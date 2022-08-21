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Бронхит и живая курица на ужин в знак солидарности с Украиной — французский журналист представил, куда заведёт европейцев борьба за экономию энергии

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Обозреватель Boulevard Voltaire Жани Леруа с иронией комментирует совет еврокомиссара ЕС по внутреннему рынку Тьерри Бретона снизить обогрев в домах европейцев зимой, чтобы противостоять энергетическому кризису. На взгляд автора статьи, следующим шагом для жителей ЕС в этой логике должен стать отказ от приготовления еды и появление в их домах батарейных инспекторов. Последние будут оценивать благонадёжность европейских граждан по красным носам и кашлю, шутит журналист.
Бронхит и живая курица на ужин в знак солидарности с Украиной — французский журналист представил, куда заведёт европейцев борьба за экономию энергии
Wikimedia Commons

Обозреватель Boulevard Voltaire Жани Леруа представляет себе церемонию, которая могла бы состояться на исходе зимы 2023 года возле Елисейского дворца в честь «температур, павших за Францию». «Эммануэль Макрон просматривает цифры на термометре, от которых отказались французы. Были простуды, ангины и обморожения, но Франция смогла справиться с ограничениями, введёнными подлым Путиным. Слава обогревателям, которые оставались едва тёплыми! Слава термостатам, установленным на 15 градусов!», — так описывает воображаемое событие автор.

На эту фантазию журналиста вдохновило недавнее выступление еврокомиссара по внутреннему рынку Тьерри Бретона на французском телевидении, в котором тот порекомендовал европейцам не слишком сильно включать кондиционер летом, а зимой, «возможно, понизить температуру на один, два или три градуса».

«Слушая заявление еврокомиссара по внутреннему рынку, Владимир Путин побледнел», — иронизирует Леруа. «Месть — это блюдо, которое подают холодным. Пользователи газовых плит в знак единения с Украиной воздержатся от приготовления пищи. Сырая картошка фри и живая курица в горшочке в воскресном меню. На войне как на войне. Давление Путина не поколебит тех, кто более всех вовлечён в борьбу. При температуре минус 25 °C гражданин Швеции несгибаем. В знак солидарности Зеленский решает больше не гладить свои футболки», — продолжает шутить автор.

В воображении журналиста следующим шагом станет приход в дома батарейных инспекторов: «Один на кухне, другой в гостиной. При прохождении последней будет высоко оценён красный нос. Бронхит позволит избежать штрафа в размере 135 евро».

Как напоминает Леруа, Тьерри Бретон в своём выступлении сослался на опыт Японии, которая ввела обязательное снижение температуры в домах на два-три градуса после катастрофы на  АЭС «Фукусима-1». «Неудачное сравнение. Ни один сейсмолог ведь не утверждал, что цунами было спровоцировано правительством Японии», — заключает обозреватель.

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