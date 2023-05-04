TN: «пугающая тенденция» — в Швеции продолжается рост банкротств из-за инфляции

В Швеции всё отчётливее ощущаются последствия инфляции, в результате которой продолжается рост числа банкротств, сообщает газета Tidningen Näringslivet. Кроме того, увеличивается количество домохозяйств, которым становится ещё труднее платить по счетам. По словам экономистов, в скандинавской стране также наблюдается «пугающая тенденция» роста долгов населения.

Повышение ставок по кредитам, обеднение домохозяйств и отмена налоговых послаблений работодателям привели к тому, что эта весна для многих станет прохладной.

Согласно информации бюро кредитных историй UC, число банкротств в апреле выросло на 15% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. По данным компании, наибольший рост заметен в строительной отрасли и розничной торговле. Соответственным образом наблюдается спад и в статистических данных о вновь созданных предприятиях, который за первый квартал составил 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет Tidningen Näringslivet.

В большинстве крупных отраслей количество новых стартапов резко сократилось за последние месяцы. «Мы живём в трудное время, когда, к сожалению, устойчивость и выносливость домохозяйств начали иссякать, что создаёт меньше стимулов для предпринимательства», — заявляет экономист компании UC Юханна Бломе в пресс-релизе.

Кроме того, наблюдается тенденция к тому, что домохозяйствам становится всё сложнее оплачивать свои счета. По словам Бломе, в настоящее время наблюдается «пугающая тенденция» роста количества платёжных уведомлений для физических лиц, а не их уменьшение, как это было в течение длительного времени, резюмирует Tidningen Näringslivet.