Новый министр гражданской обороны Швеции: «Мы точно знаем, что следующий кризис наступит»

«Мы не можем сказать, когда именно наступит следующий большой кризис, но мы точно знаем, что он наступит», — заявил новый министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Булин в интервью телеканалу TV4. Чиновник высоко оценил волю сограждан к самообороне, однако считает, что ещё многое предстоит сделать для укрепления гражданской обороны и оттачивания действий властей и населения в нестандартных ситуациях.

Считаете ли вы, что у населения есть сильное желание внести свой вклад в оборону во время кризиса?



КАРЛ-ОСКАР БУЛИН, министр гражданской обороны: Да, я так считаю. На эту тему есть исследования, которые подтверждают, что шведская воля к обороне в целом находится на хорошем уровне. Речь идёт о том, чтобы все люди имели представление, что делать при наступлении кризиса или войны, и тут нам ещё есть над чем поработать.



Цель заключается в том, чтобы общество в целом функционировало как можно лучше даже во время кризиса? Чтобы часть населения продолжила заниматься своими повседневными делами?



КАРЛ-ОСКАР БУЛИН: Именно так. Возможности шведской гражданской обороны и кризисного управления в основном начинаются с нас с вами и с наличия плана действий, если разразится кризис или война. Если вы в обычных условиях живёте без поддержки и помощи со стороны общества, то вам нужно быть готовым действовать и в нестандартной ситуации. Всё начинается с хорошей подготовки у себя дома, чтобы быть в состоянии справиться с различными типами ситуаций, например с длительным отключением электричества.



Вы собиратесь и далее работать над тем, чтобы гражданская оборона защищала гражданское население и обеспечивала необходимые общественные функции и прочее. Но что, если бы гражданскую оборону пришлось активировать сейчас, учитывая текущую ситуацию? Вы уверены, что на сегодняшний день она бы сработала в Швеции?



КАРЛ-ОСКАР БУЛИН: Всегда можно начать работать с текущей ситуацией. Нас иногда спрашивают, насколько это срочно, и это схоже с ответом на вопрос: «Какова длина шнурка?» Мы не можем сказать, когда именно наступит следующий большой кризис, но мы точно знаем, что он наступит. Не известно, насколько он далёк от нас, поэтому каждый человек в Швеции должен проанализировать свою собственную ситуацию. Мы также должны убедиться, что у властей и государственных служащих есть чёткий план действий и постоянная практика реагирования в подобных ситуациях. Гражданская готовность — это во многом о том, чтобы был план при возникновении нештатной ситуации и чтобы он был заранее отрепетирован.



Дата выхода в эфир 21 октября 2022 года.