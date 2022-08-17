Bloomberg: при прекращении российских поставок Германия израсходует запасы газа не более чем за три месяца

Даже если Германия сможет выполнить план по заполнению своих газовых хранилищ на 95% к ноябрю, этого объёма в случае полного прекращения поставок голубого топлива из России хватит не более чем на два с половиной месяца, передаёт Bloomberg, ссылаясь на немецкие регулирующие органы. Как подчёркивается в материале агентства, в правительстве ФРГ при этом отказываются гарантировать, что целевые показатели по заполняемости хранилищ будут достигнуты.

Германии будет крайне сложно обеспечить себе достаточно газа, чтобы его хватило на всю предстоящую зиму — причём даже в том случае, если запасы голубого топлива будут пополняться в соответствии с установленными властями целевыми показателями, сообщает Bloomberg, ссылаясь на Федеральное агентство по сетям ФРГ — главного немецкого регулятора в сфере энергетики.

Как пишет сайт агентства, президент ведомства Клаус Мюллер сообщил во вторник, что, если Германия сможет заполнить газовые хранилища на 95% к ноябрю, этого объёма хватит, чтобы обеспечивать все нужды в плане отопления, электрогенерации и промпроизводства лишь два-два с половиной месяца.

По данным Bloomberg, на данный момент газовые хранилища страны заполнены на 77%, что означает, что немецкие власти идут с опережением графика на две недели.

«Мы стали немного быстрее заполнять хранилища, чем раньше, но это не значит, что нам можно теперь расслабиться, — приводит агентство слова Мюллера. — Скорее нужно воспринимать ситуацию как натиск. Давайте же поднажмём».

Как отметил чиновник, в связи с риском того, что предстоящая зима будет холодной, а также вероятностью перебоев с поставками, достичь заданной правительством цели по заполнению хранилищ на 85% к октябрю будет непросто. Выполнить целевой показатель на ноябрь — 95% — будет ещё труднее, поскольку отдельные хранилища заполняются достаточно медленно.

«Я не могу обещать, что все хранилища в Германии будут к ноябрю полны на 95 процентов, даже если будут хорошие условия в плане предложения и спроса, — признался Мюллер. — При самом оптимистичном сценарии план выполнят три четверти из них».

Германия, которая сильно зависит от поставок газа из России, начала в ускоренном темпе запасаться голубым топливом после того, как Москва резко сократила прокачку через газопровод «Северный поток — 1», усугубив таким образом мощнейший энергетический кризис, который сейчас стоит перед ФРГ и всей Европой, напоминает корреспондент Bloomberg. Как отмечает журналист, правительство Германии призвало потребителей экономить газ, предупредило о возможном введении квот на него, а на этой неделе также ввело отдельный сбор за потребление газа.

На данный момент поток газа по «Северному потоку — 1» сократился до 20% от его проектной мощности, в связи с чем немецкие власти стали регулярно предупреждать о том, что поставки могут быть прекращены в любой момент в рамках ответа Москвы на введённые в её отношении санкции, пишет Bloomberg.

По данным агентства, Германия уже принимает меры для смягчения нехватки газа: в частности, на этой неделе Берлин договорился о поставках сжиженного газа через два новых терминала СПГ. Кроме того, немецкие власти рассматривают возможность отказа от запланированной на этот год остановки оставшихся у страны атомных электростанций, говорится в материале Bloomberg.