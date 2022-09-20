Солидарность с Украиной, но бизнес с Россией — Daily Mail об «адаптации» крупных итальянских брендов к новым условиям

Несмотря на российскую спецоперацию и западные санкции, для некоторых модных домов выражение солидарности с Украиной не означает прекращения коммерческих операций в России, передаёт Daily Mail. По данным издания, компаниям, которые всё же решили прекратить торговлю в России, в краткосрочной перспективе санкции обойдутся недорого, однако в перспективе долгосрочной за санкции им «придётся заплатить».

В одном из множества элитных магазинов одежды во Флоренции русская пара озадачила девушку на кассе, начав выкладывать на прилавок одну купюру номиналом €100 за другой. Как напоминает Daily Mail, из-за санкций россияне не могут расплатиться картой, а Италия ограничивает количество наличных средств, которое можно использовать для оплаты одной покупки, в качестве меры по борьбе с уклонением от уплаты налогов.

Однако менеджер магазина быстро находит решение — пара делит свои покупки, чтобы не превысить лимит €2 тыс., и выходит из магазина с двумя пакетами элегантной дизайнерской одежды.

Для модного бизнеса наступили трудные времена. И нигде это не ощущается так сильно, как в Италии, где для значительной части населения эта сфера является основным источником средств к существованию. Индустрия внезапно столкнулась со статьёй 3h постановления Совета Европейского союза 833/2014 и регламентом 428/2022, который внёс поправки в постановление. Этим постановлением ЕС запрещает экспорт в Россию предметов роскоши — всех товаров стоимостью свыше €300.

Для большинства домов моды санкции означают запрет на все поставки в Россию. Однако компании, производящие более дешёвые изделия, могут продолжать экспорт, не нарушая санкции. «Другое дело, имеют ли они на это моральное право», — пишет Daily Mail.

Кафедра Йельского университета в США отслеживает реакцию компаний по всему миру на спецоперацию России на Украину. Из-за того, как сформулированы санкции, не все компании обязаны их соблюдать. При этом те, кто их соблюдает неукоснительно, могут обнаружить, что их товары всё ещё продаются в России, после того как они были перенаправлены из третьей страны, в которую они были законно экспортированы.

Проживающие за границей россияне говорят, что их друзья на родине по-прежнему могут купить множество предметов роскоши, которые были доступны до начала спецоперации на Украине, через российские интернет-магазины. Единственная разница в том, что им приходится ждать семь дней, пока доставят эти товары.

Команда исследователей Йельского университета оценивает компании от A — «компании, прекращающие сотрудничество с Россией или полностью уходящие из России», до F — «компании, продолжающие вести бизнес в России как обычно». У значительной части итальянских брендов класса люкс — Moncler, Salvatore Ferragamo, Prada и Zegna — рейтинг B, который присваивается «компаниям, временно свернувшим почти все операции, но сохраняющим возможность вернуться». Многие их конкуренты из Франции и Германии находятся в той же категории.

Руководитель одного из крупных итальянских домов моды, пожелавший остаться анонимным, заявил, что с момента вступления в силу эмбарго на предметы роскоши в марте там «не отправили в Россию ни одной шпильки».

В краткосрочной перспективе санкции обойдутся компаниям, отказавшимся от бизнеса в России, на удивление недорого. В начале этого года компания Valentino сообщила, что продажи в страну составляют всего 3% оборота. Но это не считая того, что российские туристы покупают по всей Европе, — эти продажи остаются законными. Однако в долгосрочной перспективе за санкции «придётся заплатить», в том числе если владельцы франшиз, которые управляют магазинами брендов в России, решат обратиться в суд, так как бренды нарушают контракты, не поставляя товары, особенно те, которые стоят менее €300 и не подпадают под эмбарго.

Миланский онлайн-ретейлер товаров класса люкс Yoox является примером компании, которая могла бы продолжать работать с Россией, но решила этого не делать. На сайте компании представлено множество товаров стоимостью до €300. Но через несколько дней после начала спецоперации компания приостановила всю свою деятельность в России, разместив на своём сайте сообщение на русском языке следующего содержания: «В связи со сложившейся ситуацией мы не можем выполнять заказы в вашей стране».

Однако, по данным Йельского университета, четыре самых известных итальянских производителя одежды заняли другую позицию. Armani, Benetton, Diesel и Calzedonia «продолжают вести себя как ни в чём не бывало». Издание отмечает, что больше всего удивляет позиция Armani, так как компанию вряд ли можно отнести к сегменту дешёвых товаров, даже если магазины Emporio Armani привлекают молодых клиентов.

В заявлении компания отметила, что «не ведёт прямых операций в России, а магазины, работающие в стране под брендами группы, управляются независимыми владельцами франшиз». Заявление также гласит, что Armani «строго соблюдает режим санкций, введённый ЕС». Представитель компании сообщил изданию, что группа приостановила онлайн-продажи в России, однако не ответил на вопрос о том, экспортируют ли они товары стоимостью менее €300.

В Diesel также заявили, что прекратили онлайн-торговлю. Там отметили, что у бренда нет собственных магазинов в России и что они соблюдают санкции, при этом подчеркнув, что они не распространяются на товары, продающиеся по цене менее €300. Calzedonia просто отказалась обсуждать этот вопрос.

При этом компания Benetton выразила солидарность с народом Украины, но от бизнеса в России решила не отказываться. «Benetton Group решила продолжить свою коммерческую деятельность в России, основанную на давних отношениях с коммерческими и логистическими партнёрами и на сети магазинов, в которых работают более 600 семей», — прокомментировал ситуацию представитель компании.

Как отмечает Daily Mail, для некоторых модных домов выражение солидарности с Украиной не означает прекращения коммерческих операций в России, однако понимают ли это покупатели и повлияет ли это на их выбор, «ещё предстоит выяснить».