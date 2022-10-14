CGTN: бывший член правительства Италии признал негативное влияние санкций на экономику страны

20:18
Кавазашвили: рад, что «Спартак» и Селихов пришли к договоренности о продлении контракта
Бывший вратарь сборной СССР по футболу Анзор Кавазашвили высказался о подписании нового контракта Александра Селихова с московским «Спартаком».
20:18
В Белгороде сообщили о возгорании подстанции из-за обстрела ВСУ
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о возгорании подстанции 110 кВт после обстрела региона со стороны украинской армии.
20:14
В Минфине США заявили, что действия Запада серьёзно повлияли на ВПК России
Действия западных стран серьёзно повлияли на возможности военно-промышленного комплекса (ВПК) России. Такое мнение высказал замминистра финансов США Уолли Адейемо.
20:05
Сёмин считает, что в столичном дерби ЦСКА — «Спартак» фаворит отсутствует
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин оценил шансы ЦСКА и «Спартака» в столичном дерби в рамках 13-го тура чемпионата России по футболу.
20:05
The Mirror: умер шотландский актёр Робби Колтрейн
В возрасте 72 лет умер шотландский актёр Робби Колтрейн, наиболее известный публике по роли Хагрида в серии фильмов о Гарри Поттере.
19:56
Nicola Porro: большинство итальянцев выступили за переговоры между Россией и Украиной
По данным опроса, проведённого в Италии, 60% итальянцев выступили за переговоры между Россией и Украиной — лишь 27% респондентов поддержали продолжение оказания военной помощи Киеву, заявил Nicola Porro журналист Маттео Миланези.
19:55
Селихов продлил контракт со «Спартаком» до 2025 года
Голкипер Александр Селихов продолжит выступать за московский футбольный клуб «Спартак».
19:53
Во всех школах Белгородской области начнутся каникулы с 17 октября
Власти Белгородской области приняли решение объявить с 17 октября каникулы во всех школах. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
19:50
«Ак Барс» потерпел пятое поражение подряд в КХЛ, уступив «Автомобилисту»
Екатеринбургский «Автомобилист» на своём льду по буллитам нанёс поражение казанскому «Ак Барсу» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
19:43
Хуснуллин заявил, что основные работы по Крымскому мосту закончат до конца года
Основные работы по восстановлению Крымского моста закончатся, предположительно, до конца года, заявил российский вице-премьер Марат Хуснуллин.
19:42
Объём предложений на авто из Китая в России вырос в 3,2 раза по итогам первого полугодия
Объём предложений на автомобили из Китая в России вырос в 3,2 раза по итогам первых шести месяцев 2022 года.
19:38
Синоптики предупредили о похолодании и мокром снеге в ХМАО на выходных
Специалисты Гидрометцентра по Ханты-Мансийскому автономному округу предупредили жителей о похолодании до -6 °С на выходных, 15—16 октября. Также они спрогнозировали туман и мокрый снег.
19:34
Компания Naspers сообщила о продаже сервиса Avito компании Kismet Capital Group
Холдинг Naspers из ЮАР сообщил о продаже сервиса Avito компании Kismet Capital Group за 151 млрд рублей.
19:32
Черчесов: «Ференцварош» подошёл к матчу ЛЕ с «Црвеной Звездой» с положительными эмоциями
Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов рассказал, как венгерский клуб готовился к матчу с сербской «Црвеной Звездой» в Лиге Европы УЕФА.
19:23
В МИД Венгрии вызовут временного поверенного в делах Украины из-за сноса памятника
Временного поверенного в делах Украины вызовут в МИД Венгрии на фоне сноса венгерского символа орла-турула в Мукачеве, сообщил глава ведомства Петер Сийярто.
19:22
«Спартак» одержал вторую победу на Международном кубке по пляжному футболу
Московский ПФК «Спартак» записал на свой счёт вторую победу подряд в матче группового этапа Московского международного кубка по пляжному футболу.
19:13
Хуснуллин заявил, что движение грузовиков по Крымскому мосту планируют открыть 15 октября
Движение грузового транспорта по Крымскому мосту планируется запустить к вечеру субботы, 15 октября. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.
19:07
ВСУ выпустили более десяти снарядов по Энергодару
Украинская армия выпустила более десяти боеприпасов по Энергодару, окрестностям города и береговой линии, заявили в военно-гражданской администрации.
19:03
Корнеев: Карраскаль способен нарисовать гол за полсекунды
Бывший полузащитник ЦСКА Игорь Корнеев оценил игру полузащитника армейского клуба Хорхе Карраскаля.
18:56
Премьер Украины Шмыгаль сообщил о стабилизации энергоснабжения в стране
Энергоснабжение на всей территории Украины стабилизировалось. Об этом заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.
18:51
Умер основатель футбольного клуба «Факел» Скачилов
Ушёл из жизни основатель футбольного клуба «Факел» Виктор Скачилов.
18:50
Замгоссекретаря США Адейемо пригрозил санкциями иностранцам, поддерживающим ВПК России
Власти США выпустили особые инструкции, согласно которым Вашингтон может применить санкции в отношении зарубежных физических или юридических лиц, которые будут оказывать поддержку военно-промышленному комплексу России, заявил замгоссекретаря США Уолли Адейемо.
18:45
В ЛНР заявили о возможной попытке ВСУ совершить прорыв на Сватовском направлении
Полковник ЛНР Виталий Киселёв в эфире Первого канала заявил, что ВСУ на Сватовском направлении могут пойти на прорыв в начале следующей недели.
18:38
В Минсельхозе сообщили, что заводы Danone продолжают работать в обычном режиме
Заводы Danone в России продолжают работать в обычном режиме, продукция поступает на российский рынок. Об этом заявили в пресс-службе Минсельхоза.
18:35
Новак спрогнозировал нефтедобычу в России в ноябре на уровне 9,9 млн баррелей в сутки
Вице-премьер России Александр Новак спрогнозировал уровень нефтедобычи в стране в ноябре в объёме 9,9 млн баррелей в сутки, однако допустил корректировки из-за санкций.
18:32
Конькобежец Алдошкин надеется завоевать золотую медаль Игр-2026
Призёр Олимпиады по конькобежному спорту Даниил Алдошкин высказался о возможном участии в зимних Играх 2026 года в Милане (Италия).
18:32
iDNES: санкции на ввоз берёзы из России привели к росту цены на туалетную бумагу на Западе
Производство туалетной бумаги подорожало в связи с санкциями Запада на экспорт российской берёзы. Об этом пишет чешское издание iDNES.
18:32
Один человек пострадал в результате пожара на складе в Екатеринбурге
В пресс-службе прокуратуры Свердловской области заявили, что один человек пострадал в результате пожара на складе с пластиковой продукцией в Екатеринбурге.
18:20
Зайцева — о победе Майгурова: в СБР продолжится отличная работа
Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева прокомментировала переизбрание на пост президента Союза биатлонистов России (СБР) Виктора Майгурова.
18:20
Новак заявил, что теракты на «Северных потоках» обнулили энергобезопасность Европы
Теракты на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» фактически обнулили энергетическую безопасность Европы. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак.
18:20
Аналитик Чернов допустил рост цены нефти марки Brent до $105 до конца года
Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов рассказал в беседе с RT о том, как будут меняться цены на нефть до конца года.
18:17
В ЕС подтвердили, что применение Россией ядерного оружия не останется без ответа
Представитель внешнеполитической службы ЕС Набиля Массрали подтвердила, что в случае использования Россией ядерного оружия это не останется без ответа.
18:11
Новак: участник проекта «Сахалин-2» на замену Shell появится до конца года
Вице-премьер России Александр Новак заявил, что новый участник проекта «Сахалин-2», который заменит Shell, появится до конца года
18:09
Корнеев назвал защитника ЦСКА Фукса неоперившимся птенцом
Бывший полузащитник ЦСКА Игорь Корнеев оценил игру защитника армейской команды Бруно Фукса перед столичным дерби со «Спартаком».
18:02
В МИД России указали США на произвольную переквалификацию ШПУ МБР
Российская сторона возражает против произвольной переквалификации ШПУ МБР со стороны США, следует из заявления МИДа России.
17:55
Спортивный директор «Фатих Карагюмрюк» опроверг слухи о том, что клуб может подписать Дзюбу
Спортивный директор «Фатих Карагюмрюк» Мурад Акын прокомментировал новость о том, что форвард «Адана Демирспор» Артём Дзюба может перейти в этот турецкий клуб.
17:54
В Роскомнадзоре определили перечень операторов рекламных данных
Комиссия при Роскомнадзоре определила операторов рекламных данных, которые с 1 сентября должны передавать информацию о рекламе, размещённой в сети, в единый реестр.
17:51
Россия и США обменялись информацией о количестве стратегических наступательных вооружений
Россия и США в сентябре провели обмен информацией о количестве стратегических наступательных вооружений в рамках Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Об этом сообщили в российском МИДе.
17:50
В Ставропольском крае прививку от гриппа сделали 600 тысяч человек
В Ставропольском крае продолжается кампания по вакцинации от гриппа, заявила на брифинге начальник отдела анализа эпидемиологической обстановки Министерства здравоохранения региона Любовь Дмитриенко.
17:48
В Татарстане открыли движение на трёх автодорогах
В Татарстане прошло официальное открытие движения на трёх автодорогах. В церемонии приняли участие президент республики Рустам Минниханов, а также вице-премьер России Марат Хуснуллин, глава Росавтодора Роман Новиков и замглавы Минтранса России Алексей Иванов.
17:48
Специалист по недвижимости Дымова прокомментировала ситуацию на рынке вторичного жилья в Москве
Директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова прокомментировала ситуацию на рынке вторичного жилья в Москве.
17:48
Суд приговорил организатора сбыта данных абонентов Tele2 и «МегаФона» к заключению
Воскресенский городской суд Московской области вынес приговор в отношении россиянина Даниила Мелкова, который организовал за денежное вознаграждение сбыт данных абонентов Tele2 и «МегаФона» в Telegram.
17:44
В Ставропольском крае прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19
В Ставропольском крае снижается число заболевших коронавирусом, заявила на брифинге в правительстве региона начальник отдела анализа эпидемиологической обстановки краевого Минздрава Любовь Дмитриенко.
17:43
Военные региональной группировки России начнут прибывать в Белоруссию в ближайшие дни
Войска российской составляющей региональной группировки войск в ближайшие дни начнут прибывать в Белоруссию, сообщили в Минобороны республики.
17:41
Нурмагомедов заявил о снижении популярности смешанных единоборств
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что современные единоборства переживают упадок.
17:41
В МВФ рассказали о последствиях возможного полного прекращения поставок газа из России
Директор европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Альфред Каммер рассказал о последствиях возможного полного прекращения поставок газа из России.
17:34
В Минске заявили о создании региональной группировки войск сил Союзного государства
В Белоруссии приняли решение о создании региональной группировки войск на территории республики — в неё войдут белорусские ВС и отдельные российские воинские формирования.
17:31
В Иркутской области выявили 235 случаев коронавируса за сутки
В Иркутской области выявили 235 случаев коронавируса за последние сутки.
17:29
Корнеев считает Акинфеева сильнее Селихова
Бывший полузащитник ЦСКА Игорь Корнеев сравнил игру голкиперов Александра Селихова и Игоря Акинфеева.
17:27
В Оренбургской области зафиксировали 87 случаев COVID-19 за сутки
В Оренбургской области зафиксировали 87 случаев COVID-19 за последние сутки.