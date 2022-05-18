Le Monde: калининградский форпост Россия превратила в ядерный бастион

Калининградская область, расположенная между Польшей и Литвой, стала ядерным бастионом России задолго до начала спецоперации на Украине, однако после 24 февраля в регион отправили новые вооружения, в том числе и гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Как пишет Le Monde, такое укрепление мощи и всё более антизападный курс России усилили чувство уязвимости соседних государств, поскольку в случае распространения конфликта российская армия может вывести из строя инфраструктуру НАТО и закрыть для сил альянса доступ к Балтийскому морю с юга.

Калининградская область, расположенная между Польшей и Литвой, является российским анклавом в самом сердце НАТО. Как пишет Le Monde, регион, расположенный на берегу Балтийского моря и имеющий свободные ото льда круглый год порты, имеет стратегическое значение. Он был преобразован в военную крепость, предназначенную во время холодной войны для защиты СССР, а после 1991 года — для защиты России.

Как отмечают авторы материала, на протяжении многих лет Владимир Путин стремился развивать оборону России на её северном фланге, а потому именно в Калининград, где расположен штаб Балтийского флота, он и отправил истребители МиГ-31К, оснащённые гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Они способны нести ядерные боеголовки и считаются одним из шести вооружений нового поколения, которые Россия имеет в своём распоряжении. Даже если их количество и эффективность до сих пор вызывают споры среди экспертов, они способны охладить пыл неприятеля. Российский лидер укрепил тем самым свой арсенал в регионе поблизости с территорией НАТО, за две недели до спецоперации на Украине, начавшейся 24 февраля.

Однако превращение российского анклава в ядерный бастион началось после присоединения Крыма в 2014 году. Развёртывание в 2016 году ядерных ракет «Искандер» для замены оперативно-тактических баллистических ракет «Точка» тогда было ответом на увеличение сил альянса в странах Балтии. Затем появились СА-21, система противовоздушной и противоракетной обороны, а потом и береговой ракетный комплекс «Бастион». Его дополнила батарея береговой ракетной защиты «Редут». Этого достаточно, чтобы охранять территорию Калининграда и держать НАТО на расстоянии от российской части балтийского региона.

Как заключают авторы статьи, укрепление мощи и всё более антизападный курс России усилили чувство уязвимости соседних государств. В случае распространения конфликта войска, базирующиеся в Калининграде, могут войти в состав передовых сил ПВО России и вывести из строя инфраструктуру НАТО, в том числе базу ПРО, базирующуюся в Польше. Если они это сделают, доступ к Балтийскому морю с юга будет для сил Североатлантического альянса просто закрыт.