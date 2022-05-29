Die Welt: Украина и расширение НАТО на север — Эрдоган удачно подгадал момент для конфронтации с союзниками по альянсу

Турция пошла на резкое обострение своих отношений с союзниками по НАТО, пишет Die Welt. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заблокировал вступление в альянс Швеции и Финляндии, разорвал все контакты с Грецией и объявил о проведении военной операции на севере Сирии. Момент для всего этого он выбрал не случайно, убеждена автор статьи Каролина Дрютен. На руку ему сейчас играют два фактора: боевые действия на Украине и расширение НАТО на север.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган взял опасный внешнеполитический курс на обострение отношений со своими партнёрами по НАТО, пишет Die Welt. Он продолжает блокировать вступление в альянс Швеции и Финляндии. Эти североевропейские страны должны сначала предпринять конкретные шаги для того, чтобы развеять опасения Анкары по поводу безопасности, требуют турецкие политики. К тому же Эрдоган объявил о проведении на севере Сирии новой военной операции, а также разорвал все контакты со своим союзником, премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, рассказывает автор статьи Каролина Дрютен.

Цель турецкой операции в Сирии — создание зоны безопасности глубиной 30 км для того, чтобы вернуть туда сирийских беженцев и отбросить от своих границ курдские Отряды народной самообороны. Анкара пытается выполнить эти задачи не в первый раз, напоминает издание. В октябре 2019 года турецкие войска также вторглись на сирийскую землю. Западные наблюдатели, в том числе и немецкие политики, заявили, что эта операция нарушает нормы международного права, но Турция настояла на своём праве на самооборону. Однако боевые действия пришлось свернуть после встречи Эрдогана с главой Кремля Владимиром Путиным в Сочи. Там они заключили сделку: Анкаре пришлось отказаться от своих планов по созданию зоны безопасности и довольствоваться теми территориями, которые ей предоставил российский президент.

Момент для проведения новой операции глава Турции выбрал не случайно, убеждена Дрютен. На руку ему сейчас играют два фактора. Во-первых, Россия, могущественный союзник сирийского лидера Башара Асада, на данный момент сосредоточила все свои военные мощности на Украине. Некоторые аналитики даже предполагают, что Кремль выведет часть своих сил из Сирии, чтобы задействовать их в соседней стране, ведь для Москвы этот регион в большем приоритете.

Второй фактор — расширение НАТО на север, продолжает издание. США, конечно же, выразили «глубокую обеспокоенность» по поводу возможного обострения ситуации на севере Сирии, но очень сомнительно, что в сложившихся обстоятельствах Вашингтон может позволить себе ещё один конфликт с Турцией. Ведь без согласия Анкары Швеция и Финляндия не смогут вступить в альянс. Наряду с вопросами безопасности для Эрдогана важны и внутриполитические причины, отмечает Дрютен. До выборов в стране остался год, а, судя по опросам, рейтинг действующего президента падает: инфляция в стране составляет уже 70%. В прошлом военные операции в Сирии помогали ему поднять свою популярность: война объединяет страну.

Турция обостряет свои отношения с союзниками сразу на нескольких фронтах, продолжает Die Welt. Эрдоган заявил, что греческий премьер Кириакос Мицотакис для него больше не существует, после того, как тот слетал в США и призвал американцев больше не поставлять Анкаре никакого оружия. Сделал он это потому, что участились сообщения о пролётах турецких самолётов над греческими островами в Средиземном море.

Анкару же заявления премьера Греции возмутили. «Мы входим в НАТО, и мы поддерживаем Украину в борьбе с Россией. А тут приходит Мицотакис и говорит в Вашингтоне: запретите нашим союзникам по НАТО защищать центральный, южный и юго-восточный фланги альянса», — выразил своё негодование глава комитета по иностранным делам парламента Турции Акиф Чагатай Кылыч. Следующий саммит НАТО состоится в конце июня в Мадриде. В альянсе надеются найти компромисс по вопросу членства в военной организации Швеции и Финляндии. Но своим открытым противостоянием их вступлению Турция уже подорвала к себе доверие, убеждены союзники Анкары.