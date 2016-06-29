Dagbladet: Новый фильм о деле Магнитского «убивает» версию Браудера Новый фильм «Закон Магнитского: За кулисами», который оппозиционный режиссер Андрей Некрасов начинал снимать по распространенной на Западе версии Уильяма Браудера о причастности «путинского режима» к убийству Магнитского, в итоге продемонстрировал несостоятельность этих обвинений, пишет Dagbladet. Неудивительно, что теперь Браудер всеми силами пытается помешать показу картины — ведь этот документальный фильм просто «убивает» человека, на котором Запад во многом основывал свою политику санкций против России, отмечается в статье. 29 июня 2016 Dagbladet

Журналисты Норвегии обвинили премьера в трусости за отказ ехать в Москву Решение премьер-министра Норвегии Эрны Сульберг не посещать Москву во время торжеств в честь 70-летия победы над Германией издание Dagbladet называет «ошибочным, малодушным и лишенным творческого подхода». Как считают журналисты, совместное празднование совершенно не означает поддержки внешней политики России. 8 мая 2015 Dagbladet

Dagbladet: Норвегия «сливала» разведданные о России США Спецслужбы Норвегии шпионят за Россией и обмениваются сведениями с АНБ, пишет Dagbladet со ссылкой на совершенно секретный документ, предоставленный Сноуденом. Как отмечает издание, норвежцы следили за российскими политиками, а также за военными и гражданскими объектами, в частности на Кольском полуострове. 17 декабря 2013 Dagbladet

Разбойники с большой дороги Никель-Киркенес До сих пор поездки норвежцев в Россию проходили без особых инцидентов. Но на этой неделе на обратном пути из Никеля три иностранца столкнулись с разбойниками. Те перекрыли дорогу и, угрожая топором, начали требовать денег, сообщает Dagbladet. 7 февраля 2013 Dagbladet

«Рыжему Тарзану» дали 5 лет Суд приговорил неонациста Вячеслава Дацика к 5 годам лишения свободы за ограбление, сообщает норвежская газета Dagbladet. Ранее Дацика уже привлекали к ответственности, но признали невменяемым. Новая экспертиза сочла его достаточно здоровым, чтобы он мог понести наказание. 8 декабря 2012 Dagbladet

«Новый российский порядок» беспокоит норвежские власти Владимир Путин недвусмысленно дает понять, что не собирается продолжать курс «мягкого» Медведева, пишет Dagbladet. По словам норвежского издания, проводимое ужесточение законодательства призвано не только осадить оппозицию, но и создать для страны образ внешнего и внутреннего врага. 22 ноября 2012 Dagbladet