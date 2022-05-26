HDN: на встрече в Анкаре Турция потребовала от Финляндии и Швеции письменных гарантий по борьбе с курдским терроризмом

Турция призвала Швецию и Финляндию дать конкретные гарантии по борьбе с антитурецкими террористическими организациями, если они хотят вступить в НАТО, сообщает Hürriyet Daily News. Как передаёт издание, это сообщение было передано странам на трёхсторонней встрече в столице Турции Анкаре 25 мая. При этом турецкая сторона настаивает, чтобы соответствующие заверения были даны скандинавскими странами в письменной форме.

Турция призвала Швецию и Финляндию дать конкретные гарантии по борьбе с террористической деятельностью Рабочей партии Курдистана и её сирийского ответвления под названием Отряды народной самообороны, если они хотят вступить в НАТО, сообщает Hürriyet Daily News. Как передаёт издание, это сообщение было передано странам Северной Европы на трёхсторонней встрече в столице Турции Анкаре 25 мая.

Главный советник президента Реджепа Тайипа Эрдогана по внешней политике Ибрагим Калин и заместитель министра иностранных дел Седат Онал приняли делегацию Швеции во главе с государственным секретарём Оскаром Стенстрёмом и делегацию Финляндии во главе с заместителем министра иностранных дел Юккой Саловаарой, сообщает газета.

Шведская и финская делегации прибыли в Анкару, чтобы заверить Турцию в готовности противостоять антитурецким террористическим группировкам, однако министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу настоял на том, чтобы эти заверения были в письменной форме и связывали скандинавские страны обязательствами. Он также сообщил о планах дальнейших переговоров с двумя странами при участии Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

Как напоминает издание, на этой неделе Турция перечислила пять «конкретных гарантий», которых она требует от Швеции, в том числе «прекращение политической поддержки терроризма», «устранение источника финансирования терроризма» и «прекращение поддержки оружием» запрещённых РПК и ОНС. В требованиях также содержался призыв к отмене санкций против Турции в отношении поставок оружия и глобальному сотрудничеству в борьбе с терроризмом. Турция также призывает обе страны положить конец присутствию членов Движения Гюлена на своей территории.

Турция не дала добро на вступление Швеции и Финляндии на встрече в Брюсселе на прошлой неделе, напоминает газета. При этом две страны надеются получить необходимое одобрение от 30 стран-союзников на саммите НАТО в Мадриде 29 и 30 июня. Расширение НАТО также должно получить одобрение парламентов всех 30 стран. НАТО и основные его западные члены планируют завершить этот процесс как можно быстрее.

Тем временем премьер-министр Магдалена Андерссон заявила, что Швеция не финансирует и не вооружает террористические организации.

«Мы, конечно, не отправляем деньги террористическим организациям, так же как и оружие», — подчеркнула Андерссон на пресс-конференции в Стокгольме.

Ранее лидеры Швеции и Финляндии провели переговоры с Эрдоганом, чтобы преодолеть трудности, стоящие на пути их вступления в альянс.