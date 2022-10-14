CGTN: бывший член правительства Италии признал негативное влияние санкций на экономику страны

Бывший замгоссекретаря Министерства экономического развития Италии Микеле Герачи заявил в интервью CGTN, что введённые против России санкции не только не сработали, но и причинили серьёзные трудности итальянской экономике. В результате их негативных последствий цены на топливо и электроэнергию в стране стремительно растут, при этом в случае прекращения импорта российских энергоресурсов Италии грозит серьёзная рецессия, предупредил он.

МИКЕЛЕ ГЕРАЧИ, бывший заместитель госсекретаря Министерства экономического развития Италии: Энергетический кризис наносит серьёзный урон итальянской экономике. Согласно нашим исследованиям, если импорт природного газа из России будет полностью остановлен, валовой внутренний продукт Италии может сократиться на семь процентов. Это связано с тем, что итальянское производство зависит от энергии — а производство является самым важным сектором итальянской экономики.



Производственный сектор Италии в основном ориентирован на экспорт, но при этом у нас нет альтернативных поставщиков энергии. В краткосрочной перспективе, если поставки энергоресурсов будут прерваны, Италия может впасть в серьёзную рецессию.



Санкции не нанесли ущерба России: положительное сальдо торгового баланса России за первые девять месяцев этого года достигло рекордных 238 миллиардов долларов. Введение потолка цен на российский газ тоже не поможет. Если ввести ограничение цен для России, тогда они просто не будут нам продавать. И как я уже сказал, экономика Италии сократится на семь процентов.



Дата выхода в эфир 14 октября 2022 года.