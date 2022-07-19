SRF: Путин и Эрдоган в Иране хотят показать, что мир не ограничивается интересами Запада

Президенты России и Турции сегодня встречаются с главой Ирана. Как сообщает швейцарский телеканал SRF, официально речь должна идти о Сирии, но на самом деле основной посыл встречи иной: мир не ограничивается интересами Запада. Таким образом Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Ибрахим Раиси хотят показать, что представляют позицию остальной части мира.

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган сегодня встречаются с президентом Ирана Ибрахимом Раиси. Официально речь идёт о Сирии, однако основной посыл встречи швейцарский телеканал SRF определяет иначе: «Мир больше, чем интересы Запада, — и мы его представляем».

Иран, Россия и Турция — иностранные державы, наиболее вовлечённые в происходящее в Сирии. Россия и Иран поддерживают сирийское правительство, в то время как Турция является союзником оппозиции.

Как сообщили в Кремле, встреча будет посвящена не только Сирии, но и целому ряду вопросов международной политики, включая военные действия на Украине. Это вторая официально объявленная зарубежная поездка Владимира Путина после начала российской спецоперации на Украине в конце февраля, отмечает швейцарский телеканал.

Страна НАТО Турция, в свою очередь, поддерживает тесные связи как с Москвой, так и с Киевом и недавно выступила в качестве посредника между двумя странами в споре по поводу экспорта зерна, заблокированного на Украине.

И Тегеран, и Москва оказывают военную поддержку правительству Асада в Сирии, поэтому им есть что обсудить. Более того, такая встреча позволяет обоим государствам подчеркнуть свою «нормальность», несмотря на агрессивную военную спецоперацию России на Украине, утверждает SRF.

«Эта встреча подрывает идею о том, что Россия изолирована, — и то же касается Ирана», — считает эксперт SRF по Ближнему Востоку Филипп Шолкманн. По его мнению, обе страны заняты «борьбой с морально разложившимся, упадочным Западом», что также служит оправданием для военного вмешательства по соседству: в случае Москвы — на Украине, а в случае Ирана — в Сирии.

Президент Турции уже несколько месяцев вслух говорит о возможности нового наступления своей армии на севере Сирии, которое он хочет использовать против курдов. Корреспондент ARD Карин Зенц в Стамбуле высказала мнение, что «Эрдоган, возможно, хочет получить разрешение от Путина на своё наступление». Поскольку Россия контролирует воздушное пространство над Сирией, Эрдогану необходимо одобрение Путина для реализации его планов, отмечает SRF.

Эрдоган уже много лет хочет создать «безопасную зону» шириной около 30 км на севере Сирии на границе с Турцией, чтобы оттеснить курдов. «Кроме того, Эрдоган находится под сильным давлением внутри страны — критики говорят, что он использует ситуацию, чтобы сплотить ряды за собой», — пояснила Зенц.

Что касается Сирии, экономическая ситуация там продолжает ухудшаться, говорит сириец Салам Саид, который работает у себя на родине в немецком фонде. По его словам, уровень инфляции в стране составляет 140%. Саид опасается, что саммит в Тегеране на самом деле не касается интересов народа в Сирии: «Речь идёт о том, чтобы Россия, Иран и Турция поделили власть в Сирии».

С другой стороны, сирийцам можно было бы помочь, если бы три стороны взяли на себя обязательство прекратить все военные операции в стране — но это вряд ли произойдёт, рассказал Саид швейцарскому телеканалу SRF: «У людей в Сирии больше нет никакой надежды — те, кто может, хотят только покинуть страну».