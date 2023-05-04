TN: «пугающая тенденция» — в Швеции продолжается рост банкротств из-за инфляции

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Фуркад призвал рассмотреть вопрос допуска российских спортсменов к международным турнирам
Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону француз Мартен Фуркад высказался о допуске российских спортсменов к международным соревнованиям.
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Актёр Джефф Бриджес заявил о готовности сняться в продолжении «Большого Лебовского»
Актёр Джефф Бриджес готов снова воплотить образ Чувака во второй части фильма «Большой Лебовски» режиссёров Джоэла и Итана Коэнов.
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Белый дом — об атаке БПЛА на Кремль: США не поощряют атаки на отдельных лидеров
Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби прокомментировал атаку БПЛА на Кремль в ночь на 3 мая.
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Решетников заявил, что реальные доходы населения в 2023 году вырастут на 4%
Министр экономического развития России Максим Решетников на встрече с российским президентом Владимиром Путиным заявил, что реальные доходы населения в 2023 году вырастут на 4%.
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Два мирных жителя ранены при обстреле ВСУ Минерального в ДНР
Два мирных жителя пострадали в результате обстрела населённого пункта Минеральное со стороны украинских войск.
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Ярошик: перед переходом в ЦСКА за мной следила «Бавария»
Бывший защитник ЦСКА Иржи Ярошик высказался о своём переходе в армейский клуб.
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Пользователи Twitter сообщили о сбоях в работе соцсети
Пользователи Twitter жалуются на сбои в работе социальной сети.
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Белый дом: США обеспечили Киев всем необходимым для проведения контрнаступления
Соединённые Штаты обеспечили Киев всем необходимым для проведения контрнаступления в предстоящие недели и месяцы.
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ЕЦБ повысил базовую ставку до 3,75% годовых
Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысил базовую ставку до 3,75% годовых.
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В Белом доме утверждают, что США непричастны к атаке беспилотников на Кремль
В Белом доме утверждают, что США непричастны к попыткам атаки беспилотников на Кремль.
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Бывший тренер «Краснодара» Гуренко рассказал, чем его поразил Галицкий
Бывший тренер «Краснодара» Сергей Гуренко высказался о владельце краснодарского клуба Сергее Галицком.
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В отношении режиссёра Беркович возбудили дело об оправдании терроризма
Уголовное дело об оправдании терроризма возбуждено в отношении режиссёра Евгении Беркович.
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В российский прокат в июне выйдет фильм «Король-львёнок»
В российских кинотеатрах 1 июня начнётся показ семейной картины «Король-львёнок».
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Минобороны: действия шести украинских ДРГ пресечены на Купянском направлении
Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российские войска пресекли действия шести украинских диверсионно-разведывательных групп на Купянском направлении.
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Премьер Бельгии Де Кро заявил о подготовке нового пакета военной помощи Украине
Бельгия готовит новый пакет военной помощи Украине, заявил премьер-министр страны Александр Де Кро.
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Концерн Rheinmetall заявил о росте продаж на 7,6%
Продажи немецкого оборонного концерна Rheinmetall в I квартале 2023 года выросли на 7,6%, до €1,4 млрд, по сравнению с прошлым годом.
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Мамедов: фехтовальщики Швеции не будут участвовать в международных турнирах, потому что их просто не существует
Президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов высказался об участии фехтовальщиков Швеции в международных турнирах.
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В Тобольске девочку обнаружили мёртвой в игровом домике в детском саду
В городе Тобольске Тюменской области во время утренней прогулки в игровом домике на площадке в детском саду обнаружили мёртвой девочку 2019 года рождения. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
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Финал Пути регионов Кубка России «Краснодар» — «Урал» состоится 17 мая
Стало известно, когда состоится финал Пути регионов Кубка России с участием «Краснодара» и «Урала».
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Марочко: контрнаступление Киева может начаться в течение недели
Контрнаступление ВСУ может начаться в течение недели, погода уже позволяет, заявил военный эксперт подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
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Медведев: атака беспилотников на Кремль приведёт к эскалации конфликта
Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев выразил уверенность, что атака украинских беспилотников на Кремль приведёт к эскалации конфликта.
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МИД России призвал ООН осудить планы по поставке Киеву снарядов с обеднённым ураном
Россия призывает секретариат ООН открыто осудить планы Великобритании по поставке снарядов с обеднённым ураном на Украину.
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ANSA: в Италии начато расследование в отношении Моуринью из-за его высказываний в адрес судьи
Итальянская федерация футбола (FIGC) приняла решение начать расследование дела в отношении главного тренера «Ромы» Жозе Моуринью из‑за его высказываний в адрес судьи Даниэле Киффи.
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МО: российские средства ПВО перехватили девять снарядов РСЗО HIMARS, «Ураган» и «Смерч»
Российские средства противовоздушной обороны за сутки перехватили девять снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS, «Ураган» и «Смерч».
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MWM: ВСУ нечем отбиваться от российских управляемых планирующих бомб
ВСУ не могут ничего противопоставить российским управляемым планирующим бомбам, пишет американский журнал Military Watch Magazine.
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«Салават Юлаев» заключил соглашение с нападающим Лещенко
Нападающий Вячеслав Лещенко продолжит карьеру в клубе «Салават Юлаев».
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Минобороны: на Херсонском направлении уничтожены за сутки до 35 украинских военнослужащих
Российские военнослужащие за сутки ликвидировали до 35 украинских военных на Херсонском направлении.
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ВС России поразили командные пункты двух бригад и центра Сил специальных операций ВСУ
Вооружённые силы России поразили командные пункты двух бригад и центра Сил специальных операций Вооружённых сил Украины.
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Reuters: Индия и Россия приостановили переговоры по механизму расчётов в рупиях
Индия и Россия приостановили переговоры о двусторонней торговле в рупиях.
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Есмантович сообщил, что хоккеисты ЦСКА ощущают себя частью большой армейской семьи
Президент хоккейного ЦСКА Игорь Есмантович высказался об атмосфере в столичном клубе.
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Глава МИД Венгрии Сийярто: Брюсселю оказалось нельзя доверить вывоз зерна с Украины
Брюсселю оказалось нельзя доверить вывоз зерна с Украины, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
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В «Бешикташе» опровергли информацию об интересе к Барриосу
Генеральный директор «Бешикташа» Сейчун Казанчи высказался об интересе клуба к хавбеку «Зенита» Вильмару Барриосу.
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МО России: за сутки ВСУ потеряли до 255 военных и наёмников на Донецком направлении
Общие потери ВСУ за сутки на Донецком направлении составили до 255 военнослужащих и иностранных наёмников.
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Ахатова вспомнила, как начала переделывать ложи к винтовкам перед ЧМ в 2005 году
Российская биатлонистка Альбина Ахатова рассказала о том, как начала переделывать ложи к винтовкам перед чемпионатом мира в 2005 году.
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Минобороны: штурмовые отряды за сутки взяли под контроль два квартала в Артёмовске
Минобороны России проинформировало, что штурмовые отряды за сутки взяли под контроль два квартала в Артёмовске.
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ВС России уничтожили хранилище топлива для украинской военной техники под Кировоградом
Российские военные в районе Кировограда уничтожили хранилище топлива для украинской военной техники.
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Ахатова назвала одну из главных ошибок биатлонистов при стрельбе стоя
Российская биатлонистка Альбина Ахатова ответила на вопрос о наиболее распространённых проблемах при стрельбе.
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Канчельскис: болельщики и игроки «Спартака» ноют, что против них бьются все в РПЛ
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал настрой «Спартака» на матчи чемпионата России.
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ТАСС: очевидцы рассказали о серии взрывов на заводе «Арсенал» в Киеве ночью
Очевидцы рассказали о серии взрывов на заводе «Арсенал» в Киеве ночью. Об этом сообщил ТАСС.
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Мэр Горловки сообщил о повреждении исправительной колонии при обстреле со стороны ВСУ
Исправительная колония получила повреждения в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск.
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Матыцин сообщил, что не видит сложностей по финансированию спортсменов в нейтральном статусе
Министр спорта РФ Олег Матыцин рассказал, что не видит сложностей в финансирование спортсменов под выступлением в нейтральном мтатусе.
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Мать режиссёра Беркович заявила об обысках в Петербурге по делу об оправдании терроризма
Мать режиссёра Евгении Беркович Елена Эфрос сообщила об обысках у неё дома в Санкт-Петербурге по делу об оправдании терроризма. Отмечается, что дело возбудили из-за спектакля «Финист — Ясный Сокол».
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Орбан: если Запад продолжит наращивать военную мощь, конфликты неизбежны
Если Запад продолжит лидировать только в размере военной мощи, это в будущем приведёт к военным конфликтам.
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Глава МИД Украины Кулеба подтвердил, что ВСУ находятся у границ с Приднестровьем
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подтвердил, что Вооружённые силы Украины находятся у границ с непризнанной Приднестровской Молдавской республикой.
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Федерация фехтования Швеции запретила спортсменам соревноваться с россиянами
Федерация фехтования Швеции запретила шведским спортсменам соревноваться с россиянами и белорусами.
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Трутнев: группа бизнесменов закупает огнемётные системы «Солнцепёк» для спецоперации
Вице-премьер России Юрий Трутнев сообщил, что знаком с группой предпринимателей, которые на собственные средства закупают тяжёлые огнемётные системы «Солнцепёк» для спецоперации.
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Бывший аналитик ЦРУ Джонсон: Зеленского ждут серьёзные последствия из-за атаки на Кремль
Бывший аналитик Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил, что украинский президент Владимир Зеленский совершил ужасную ошибку, организовав атаку на Кремль с помощью беспилотников.
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Моуринью подверг жёсткой критике арбитра матча с «Монцей»
Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью раскритиковал главного арбитра матча 33-го тура Серии А с «Монцей» Даниэле Киффи.
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Бывшие магазины Bershka под новым названием открылись в Подмосковье
Бывшие магазины Bershka открылись под новым названием в ТЦ «Мега Химки» и «Мега Белая Дача» в Подмосковье.
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Додон призвал президента Молдавии Санду уйти в отставку
Экс-президент Молдавии Игорь Додон призвал нынешнего лидера страны Майю Санду до июля уйти в отставку, чтобы осенью провести досрочные выборы.