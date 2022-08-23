Le Figaro: энергетический кризис, экология и иммиграция — по возвращении из отпуска французскому правительству предстоит решать множество проблем

После возращения из летнего отпуска французским властям придётся незамедлительно заняться урегулированием сразу нескольких кризисов, пишет Le Figaro. В первую очередь, речь идёт о проблеме роста цен на энергоресурсы, передаёт издание. Помимо этого власти обеспокоены изменением климата, ставшим причиной лесных пожаров и засухи этим летом, не говоря уже о сложных задачах формирования бюджета на следующий год и принятия нового закона об иммиграции, отмечает газета.

На заседании Совета министров перед окончанием каникул, которое состоится в среду, взгляды членов французского правительства уже будут обращены в сторону зимы на фоне обеспокоенности надвигающимся энергетическим кризисом, пишет Le Figaro. Как отмечает издание, продолжение конфликта на Украине и его геополитические последствия угрожают поставкам российского газа в Европу. В условиях инфляции предстоящие изменения цен на газ, вероятно, ещё сильнее ограничат бюджет французских домохозяйств, полагает газета.

В пятницу президент страны Эммануэль Макрон уже предупредил, что французы должны «согласиться заплатить цену за свободу». Хотя правительство и приняло законопроект о защите покупательной способности населения, оно хорошо осознает, что споры о стоимости энергии неизбежны, и что эта тема беспокоит потребителей. Несмотря на то, что из-за падения цен на нефть и предоставляемых скидок на период отпусков французы теперь заправляют баки автомобилей с меньшим опасением, чем весной, тема цен на энергоносители не исчезнет из обсуждения, считает один из советников исполнительной власти. Более того, эта тема сталкивает власть с её собственными противоречиями в отношении экологии: необходимостью поддержки домохозяйств с одной стороны и борьбы с изменением климата — с другой.

Оказавшись перед этим уравнением, правительство выступает за «умеренность». Министр транспорта Клеман Бон даже предложил рассмотреть вопрос о регулировании полётов на частных самолётах.

«Кадры летних пожаров и засухи останутся в памяти после окончания каникул, — уверен один из советников. — Мы возвращаемся к очень простым вещам первой необходимости. Водоснабжение, доступность энергии, ... все это больше не является само собой разумеющимся».

Кроме того, этой осенью Министерство труда должно представить проект реформы системы пособий по безработице. 31 августа на правительственном семинаре будет также приоткрыта завеса тайны над сроками проведения других ожидаемых реформ, в частности, пенсионной.

Однако амбиции исполнительной власти по-прежнему зависят от доброй воли оппозиции, отмечает газета. Ей придётся неустанно добиваться соглашений для каждого отдельного случая. Как напоминает издание, столкновения в парламенте до каникул продемонстрировали, что премьер-министр Элизабет Борн может свыкнуться с отсутствием абсолютного большинства в Национальной Ассамблее. Тем не менее темпы реформ были нарушены, замечает газета.

При этом самое трудное ещё впереди. К примеру, рассмотрение бюджета на 2023 год, которое превратится, по выражению министра финансов Бруно Ле Мэра, в «момент истины». Осенью также начнутся обсуждения законопроекта об иммиграции, принятие которого было отложено до получения результатов обмена мнениями.