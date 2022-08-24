Corriere della Sera: мировой энергетический кризис начался задолго до российской спецоперации на Украине

Многие склонны связывать нынешний энергетический кризис с действиями Москвы, однако цены на голубое топливо взлетели задолго до российской спецоперации на Украине. Как пишет Corriere della Sera, основной движущей силой роста потребления и цен на ископаемые источники энергии является Китай, энергетический след которого не имеет равных и способен нарушить мировой баланс. Кроме того, в новой энергетической геополитике набирает силу «восточный блок», в котором Китай и Индия — потребители, а Россия — поставщик.

По поводу нынешнего энергетического кризиса существует много путаницы и дезинформации, но среди всех клише, которые мешают понять происходящее, есть два, которые особенно выделяются своей ошибочностью и отсталостью. Как пишет Corriere della Sera, одно связывает кризис с конфликтом на Украине и санкциями, а другое демонизирует западные нефтяные и газовые корпорации, и с этими предубеждениями необходимо бороться.

Как продолжает автор материала, энергетический кризис уже был в самом разгаре, когда начался конфликт на Украине, за которым последовали западные санкции, а цены на голубое топливо взлетели больше года назад, задолго до российской спецоперации. Одной из возможных причин был провал ветровой энергетики в Северном море, вызванный отсутствием ветра. Но и этот «инцидент» не был спусковым крючком — он только усугубил уже существовавший кризис. По словам английского эксперта Хелен Томпсон, основной движущей силой роста потребления и цен на ископаемые источники энергии является Китай.

Томпсон также отмечает, что, помимо краткосрочных изменений, мы переживаем 20-летний цикл, который характеризуется всплеском спроса со стороны Китая. Это ключевое событие для понимания энергетической ситуации на планете в начале тысячелетия. В 2019-м потребление энергии в Поднебесной увеличилось более чем в пять раз по сравнению с 2000 годом, и оно намного превышает показатели в любой другой стране, включая США. Ни один другой фактор не оказывает такого влияния. Так называемый энергетический след Китая не имеет равных и способен нарушить баланс.

В предыдущее десятилетие, начиная с 2010 года, шокирующий всплеск потребления в стране маскировался, в частности потому, что Китай устраивал бум добычи в США сланцевой нефти и газа, а также природного газа и нефти методом гидроразрыва. С 2010 по 2019 год США увеличили добычу вдвое, и только это спасло мир от энергетического шока, признаки которого начали проявляться в скачках цен в 2005—2007-м. Но американская добыча сланцевой нефти и газа столкнулась с сопротивлением защитников окружающей среды. Противники проектов изрядно потрудились над тем, чтобы лишить их финансирования: в ход пошли и экологические законы Вашингтона, и сокращение инвестиций на Уолл-стрит. Отсутствие вложений приводит к сокращению добычи ископаемых источников энергии. Проблема обнаружилась не сразу, потому что в начале 2020 года из-за пандемии китайские фабрики приостановили работу и спрос уменьшился. Как только производство в Китае начало восстанавливаться, а вместе с ним и энергетический аппетит азиатского гиганта, цены обезумели. Поэтому газовый кризис связан именно с восстановлением китайской экономики в 2021 году, за год до конфликта на Украине.

Россияне хорошо поняли, каким будет геополитический сценарий. Задолго до спецоперации Путина российский энергетический гигант «Роснефть» начал свой «геополитический разворот» на Восток. Под руководством Игоря Сечина «Роснефть» начала рассматривать Китай как привилегированного партнёра ещё в 2004 году. С тех пор «Роснефть» укрепляет связи с ведущей энергетической компанией Пекина — Китайской национальной нефтяной корпорацией. После того как Запад ввёл санкции на российскую нефть, поставки из Москвы в Пекин увеличились настолько, что Россия обогнала Саудовскую Аравию, став главным поставщиком Поднебесной.

К своей китайской стратегии «Роснефть» добавила ещё и индийскую: чтобы меньше зависеть от западных рынков, она инвестировала в нефтеперерабатывающую компанию Nayara Energy.

Экспорт российской нефти в Индию из почти нулевого подскочил до миллиона баррелей в день, причём по сниженным ценам. Таким образом, в новой энергетической геополитике набирает силу «восточный блок»: Китай и Индия в роли потребителей, а Россия — их поставщик.

Также многие считают, что за энергетическим кризисом стоят западные нефтяные и газовые корпорации, однако это лишь иллюзия, поскольку энергетическая власть сейчас в других руках. В современной энергетической геополитике доминируют государственные компании, находящиеся под жёстким контролем развивающихся стран. Могущество «семи сестёр» — американских Exxon, Mobil, Chevron, Texaco, Gulf Oil и британских Shell и Bp — уже давно подавили государственные гиганты, и именно они являются центрами власти, в которых решается будущее энергетики.

Система, в которой главенствовал англо-американский частный капитализм, пошатнулась в 1973 году, когда испытала первый нефтяной шок. ОПЕК ввела нефтяное эмбарго против западных стран в отместку за поддержку Израиля в войне Судного дня. Началась национализация нефтяных ресурсов, которая так и не завершилась, — наоборот, недавно она опять ускорилась. Поэтому тот, кто отзывается о западных энергетических компаниях как о властных структурах, на самом деле описывает мир, которого больше не существует.