FAZ: «предатель народа» — Шольца освистали во время речи об антикризисных мерах

Во время выступления в Бранденбурге канцлер Германии Олаф Шольц пообещал представить ещё один пакет социальной помощи гражданам на фоне инфляции и высоких цен на электроэнергию, пишет Frankfurter Allgemeine. Однако из-за свиста и криков присутствующие едва могли разобрать, о чём говорит канцлер. Его выступлению мешали сотни недовольных действиями правительства. Демонстранты скандировали: «Предатель народа!», «Лжец!» и «Проваливай!».

В среду вечером на мероприятии в городе Нойруппин федеральной земли Бранденбург канцлер Германии Олаф Шольц был вынужден столкнуться «с громкими контрдемонстрантами». Политик тем не менее довёл свою речь до конца, хотя из-за свиста и скандирования присутствующие на городской площади едва могли разобрать, о чём говорит канцлер. Шольц заявил, что в ближайшие несколько дней гражданам будет представлен ещё один пакет социальной помощи на фоне инфляции и высоких цен на электроэнергию, пишет Frankfurter Allgemeine.

В последние несколько дней в Германии активно высказывались предположения о возможных массовых протестах против политики правительства осенью. Демонстрации планирует организовать Левая партия. Мобилизовались и правые силы. В Нойруппине к акциям протеста призвали как левые, так и сторонники «Альтернативы для Германии». Более 300 протестующих подошли к оцепленной зоне проведения мероприятия. Большинство из них, по всей видимости, были сторонниками «Альтернативы для Германии». Они кричали: «Предатель народа!», «Лжец!» и «Проваливай!».

Полиция пока не сообщала о числе протестующих. По словам её представителя, от организаторов встречи с участием канцлера поступила жалоба из-за того, что один из демонстрантов отказывался покидать оцепленную территорию. Его личные данные установлены. Будет проведена проверка на предмет нарушения закона о собраниях.

В конечном счёте Шольц стал использовать громкоговоритель. Он повторил своё обещание предоставить ещё один пакет социальной помощи. Он отметил, что предыдущие решения правительства сэкономили гражданам €30 млрд. Однако ясно одно: «Предстоит ещё немало работы». Правительство займётся этим «в ближайшие дни».

На вопрос шестиклассника о возможной отмене школьных занятий Шольц ответил, что, несмотря на нехватку газа, образовательная деятельность зимой будет обеспечена, в том числе занятия в спортзалах. «Я вполне уверен, что мы справимся», — заявил канцлер. Он высказался в защиту налогового сбора на газ, который будет применяться с октября.

Шольц также объяснил действия правительства Германии на фоне украинского кризиса. Он выразил «серьёзную обеспокоенность» ситуацией на Запорожской АЭС. По его словам, федеральное правительство будет продолжать работать над предотвращением чрезвычайной ситуации. «Там может произойти очень, очень опасное развитие событий», — подчеркнул он. Крупнейшая в Европе атомная электростанция за последние дни несколько раз подвергалась обстрелам. Россия и Украина обвиняют в обстрелах друг друга, передаёт Frankfurter Allgemeine.