N-TV: экономия по Хабеку — 19 °С в общественных зданиях и никакой подсветки для памятников
Министр экономики Германии Роберт Хабек объявил о принятии мер по экономии энергии, сообщает немецкий телеканал N-TV. Среди прочего, общественные здания теперь должны отапливаться не более чем до 19 °С, отметил Хабек. «Мы будем издавать постановления в соответствии с законом об энергосбережении», — добавил он.
Кроме того, здания и памятники больше не должны подсвечиваться в ночное время, а рекламные стенды не должны быть освещены. «Больше экономии необходимо и в сфере труда», — подчеркнул Хабек. Этот вопрос, по его словам, в данный момент обсуждается с министерством труда и партнёрами в социальной сфере.
Как напоминает немецкий телеканал, в июле Хабек представил основные положения нового пакета мер по энергетической безопасности на фоне резкого сокращения поставок российского газа. В нём говорилось о важности сокращения потребления газа на предприятиях, в офисных зданиях и частных домах.
Для достижения этой цели министерство экономики планирует дополнительные меры в области энергетики и повышения эффективности в тесном сотрудничестве с другими ведомствами федерального правительства на основе закона об энергетической безопасности. Для общественных объектов и офисных зданий ситуация должна регулироваться в ходе принятия постановлений. Пока что для заявленных мер по снижению температуры отопления в общественных зданиях запланирован период в шесть месяцев, сообщает телеканал N-TV.
Ссылки по теме
-
DT: британцам пообещали «всевозможные проблемы» за отказ от оплаты электричества
-
Dagbladet: Норвегия боится остаться «с низкими объёмами электроэнергии по заоблачным ценам»
-
«Зима ярости»: немецкий чиновник предрёк Германии протесты и попытку госпереворота
-
Expressen: «такого еще не было» — шведский эксперт о рекордно подорожавшей электроэнергии