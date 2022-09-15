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Фон дер Ляйен: санкции против России — самые жёсткие в мире, и они будут длиться долго

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Санкции против России будут длиться долго, и на их отмену в обозримом будущем можно не рассчитывать — об этом заявила в своей программной речи в Страсбурге председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она подчеркнула, что это самые жёсткие штрафные меры, которые когда-либо видел мир, и благодаря мужеству и солидарности Европа в конце концов одержит верх в этой борьбе, сообщает швейцарский телеканал SRF.
Фон дер Ляйен: санкции против России — самые жёсткие в мире, и они будут длиться долго
AP

По словам председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, Россия может не рассчитывать на отмену санкций в обозримом будущем, сообщает швейцарский телеканал SRF. «Я не хочу оставлять никаких сомнений в том, что санкции будут длиться долго», — сказала она в Страсбурге во время своей речи о положении дел в Европейском союзе.

Согласно заявлению фон дер Ляйен, Москва несёт ответственность за то, что российская экономика потеряла связь с Европой. «Такова цена», которую должна заплатить Россия. Также она подчеркнула, что нынешние штрафные меры Евросоюза против России — это самые жёсткие санкции, которые когда-либо видел мир.

Как подчеркнула фон дер Ляйен, Европа поддерживает Украину с первого дня и будет продолжать делать это в долгосрочной перспективе. По её словам, стране была оказана помощь оружием, финансовой поддержкой и приёмом беженцев.

«На сегодняшний день «европейская команда» предоставила более 19 миллиардов евро финансовой помощи», — сказала фон дер Ляйен, отметив, что в эту сумму не входит военная поддержка.

По словам главы Еврокомиссии, «предстоящие месяцы будут непростыми» — «как для семей, которые с трудом сводят концы с концами, так и для бизнеса, которому приходится принимать сложные решения о будущем». При этом фон дер Ляйен добавила, что ставки высоки не только для Украины, но и для Европы и всего мира. «Мы подвергнемся испытанию», — подчеркнула она. С точки зрения председателя Еврокомиссии, нынешние боевые действия означают войну не только против Украины: «Это война против нашего энергоснабжения, война против нашей экономики, война против наших ценностей и война против нашего будущего».

Фон дер Ляйен видит в происходящем борьбу автократии с демократией. Она уверена, что президент России Владимир Путин потерпит поражение благодаря мужеству и солидарности и что Европа в конце концов одержит верх, сообщила глава Еврокомиссии в своей программной речи.

Чтобы поддержать Украину, она призывает включить Украину в зону свободного роуминга Евросоюза и разрешить осуществлять звонки и отправлять текстовые сообщения в страну без дополнительной платы.

Кроме того, по словам фон дер Ляйен, необходимо работать над тем, чтобы Украина имела доступ к единому европейскому рынку и наоборот. «Наш единый рынок — одна из величайших историй успеха Европы. Теперь настало время сделать его историей успеха и для наших украинских друзей», — цитирует слова главы Еврокомиссии швейцарский телеканал SRF.

 

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SRF Швейцария Европа
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