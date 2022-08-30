DT: Брюссель представит экстренные меры для сдерживания цен на электроэнергию в Европе

На следующей неделе на экстренном заседании энергетического совета ЕС Европейская комиссия во главе с Урсулой фон дер Ляйен представит «чрезвычайный инструмент», который позволит блоку сдержать цены на электроэнергию, сообщает The Daily Telegraph. По словам фон дер Ляйен, она намерена разорвать связь между ценами на газ и электроэнергию.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Брюссель готовит экстренные меры для сдерживания цен на электроэнергию в Европе на фоне усугубляющегося энергетического кризиса, сообщает The Daily Telegraph.

По словам фон дер Ляйен, Брюссель работает над экстренными мерами вмешательства в работу рынка электроэнергии и над его структурной реформой. Глава Еврокомиссии считает, что Европейскому союзу необходим «чрезвычайный инструмент», чтобы справиться с кризисом, отмечая, что она намерена попытаться разорвать связь между ценами на газ и электроэнергию.

«Мы должны разработать инструмент, который позволит сделать так, чтобы цена на газ больше не доминировала над ценой на электроэнергию. Мы видим, что сейчас, учитывая эти непомерно высокие цены на газ, необходимо отвязать (одну цену от другой. — ИноТВ)», — заявила фон дер Ляйен во время выступления в Министерстве экономики Германии.

Ранее в ходе выступления на Стратегическом форуме в Бледе, Словения, политик отметила, что стремительный рост цен на электроэнергию «обнажает ограничения нынешней конструкции рынка электроэнергии» Европейского союза, которая «была разработана при совершенно других обстоятельствах и для совершенно других целей».

Ожидается, что проект предложений будет готов уже к экстренному заседанию энергетического совета ЕС на следующей неделе.

Как напоминает The Daily Telegraph, цены на электроэнергию растут вместе с ценами на газ отчасти потому, что значительная часть электроэнергии по-прежнему производится на газовых электростанциях — более 35% в Великобритании и в ЕС.

При этом, согласно структуре рынка, стоимость электроэнергии, вырабатываемой на газовых электростанциях, часто определяет общую оптовую цену на электроэнергию. Это означает, что даже относительно дешёвая в производстве электроэнергия, например, энергия ветра и солнца, растёт в цене при высоких ценах на газ. И именно эту связь хотят разорвать в Евросоюзе, возможно, путём создания отдельных рынков для электроэнергии, производимой ветром и солнцем или газом и углём.

Обсуждение подобных мер происходит на фоне предупреждения исполнительного директора одной из крупнейших европейских энергетических компаний Shell Бена ван Бердена о том, что энергетический кризис в Европе продлится несколько лет. По его словам, в течение многих лет в Европе может потребоваться рационирование энергии; он назвал «фантазией» предположения о том, что нехватку энергии можно решить быстро.

«Я не думаю, что этот кризис ограничится одной зимой. Вполне возможно, что будет несколько зим, когда нам придётся каким-то образом находить решения за счёт экономии на эффективности, за счёт рационального использования и за счёт очень быстрого создания альтернатив, которые у нас могут быть, например, альтернативный импорт газа и, надеюсь, альтернативные источники энергии», — приводит издание слова ван Бердена, которые он произнёс, выступая на конференции ONS 2022 в Норвегии.

На этой же международной конференции глава компании Tesla Илон Маск выразил мнение, что на переход к устойчивой энергетике могут уйти десятилетия, добавив, что пока отказ от нефти и газа невозможен.

«Нам необходимо использовать нефть и газ в краткосрочной перспективе, потому что иначе цивилизация рухнет. Одна из самых больших проблем, с которыми когда-либо сталкивался мир, — это переход к устойчивой энергетике и устойчивой экономике. На это уйдёт несколько десятилетий», — заявил Маск.