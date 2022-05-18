Bloomberg: Турция выдвинула условия для одобрения заявок Швеции и Финляндии о вступлении в НАТО

По информации источников издания Bloomberg, у Турции есть ряд требований в обмен на одобрение заявок Швеции и Финляндии о вступлении в НАТО. В частности, Анкара настаивает на том, чтобы новые кандидаты осудили действия Рабочей партии Курдистана и отменили ограничения на экспорт оружия. Также Турция настаивает на включении в программу поставок новейших истребителей F-35, от которой страна была отстранена после покупки у России систем противоракетной обороны С-400.
У Турции есть ряд требований в обмен на одобрение заявок Швеции и Финляндии о вступлении в НАТО. Об этом агентству Bloomberg сообщили высокопоставленные турецкие чиновники.
Анкара настаивает на том, чтобы новые кандидаты осудили действия курдских ополченцев — как внутри Турции, так и за её пределами. Хотя все члены НАТО признают Рабочую партию Курдистана террористической организацией на территории Турции, многие из них поддерживают и даже вооружают её сирийское ответвление.
Кроме того, Турция хочет, чтобы Швеция и Финляндия отменили ограничения на экспорт оружия, которые они ввели против Анкары в 2019 году.
Следующее требование — включение государства в программу поставок новейших истребителей F-35, от которой страна была отстранена после покупки у России систем противоракетной обороны С-400. Турция также ставит вопрос о приобретении у США десятков военных самолётов F-16s и комплектов модернизации для уже имеющихся истребителей.
Анкара отмечает, что сейчас считает ошибкой согласие на возвращение Греции в НАТО в 1980-х годах. Афины впоследствии стали ключевым препятствием на пути Турции к членству в ЕС. Исходя из этого, утверждают источники, было бы неразумно ожидать, что Анкара изменит курс и согласится на членство Швеции и Финляндии в НАТО без предварительного разрешения существующих споров.
Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди в беседе с RT оценила предложение депутатов Московской городской думы назвать территорию у посольства США в Москве площадью Защитников Донбасса.
Американский президент Джо Байден «сделал одолжение» российскому коллеге Владимиру Путину, «отрезав» Россию от западной экономики по инициативе Вашингтона, — после этого Запад не сможет «диктовать Москве условия» в вопросах национальной безопасности, считает американский военный аналитик, экс-сотрудник разведслужбы морской пехоты США Скотт Риттер.
Международный конкурс артистов балета будет проходить в Москве с 3 по 11 июня на сцене Большого театра. Его посвятят 95-летнему юбилею художественного руководителя конкурса, народного артиста СССР, президента Международного союза деятелей хореографии, балетмейстеру Юрию Григоровичу.
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказал мнение, что отсутствие игровой практики и сложный соперник не позволили российскому теннисисту Даниилу Медведеву победить в первом матче после операции.