Guardian: в Швеции правые националисты заняли второе место на парламентских выборах

На прошедших в воскресенье парламентских выборах в Швеции ультраправая партия «Шведские демократы» заняла второе место после правящих социал-демократов, пишет The Guardian. Примечательно, что в случае победы правого блока в правительство королевства могут впервые войти представители правопопулистской партии. Радикалы ожидаемо выстроили кампанию на обвинении массовой иммиграции во всплеске бандитизма и насилия в стране, и теперь не упустят долгожданной возможности получить министерские портфели.

Ультраправая партия «Шведские демократы» стала крупным победителем на выборах, состоявшихся в стране в воскресенье. Подсчёт голосов ещё не завершён, но уже можно констатировать, что националисты увеличили свой электорат на 2—3% и стали второй по величине партией в Швеции. После подсчёта 95% голосов правый блок получил 49,7% голосов, что даёт ему большинство всего в одно место в парламенте над действующим левым блоком. По данным экзит-полов, проведённых в воскресенье вечером, поначалу ожидалась победа с незначительным перевесом социал-демократов и их левоцентристских союзников. Однако по мере подсчёта голосов политический маятник качнулся вправо. Окончательный результат будет известен в середине недели после того, как будут учтены голоса избирателей, проживающих за границей, пишет The Guardian.

В понедельник утром глава «Шведских демократов» заявил, что правый блок, вероятно, одержит победу. «Похоже, что произойдёт смена власти», — сказал Йимми Окессон в своём выступлении перед однопартийцами. Действующий премьер-министр от социал-демократов Магдалена Андерссон в воскресенье вечером призвала своих сторонников «набраться терпения» и «дать демократии идти своим чередом», отмечает The Guardian.

Перспектива того, что крайне правые «Шведские демократы», набравшие более 20% голосов, смогут впервые получить возможность напрямую влиять на работу правительства, знаменует собой сейсмический сдвиг в стране, гораздо более известной своими либеральными традициями, сообщает издание.

Партия «Шведские демократы» возникла из неонацистского движения в середине 1990-х годов и до сих пор пытается избавиться от обвинений в экстремизме. Другие партии относились к ней как к изгою, но три года назад правоцентристская партия «Умеренные» стала сотрудничать с ультраправыми. Националисты постепенно увеличивали долю голосов на каждых из последних девяти всеобщих выборов. Лидеры крайне правых претендуют на министерские портфели, но три другие партии блока заявляли, что они против предоставления «Шведским демократам» постов в самом правительстве. Тем не менее, став крупнейшей правой партией, позиции националистов заметно укрепились, пишет The Guardian.

Секретарь партии Ричард Йомсхоф заявил каналу SVT, что «не верит», что другие партии смогут снова проигнорировать «Шведских демократов», и рассчитывает, что националисты окажут сильное влияние на политику страны. По его словам, у партии есть «шанс стать активной частью правительства, которая будет продвигать политику в совершенно другом направлении», сообщает The Guardian.

Выборы показали, что население Швеции крайне недовольно проводимой иммиграционной политикой, чем «Шведские демократы» умело пользуются в своих целях. Опасения избирателей, такие как рост цен на энергоносители, несостоятельность школ и длинные очереди в медицинские учреждения, были заглушены неустанным вниманием к иммиграции и преступности. В ходе избирательной кампании в партии особенно подчёркивали неспособность правительства и полиции решить вопросы бандитизма и насилия, что помогло правым радикалам закрепить поддержку своей основной идеи о том, что виновата иммиграция, отмечается в материале The Guardian.

По данным издания, две недели назад женщина и её пятилетний ребенок получили ранения, попав под перекрёстный огонь в Эскильстуне, к западу от Стокгольма. Неделей ранее в Мальмё 15-летний мальчик застрелил главаря банды в торговом центре. Число убийств со смертельным исходом резко возросло до 34 за первые шесть месяцев этого года по сравнению с 20 за тот же период 2021 года.

Как левые, так и правые партии связывают рост насильственных преступлений с массовой иммиграцией, которая привела к высокому уровню сегрегации по этническому признаку на рынках жилья и рабочих мест. За несколько десятилетий Швеция стала одним из самых мультикультурных обществ в Европе, где более трети населения родились за границей. Около 30% детей не говорят на шведском в качестве родного языка, а в некоторых районах городов этот показатель доходит до 45%, заключает The Guardian.