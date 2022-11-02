DN: «последний гвоздь в гроб бизнесу» — долги шведских компаний выросли почти вдвое за год

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Пушилин сообщил о продвижении союзных сил почти по всей линии соприкосновения
Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что союзные войска продвигаются вперёд почти по всей линии соприкосновения фронта.
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Хачанов победил Хюслера и вышел в третий круг «Мастерса» в Париже
Российский теннисист Карен Хачанов пробился в третий круг теннисного турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция).
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Кудерметова и Мертенс победили в первом матче Итогового турнира WTA в парном разряде
Российская теннисистка Вероника Кудерметова вместе с бельгийкой Элизе Мертенс одержали победу в первом матче Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) 2022 года в парном разряде.
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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Полтавской области
В районе Кременчуга Полтавской области Украины произошли взрывы, сообщает «СТРАНА.ua».
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«Айнтрахт» обыграл «Спортинг» в матче Лиги чемпионов и вышел в плей-офф
«Айнтрахт» в гостях победил «Спортинг» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.
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Греческий премьер Мицотакис заявил о снижении туристического потока из России в Грецию
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что туристический поток из России в греческие города значительно снизился после введения антироссийских санкций.
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Гол Хёйбьерга помог «Тоттенхэму» обыграть «Марсель» и выйти в плей-офф ЛЧ
«Тоттенхэм» в гостях победил «Марсель» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.
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«Ливерпуль» победил «Наполи» в матче Лиги чемпионов
«Ливерпуль» дома победил «Наполи» в матче шестого тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/23.
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КАН: партия экс-премьера Нетаньяху лидирует на выборах в Израиле
Партия бывшего премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху «Ликуд» лидирует на выборах в кнессет (израильский парламент), набрав 30 мандатов. Об этом свидетельствуют данные exit poll телерадиокомпании КАН.
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«Бавария» обыграла «Интер» в матче Лиги чемпионов
«Бавария» дома победила «Интер» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.
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Дубль Торреса помог «Барселоне» обыграть «Викторию Пльзень» в матче ЛЧ
«Барселона» в гостях победила «Викторию Пльзень» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.
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«Аякс» победил «Рейнджерс» в матче ЛЧ и вышел в Лигу Европы
«Аякс» в гостях обыграл «Рейнджерс» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.
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В ООН ожидают возобновления движения судов по зерновому коридору 3 ноября
Координатор ООН в Совместном координационном центре (СКЦ) Амир Абдулла выразил надежду, что движение судов с продовольствием в рамках зерновой сделки возобновится в четверг, 3 ноября.
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Байден во время выступления перепутал Украину и Ирак
Американский лидер Джо Байден, выступая в штате Флорида, перепутал Украину и Ирак.
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Черчесов: Кокорину надо заново запустить карьеру
Главный тренер венгерского «Ференцварош» Станислав Черчесов поделился мнением об игре нападающего кипрского «Ариса» Александра Кокорина.
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Илон Маск предложил ввести платную систему верификации аккаунтов в Twitter
Новый владелец Twitter Илон Маск выступил за введение платы за верификацию аккаунтов в этой социальной сети.
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Черчесов: убеждён, что лучшие матчи Дзюбы ещё впереди
Главный тренер венгерского «Ференцварош» Станислав Черчесов поделился мнением об игре нападающего «Адана Демирспор» Артёма Дзюбы.
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Власти Турции сообщили, что суда продолжат вывозить зерно с Украины под турецким флагом
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что сухогрузы продолжат вывоз продовольствия из украинских портов по зерновому коридору под турецким флагом.
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Воздушная тревога прозвучала в четырёх областях Украины
Воздушную тревогу объявили в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Сумской областях Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог Минцифры страны.
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Немков — о бое Махачева с Волкановски: Ислам выиграет
Чемпион Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков высоко оценил шансы на победу Ислама Махачева в поединке с чемпионом полулёгкой весовой категории Алексом Волкановски.
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Симеоне — о вылете «Атлетико» из еврокубков: команда не в лучшем состоянии
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал вылет команды из еврокубков.
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Бышовец: «Зенит» — это команда, которая напоминает мне клуб АПЛ
Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец высказался об уровне игры санкт-петербургского «Зенита».
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Мировые центробанки закупили рекордное количество золота в третьем квартале года
Всемирный совет по золоту (WGC) сообщил, что центробанки разных стран мира с января закупили рекордное количество золота.
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Канчельскис: пусть «Спартак» вернёт Романцева, тогда всё будет хорошо
Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис оценил выступление красно-белых в нынешнем сезоне.
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Кавазашвили: «Локо» даёт повод многим думать, что может повторить судьбу «Спартака» в 1976 году
Бывший игрок сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился мнением о выступлении московского «Локомотива» в первой половине сезона Российской премьер-лиги.
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Metaratings: Айртон не хочет возвращаться в «Спартак» и намерен выступать в Бразилии
Защитник «Спартака» Лукас Айртон, выступающий на правах аренды за бразильский «Фламенго», не хочет возвращаться в Россию.
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«Атлетико» финишировал на последнем месте в группе ЛЧ впервые в истории
Мадридский «Атлетико» проиграл «Порту» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.
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Посол: Таиланд надеется, что платёжная система МИР вскоре заработает в стране
Таиланд надеется, что вскоре платёжная система МИР заработает в стране, сообщил ТАСС посол королевства в России Сасиват Вонгсинсават.
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Гризманн: «Атлетико» не заслужил права дальше выступать в еврокубках
Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн прокомментировал вылет команды из еврокубков.
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Немков дал совет Яну после поражения от О’Мэлли
Чемпион Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков дал совет Петру Яну, который проиграл американцу Шону О’Мэлли в рамках турнира UFC 280.
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Камельзон: Рублёв готов играть на самом высоком и победном уровне
Заслуженный тренер России Владимир Камельзон прокомментировал выход россиянина Андрея Рублёва в третий круг турнира серии «Мастерс» в Париже.
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Юран: «Химки» — главное разочарование первой части РПЛ
Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран признался, что его разочаровывает нынешнее положение команды в турнирной таблице чемпионата России по футболу.
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Украина передала Турции ответ на обеспокоенность России в связи с зерновой сделкой
Украина в письменном виде передала Турции ответ на обеспокоенность России в связи с использованием гуманитарного коридора в рамках зерновой сделки для военных целей.
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Рамос: у меня великолепные взаимоотношения с Месси
Защитник ПСЖ Серхио Рамос рассказал о взаимоотношениях с форвардом парижан Лионелем Месси.
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Эксперты посоветовали украинцам в случае отсутствия отопления переезжать в сёла
Жителям городов Украины, возможно, будет целесообразно переезжать из городов в сельские дома с печным отоплением, чтобы пережить зиму. Об этом пишет «СТРАНА.ua» со ссылкой на экспертов.
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Гомельский высказался об отстранении Эртеля от сборной Франции из-за «Зенита»
Баскетбольный комментатор Владимир Гомельский высказался о решении Французской федерации баскетбола навсегда отстранить разыгрывающего «Зенита» Томаса Эртеля.
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Знарок: не сказал бы, что «Ак Барс» на разных уровнях с ЦСКА
Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок поделился эмоциями от матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с ЦСКА.
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Агент: Сычевой уладил все вопросы с Марином
Агент Андрей Талаев, представляющий интересы нападающего «Оренбурга» Владимира Сычевого, рассказал, что между его клиентом и Джимми Марином нет разногласий.
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Первый комитет Генассамблеи ООН принял проект резолюции России о неразмещении первыми оружия в космосе
Первый комитет Генеральной Ассамблеи ООН одобрил во вторник проект российской резолюции «Неразмещение первыми оружия в космосе».
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Глеб: я не знаю, кто такой Захарян
Бывший футболист «Барселоны» Александр Глеб заявил, что не знает полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна.
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«Атлетико» уступил «Порту» в матче Лиги чемпионов и занял последнее место в группе
Мадридский «Атлетико» проиграл «Порту» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.
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«Байер» сыграл вничью с «Брюгге» в матче ЛЧ и вышел в Лигу Европы
«Байер» и «Брюгге» не смогли выявить победителя в шестом туре групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/23.
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Вышел первый трейлер шпионского фильма «Тень. Взять Гордея»
Первый трейлер детективного триллера про контрразведку «Тень. Взять Гордея» появился в сети. В кинотеатрах ленту покажут 8 декабря.
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Белый дом не подтвердил утверждения о переброске гиперзвукового оружия России в Белоруссию
Администрация США не подтверждает утверждения о переброске Россией гиперзвукового оружия в Белоруссию. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
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В Херсонской области решили принять принудительные меры для вывоза жителей из Каховского района
Администрация Каховского района Херсонской области заявила, что для вывоза жителей из района на фоне высокого уровня военной угрозы с 6 ноября будут применяться принудительные меры.
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Фёдоров: ждали матча с «Ак Барсом», для нас это хороший соперник
Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров поделился эмоциями от матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с «Ак Барсом».
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Бышовец назвал команды, разочаровавшие его в первой части сезона РПЛ
Бывший главный тренер «Динамо» Анатолий Бышовец назвал команды, которые его разочаровали в первой половине сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Уполномоченный американского регулятора призвал запретить TikTok в США
Уполномоченный американской Федеральной комиссии связи Брэндан Карр заявил, что власти США должны принять меры для запрета TikTok в стране.
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Никифоров: остался при своём мнении — уровень РПЛ упал
Тренер сборной России по футболу Юрий Никифоров считает, что уровень Российской премьер-лиги (РПЛ) упал.
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ЦСКА в гостях обыграл «Зенит» в матче Единой лиги ВТБ
ЦСКА на выезде обыграл «Зенит» в матче Единой лиги ВТБ по баскетболу.