«Секретное оружие России внутри НАТО»: Fox News обвинил Турцию в дестабилизации альянса

Решение Реджепа Тайипа Эрдогана заблокировать вступление Швеции и Финляндии в НАТО — далеко не первый случай, когда Турция идёт наперекор Западу, отмечает Fox News. Американский новостной сайт подчёркивает, что Анкара не вводила санкции против Москвы после начала военной операции на Украине, а новые разногласия внутри Североатлантического альянса только «ободрили» Владимира Путина.

«Авторитарный исламистский лидер Турецкой Республики на этой неделе ободрил российского тирана Владимира Путина, окружённого врагами, пригрозив заблокировать вступление Финляндии и Швеции в военный альянс НАТО», — пишет Fox News. Эрдоган обвиняет эти северные страны в укрывательстве курдских беженцев, которых Анкара считает «террористами».



Американский новостной сайт задаётся вопросом: «Не является ли Турция секретным оружием России внутри НАТО?» Автор статьи подчёркивает, что с начала военной операции на Украине Турция, в отличие от других членов НАТО, не вводила санкций против России, занимая независимую позицию, но при этом поставляла Киеву беспилотники. Ранее, в 2020 году Анкара навлекла на себя гнев Вашингтона, закупив у Москвы комплексы С-400.



Как отмечает Fox News, Эрдоган активно пытается «дестабилизировать альянс», после того как в 2016 году часть Вооружённых сил Турции попыталась его свергнуть.



Бывший бригадный генерал Мехмет Ялынальп, уволенный из войск после путча, заявляет, что у новых турецких военнослужащих в НАТО «радикальное мировоззрение, некоторые ставят под сомнение ценности НАТО и даже ненавидят западные организации, имея пророссийские, прокитайские или проиранские настроения».



По мнению турецкого политического обозревателя Бурака Бекдила, ныне работающего на американскую организацию «Ближневосточный форум», Эрдоган то использует западные объединения, то идёт на конфронтацию с ними — в зависимости от того, что выгоднее в каждом случае. При этом Бекдил называет турецкого лидера «человеком Путина в НАТО».



Американский аналитик Теодор Карасик пояснил Fox News, что Анкара хочет «избежать попадания в список российских мишеней впоследствии», а также рассчитывает на сотрудничество с Москвой с целью возвращения сирийских беженцев из Турции в Сирию.



Президент «Ближневосточного форума» Дэниел Пайпс считает, что Турцию давно пора выгнать из Североатлантического альянса: «Не думаю, что Турции место в НАТО. Я говорю об этом уже лет десять».



По его словам, Анкара была очень хорошим союзником с 1952 по 2002 год, но в последние 20 лет проводила «враждебную» политику, в частности, угрожая Европе сирийскими мигрантами. «Пора исключить Турцию из НАТО. Пусть идёт к России, пусть идёт к Китаю. Скатертью дорога», — заявляет Пайпс.



Однако, как пишет Fox News, в уставе альянса не предусмотрено механизма для исключения стран-участниц.



По мнению журналистки Узай Булут, сбежавшей из Турции в США, Эрдоган блокирует вступление Швеции и Финляндии в НАТО, чтобы «силой заставить Запад склониться перед любыми экономическими, политическими и военными требованиями, которые может выдвинуть Турция».

Как пишет Fox News, многие наблюдатели считают, что в конечном итоге Анкара согласится на принятие новых членов в альянс, однако на данный момент споры внутри НАТО на руку Владимиру Путину.