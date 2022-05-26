N-TV: Турция смягчила тон в отношении Финляндии и Швеции, но допустить их в НАТО пока не готова

После решительного отказа принять в НАТО Финляндию и Швецию из Турции впервые прозвучал позитивный сигнал в отношении намерения обеих стран вступить в альянс, сообщает немецкий телеканал N-TV. Однако прорыва после пятичасовых переговоров не произошло: Анкара лишь представила северным государствам свои требования, которые те пообещали рассмотреть.

В споре между Турцией и остальными странами НАТО по поводу вступления Финляндии и Швеции в военный альянс, похоже, наметилось движение, сообщает немецкий телеканал N-TV.

Обе северные страны заняли позитивную позицию в отношении снятия эмбарго на поставки оружия, сказал пресс-секретарь президента Турции и близкое доверенное лицо президента Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калин. По его словам, Турция также выразила свою обеспокоенность по поводу приёма людей, которых правительство в Анкаре считает террористами. Швеция прекратила экспорт оружия в Турцию в 2019 году после турецких наступательных операций в Сирии, напоминает телеканал.

Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление в НАТО. Таким образом, обе страны осознали последствия российской спецоперации на Украине и хотят отказаться от своего нейтралитета, сохранявшегося десятилетиями. На прошлой неделе Эрдоган неожиданно отклонил принятие обеих стран в военный альянс. Он обвинил их в укрывательстве людей, связанных с террористическими группировками, и потребовал их экстрадиции. При этом Эрдоган говорил о Курдской рабочей партии PПK и сторонниках проповедника Фетхуллаха Гюлена, который, по его словам, стоял за неудавшимся военным переворотом в 2016 году.

«Мы дали понять нашим собеседникам, что процесс вступления в НАТО не может продвигаться, если проблемы безопасности Турции не будут решены с помощью конкретных мер и в установленные сроки», — добавил пресс-секретарь Эрдогана. Калин принял делегации дипломатов из Швеции и Финляндии, которые пытались успокоить Анкару. Как сообщает N-TV, встреча продолжалась пять часов. Требования турецкой стороны были приняты к сведению и теперь будут переданы правительствам Швеции и Финляндии, добавил Калин: «Мы продолжим переговоры, как только получим от них ответы на наши требования».

Дипломаты ЕС предполагают, что обвинение в «терроризме» является лишь предлогом и что на самом деле турецкое правительство добивается снятия запрета на экспорт военного оборудования. Главным вопросом здесь является закупка американских истребителей.

Наблюдатели за политической обстановкой также подозревают, что за вето турецкого президента стоит предвыборная кампания. «Поскольку президент Эрдоган находится не в лучшем положении во внутренней политике, он отчаянно пытается набрать очки во внешней», — считает председатель Турецкого института внешней политики Хусейн Багчи. В последнее время поддержка гражданами президента и его партии снизилась. Нынешними обвинениями в терроризме Эрдоган сплотил вокруг себя большую часть турецкой общественности, которая воспринимает РПК как угрозу безопасности, пояснил Багчи.

В понедельник Эрдоган также объявил о возможном новом наступлении на севере Сирии, где Анкара уже контролирует часть территории. Вопрос о сирийских беженцах в Турции резко обострился после экономического кризиса. Следующие выборы в стране должны состояться в 2023 году, однако Эрдоган также может инициировать досрочные выборы своим указом, отмечает немецкий телеканал N-TV.