Le Monde: калининградский форпост Россия превратила в ядерный бастион
Калининградская область, расположенная между Польшей и Литвой, является российским анклавом в самом сердце НАТО. Как пишет Le Monde, регион, расположенный на берегу Балтийского моря и имеющий свободные ото льда круглый год порты, имеет стратегическое значение. Он был преобразован в военную крепость, предназначенную во время холодной войны для защиты СССР, а после 1991 года — для защиты России.
Как отмечают авторы материала, на протяжении многих лет Владимир Путин стремился развивать оборону России на её северном фланге, а потому именно в Калининград, где расположен штаб Балтийского флота, он и отправил истребители МиГ-31К, оснащённые гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Они способны нести ядерные боеголовки и считаются одним из шести вооружений нового поколения, которые Россия имеет в своём распоряжении. Даже если их количество и эффективность до сих пор вызывают споры среди экспертов, они способны охладить пыл неприятеля. Российский лидер укрепил тем самым свой арсенал в регионе поблизости с территорией НАТО, за две недели до спецоперации на Украине, начавшейся 24 февраля.
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