WION: Эрдоган потребовал от Швеции и Финляндии выполнить обещания для вступления в НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил, что Анкара вновь откажется одобрить принятие Финляндии и Швеции в НАТО, если они не выполнят полностью её требования в сфере борьбы с терроризмом. Эрдоган также заявил, что ситуация в Швеции, по его оценкам, на данный момент выглядит не лучшим образом, сообщает WION.
Турция может вновь приостановить процедуру по вступлению Финляндии и Швеции в НАТО, если эти страны Северной Европы нарушат свои обязательства по борьбе с терроризмом, о которых была достигнута договорённость в прошлом месяце. Об этом заявил в понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает WION.
При этом Эрдоган подчеркнул, что ситуация в Швеции, по его оценкам, на данный момент выглядит не лучшим образом. «Я хочу ещё раз повторить, что мы заморозим процесс, если эти страны не предпримут необходимых шагов для выполнения наших условий», — заявил турецкий президент журналистам накануне трёхстороннего саммита, в ходе которого он встречается с лидерами России и Ирана.
После начала российской спецоперации на Украине Финляндия и Швеция решили присоединиться к Североатлантическому альянсу. Однако Турция выступила с возражениями, обвинив эти скандинавские страны в поддержке курдских организаций, которые она считает террористическими, напоминает WION.
На саммите НАТО в Мадриде в прошлом месяце была достигнута договорённость о том, что Анкара откажется от своего вето в обмен на обязательства со стороны Швеции и Финляндии в сфере борьбы с терроризмом и военного экспорта.
После соглашения с Турцией руководство НАТО инициировало соответствующие процедуры, необходимые для предоставления членства двум странам Северной Европы. Однако Турция предупредила, что будет строго следить за выполнением всех условий соглашения, чтобы ратифицировать их заявки, отмечается в статье.
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