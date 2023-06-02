Dagbladet: в Норвегии резко увеличилось число банкротств

В Норвегии резко увеличилось количество компаний, которые подали заявления на банкротство, сообщает Dagbladet. Согласно статистическим данным, больше всего пострадала строительная отрасль, поскольку спрос на новое жильё отсутствует ввиду повышенных процентных ставок по платежам.

По данным финансовой компании Fair Group, в мае обанкротились 295 норвежских компаний с суммарным оборотом 1,61 млрд норвежских крон, что на 19,4% больше, чем в мае прошлого года. В Осло цифры выглядят ещё мрачнее, поскольку в столице Норвегии число банкротств увеличилось на 66%, отмечает издание Dagbladet.

Управляющий директор Fair Group Кристиан Аандален заявляет, что уровень банкротств в 2023 году установился на значительно более высоком уровне, чем в прошлом году. По его словам, он не удивлён масштабами негативного явления, поскольку статистические данные дают все основания полагать, что в будущем у и без того находящегося в затруднительном положении норвежского бизнеса возникнут новые проблемы, пишет Dagbladet.

Строительсво стало одной из отраслей, которая в настоящее время испытывает наиболее серьёзные трудности — в мае обанкротились 88 компаний, что почти на 10% больше, чем в прошлом году. Во многом это можно объяснить низкой активностью на рынке жилья. Статистика по банкротствам показывает, что отрасль буквально стоит на коленях. Спрос на новое жильё отсутствует, в основном из-за значительно возросших процентных ставок по платежам, которые за короткое время парализовали весь рынок. По мнению эксперта, никто не осмеливается начинать новые строительные проекты с большими затратами и всей неопределённостью, что отражается в статистике по банкротствам норвежских строительных компаний, резюмирует Dagbladet.