на 28% этой зимой

06:08 Бойцы «Азова» рассказали об угрозах расстрела в адрес тех, кто хотел сдаться Бойцы украинского нацбатальона «Азов»* рассказали об угрозах расстрела от командиров в Мариуполе в адрес тех, кто хотел сдаться или бежать.

06:01 Кибераналитик Глазачева рассказала, как не попасться на уловки мошенников в сети CEO компании CloudPayments Татьяна Глазачева рассказала в беседе с RT, как не попасться на уловки мошенников в сети.

05:40 The Times: власти Запада готовят меры по борьбе с паникой населения из-за ядерного удара Власти западных стран начали подготовку перечня мер по борьбе с паникой среди населения и ажиотажной скупки продуктов из-за якобы возможного удара России по Украине с применением ядерного оружия, заявил The Times высокопоставленный чиновник.

05:28 ВСУ выпустили более десяти снарядов по Донецку Украинская армия выпустила более десяти снарядов по Донецку, следует из сообщений представительства Донецкой Народной Республики в СЦКК.

05:10 Госсекретарь США выразил соболезнования семьям погибших при взрыве на шахте в Турции Глава Госдепа США Энтони Блинкен выразил соболезнования семьям погибших при взрыве на шахте в Турции.

05:00 Диетолог Соломатина рассказала, какой фастфуд самый безопасный Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с RT рассказала, какой фастфуд самый безопасный.

04:44 Глава Минэкономики Болгарии Стоянов заявил, что страна обеспечена газом на год Болгария обеспечена газом на год вперёд, заявил глава Минэкономики страны Никола Стоянов в интервью телеканалу Nova.

04:25 Байден отказался признавать влияние доллара на проблемы в экономике Президент США Джо Байден заявил, что его не беспокоит укрепление доллара — американский лидер отказался признавать влияние национальной валюты на проблемы мировой экономики.

04:08 РИА Новости: фигурант дела о взрыве на Крымском мосту Соломко ездил в Грузию Сын фигуранта дела о взрыве на Крымском мосту Романа Соломко Максим заявил, что отец ездил в Грузию для оплаты услуг таможенного брокера и с целью декларации груза.

04:00 Global times: в Китае призвали граждан покинуть Украину В МИД Китая и посольстве КНР на Украине призвали граждан немедленно территорию страны.

03:41 Сын фигуранта дела о подрыве Крымского моста подтвердил задержание отца Сын фигуранта дела о взрыве Крымского моста Романа Соломко Максим подтвердил задержание отца на территории полуострова.

03:27 В Госдепе назвали Иран ответственным за безопасность американцев в тюрьме Эвин Госдепартамент США напоминает Ирану об ответственности за безопасность содержащихся в тюрьме Эвин в Тегеране американских граждан, заявил руководитель пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс.

03:11 Глава Nomisma Energia Табарелли заявил об «энергетическом шоке» в Европе из-за роста цен Европа и Италия переживают энергетический шок невиданных масштабов на фоне роста цен за электроэнергию почти в два раза, заявил президент итальянской аналитической компании Nomisma Energia Давиде Табарелли.

03:00 Байден заявил, что изначально считал экономический план Лиз Трасс ошибочным Президент США Джо Байден заявил, что изначально охарактеризовал экономический план британского премьер-министра Лиз Трасс как ошибочный.

02:38 Житель Костромской области застрелил полицейского Местный житель застрелил полицейского, который пытался посадить его в патрульное авто, заявили в УМВД по региону.

02:23 В Киеве объявлена воздушная тревога В украинской столице объявили воздушную тревогу.

02:12 The Guardian: британские консерваторы обсудят политическое будущее Лиз Трасс 17 октября Депутаты правящей Консервативной партии Великобритании запланировали встречу 17 октября для обсуждения политического будущего действующего премьер-министра страны Лиз Трасс

02:01 Передача Проворова помогла «Филадельфии» обыграть «Ванкувер» в матче НХЛ «Филадельфия Флайерз» на своём льду нанесла поражение «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

02:00 SCMP: россияне в Гонконге столкнулись с трудностями в банковских операциях из-за санкций Работающие в Гонконге российские бизнесмены пожаловались на трудности с банковскими операциями из-за западных антироссийских санкций.

01:55 Гашкин — о дебюте Талалаева: он смог раскрепостить футболистов «Торпедо» Бывший капитан «Торпедо» Андрей Гашкин оценил дебют Андрея Талалаева на посту главного тренера чёрно-белых в матче 13-го тура чемпионата России по футболу с «Локомотивом».

01:42 В Чехии сообщили о внеплановом отключении второго энергоблока АЭС «Дукованы» Было произведено внеплановое отключение от сети второго энергоблока АЭС «Дукованы» на юго-востоке Чехии, заявил пресс-секретарь станции Иржи Бездек.

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01:30 Скандинавские и балтийские страны выступили против участия России в генассамблее АНОК Девять европейских стран выступили против участия России в генеральной ассамблее Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК).

01:27 Ракета-носитель «Ангара-1.2» вывела спутник «Космос-2560» на орбиту Российская лёгкая ракета-носитель «Ангара-1.2» вывела на орбиту спутник «Космос-2560» в интересах военных.

01:24 Президент «Торпедо» Геркус заявил, что тяжело воспринял поражение от «Локомотива» Президент «Торпедо» Илья Геркус прокомментировал поражение от «Локомотива» в матче 13-го тура чемпионата России по футболу.

01:14 Пивоваров считает, что «Динамо» заслужило победу над «Оренбургом» Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказался о победе бело-голубых в матче 13-го тура чемпионата России по футболу с «Оренбургом».

01:10 Восемь человек пострадали при пожаре в иранской тюрьме Эвин При пожаре в иранской тюрьме Эвин, расположенной в Тегеране, пострадали восемь человек, заявил сотрудник скорой помощи.

01:00 Илон Маск заявил, что пытается добиться деэскалации конфликта на Украине Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что пытается добиться деэскалации ситуации на Украине, однако пока безуспешно.

00:58 Ольховский считает, что Рублёв имел преимущество в скорости в матче с Тимом Победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский прокомментировал победу Андрея Рублёва над Домиником Тимом в полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в испанском Хихоне.

00:42 Защитник «Челси» Джеймс не поедет со сборной Англии на ЧМ-2022 из-за травмы Защитник лондонского «Челси» и сборной Англии Рис Джеймс пропустит чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре из-за травмы.

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00:17 Сычевой: клубы из Крыма могли бы себя хорошо показать во Второй лиге Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой высказался о возможном включении крымских клубов в состав Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

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23:51 Личка — о поражении от «Динамо»: «Оренбург» провёл качественный матч Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка высказался о поражении от московского «Динамо» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

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23:41 В Минобороны России сообщили о запуске ракеты «Ангара-1.2» с космодрома Плесецк С космодрома Плесецк состоялся пуск ракеты-носителя «Ангара-1.2» с космическим аппаратом в интересах Минобороны России. Об этом сообщили в пресс-службе российского оборонного ведомства.

23:35 Сычевой рассказал, когда поменяет фамилию на Писарский Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой объяснил, почему намерен поменять свою фамилию.

23:24 Житель Артёмовска заявил, что ВСУ обстреливали эвакуационные группы с беженцами Украинские военные наносили удары по эвакуационным группам, которые выводили беженцев из Артёмовска и близлежащих районов в ДНР. Об этом сообщил местный житель Максим.

23:16 Шахгириев победил Гаврилова в главном поединке турнира TOP DOG: Prospect 7 Суламбек Шахгириев одержал победу над Артёмом Гавриловым в главном поединке турнира TOP DOG: Prospect 7 в Москве.

23:08 Генсек ОПЕК+ назвал верным и своевременным решение сократить нефтедобычу Решение ОПЕК+ сократить нефтедобычу было верным и своевременным. Об этом сообщил генеральный секретарь организации Хайтам аль-Гейс.

23:01 Женская сборная Сербии второй раз подряд выиграла ЧМ по волейболу Сборная Сербии второй раз подряд завоевала золотые медали чемпионата мира по волейболу среди женских команд.

22:52 Зеленский заявил о тяжёлой ситуации для ВСУ на Артёмовском направлении в ДНР Президент Украины Владимир Зеленский заявил о тяжёлой ситуации для Вооружённых сил Украины на Артёмовском направлении в Донецкой Народной Республике.

22:49 Сычевой пообещал пригласить на свадьбу арбитра Любимова Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой поделился планами о своей свадьбе.

22:43 В Москве на проспекте Мира произошла авария с участием четырёх автомобилей В Москве на проспекте Мира произошла авария с участием четырёх автомобилей, сообщил столичный Департамент транспорта.

22:38 Минобороны: уничтожены двое устроивших теракт на белгородском полигоне боевиков Минобороны России сообщило, что уничтожены двое устроивших теракт на полигоне в Белгородской области граждан одной из стран СНГ.