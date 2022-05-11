Экс-конгрессмен США: цель администрации Байдена — уничтожить Российское государство

Политика Вашингтона направлена на «полное уничтожение Российского государства», однако приблизиться к достижению этой цели — значит спровоцировать Москву на применение ядерного оружия, заявляет бывший конгрессмен от штата Гавайи Тулси Габбард в интервью Fox News. По её словам, американцам следует «вышвырнуть разжигателей войны из конгресса» и «прекратить это безумие».

Итак, последние пару месяцев Байден рассказывал нам три вещи о Владимире Путине: он злодей, он сумасшедший и мы его убьём, мы лишим его власти и будем судить в Гааге по обвинению в военных преступлениях. А что бывает, если взять кого-то злого и сумасшедшего и заставить его почувствовать угрозу своему существованию?



Сегодня заместителя министра иностранных дел России спросили о том, может ли Россия применить ядерное оружие. Он отказался исключить такой вариант. Правда? Стоит ли нам обращать на это внимание? Администрация Байдена не обращает внимания. Она совсем не обеспокоена.



Сегодня Байден отправляет на Украину ещё восемь миллиардов долларов — эти деньги помогут выплатить оклады украинским бюрократам. Тем самым, которые приплачивали его сыну-наркоману.



Тулси Габбард — бывший конгрессмен от штата Гавайи. Она с самого начала говорила: «Погодите! Ставки высоки!» Мы считаем, что сегодня Ваша правота доказана, госпожа конгрессмен.



ТУЛСИ ГАББАРД, бывший конгрессмен США: Да, Такер, знаете, политика, заявления и поступки администрации Байдена — всё это ясно дало нам понять, в чём их настоящая цель. И их настоящая цель — разрушение Российского государства.



Всего несколько дней назад мы слышали, как министр обороны Остин, скажем так, проговорился о том, какие у нас в действительности цели и задачи. Он заявил, цитирую: «Мы хотим видеть Россию ослабленной до такой степени, чтобы она не могла делать ничего подобного тому, что она делала, когда ввела войска на Украину». Что это означает? Полное уничтожение Российского государства.



Чего он не говорит американскому народу, так это того, что Россия тоже недвусмысленно дала понять: если мы хотя бы приблизимся к «победе» в кавычках, к достижению сформулированной им цели, у России не будет никаких вариантов, кроме как прибегнуть к применению ядерного оружия. Для начала тактического, а при необходимости может дойти и до стратегического.



Указывать на это — не паникёрство. Американскому народу надо знать, что это путь, на который нас поставила нынешняя администрация, и, если мы продолжим по нему идти, последствия будут очень страшными. Для наших семей, для мест, где мы живём, для нашей страны и, откровенно говоря, для всего мира. Это реальность, с которой мы имеем дело.



Они ведут себя так, будто он (Путин. — ИноТВ) — мулла Омар*, какой-нибудь неграмотный пастух, которому мы можем просто диктовать условия! А ведь он управляет страной с шестью тысячами ядерных боеголовок! Они в курсе?



ТУЛСИ ГАББАРД: Мне хотелось бы надеяться, что министр обороны и президент США это знают. Что госсекретарь Блинкен это знает.



Нет никакого объяснения их действиям, их решениям, их политике, потому что продолжение всего этого напрямую угрожает жизни и благополучию американского народа, и, скажем честно, не только американского народа, но и всего мира.



Думаю, вселяет надежду то, что ещё не слишком поздно. По милости Божьей, мы, народ, можем это остановить, пока не стало слишком поздно: мы можем начать действовать, вышвырнуть разжигателей войны из конгресса и избрать в этой стране руководителей, которые примут меры и прекратят это безумие прежде, чем мир будет разрушен.



Я думал, самое большое безрассудство — это подключить к делу Камалу Харрис. Но я признаю свою ошибку: вот оно, самое большое безрассудство, которое я когда-либо у кого-либо видел. Вы указали на это ещё вначале. И я надеюсь, что в какой-то жизни вы будете вознаграждены. Тулси Габбард, спасибо.



ТУЛСИ ГАББАРД: Вам спасибо.



Дата выхода в эфир 10 мая 2022 года.



* Основатель организации «Талибан», находящейся под санкциями ООН за террористическую деятельность.



