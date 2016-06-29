Dagbladet
Dagbladet: Новый фильм о деле Магнитского «убивает» версию Браудера
Новый фильм «Закон Магнитского: За кулисами», который оппозиционный режиссер Андрей Некрасов начинал снимать по распространенной на Западе версии Уильяма Браудера о причастности «путинского режима» к убийству Магнитского, в итоге продемонстрировал несостоятельность этих обвинений, пишет Dagbladet. Неудивительно, что теперь Браудер всеми силами пытается помешать показу картины — ведь этот документальный фильм просто «убивает» человека, на котором Запад во многом основывал свою политику санкций против России, отмечается в статье.
Журналисты Норвегии обвинили премьера в трусости за отказ ехать в Москву
Решение премьер-министра Норвегии Эрны Сульберг не посещать Москву во время торжеств в честь 70-летия победы над Германией издание Dagbladet называет «ошибочным, малодушным и лишенным творческого подхода». Как считают журналисты, совместное празднование совершенно не означает поддержки внешней политики России.
Dagbladet: Норвегия «сливала» разведданные о России США
Спецслужбы Норвегии шпионят за Россией и обмениваются сведениями с АНБ, пишет Dagbladet со ссылкой на совершенно секретный документ, предоставленный Сноуденом. Как отмечает издание, норвежцы следили за российскими политиками, а также за военными и гражданскими объектами, в частности на Кольском полуострове.
Разбойники с большой дороги Никель-Киркенес
До сих пор поездки норвежцев в Россию проходили без особых инцидентов. Но на этой неделе на обратном пути из Никеля три иностранца столкнулись с разбойниками. Те перекрыли дорогу и, угрожая топором, начали требовать денег, сообщает Dagbladet.
«Рыжему Тарзану» дали 5 лет
Суд приговорил неонациста Вячеслава Дацика к 5 годам лишения свободы за ограбление, сообщает норвежская газета Dagbladet. Ранее Дацика уже привлекали к ответственности, но признали невменяемым. Новая экспертиза сочла его достаточно здоровым, чтобы он мог понести наказание.
«Новый российский порядок» беспокоит норвежские власти
Владимир Путин недвусмысленно дает понять, что не собирается продолжать курс «мягкого» Медведева, пишет Dagbladet. По словам норвежского издания, проводимое ужесточение законодательства призвано не только осадить оппозицию, но и создать для страны образ внешнего и внутреннего врага.
Толоконникова разделит тюремную баланду с идеологическим врагом
Исправительная колония №14, в которой оказалась Надежда Толоконникова, обещает ей неблагоприятное соседство, сообщает газета Dagbladet. Соседкой устроительницы «панк-молебна» будет Евгения Хасис, осужденная за соучастие в убийстве правозащитника Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой.