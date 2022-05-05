Эксперт: Россия способна достичь своих целей на Украине с помощью обычных вооружений и не заинтересована в глобальной ядерной войне

Ядерное оружие является политическим инструментом и лишь в ограниченной степени подходит для достижения военных целей, поэтому применение Россией ядерного оружия «крайне маловероятно», отмечает эксперт в области ядерной безопасности Лидия Вакс в интервью Der Spiegel. По её словам, ядерный удар по Украине «не останется без ответа», а использование ядерного оружия против НАТО, в свою очередь, может привести к глобальной ядерной войне, в которой Россия не заинтересована.

В последние месяцы Россия, рассуждая об угрозе ядерной войны, судя по всему, «отходит от своей многолетней позиции по использованию ядерного арсенала исключительно для защиты своего суверенитета и территориальной целостности», пишет Der Spiegel.

Однако идея применения ядерного оружия и угрозы его применения в качестве инструмента управления рисками при обострении ситуации обсуждается в российских военных кругах уже в течение нескольких лет, отмечает Лидия Вакс, эксперт в области ядерной безопасности и сотрудник Немецкого института по международным отношениям и безопасности в интервью Der Spiegel. По словам Вакс, с точки зрения России, например, важно не допускать вмешательства внешних сил в «локальные конфликты», каким она считает конфликт на Украине, и предотвращать их перерастание в полномасштабную войну. Ядерные угрозы России в контексте украинского кризиса можно рассматривать как «расширенную интерпретацию этой официальной доктрины».

В конце февраля Россия впервые за 60 лет привела в особый режим боевого дежурства так называемые силы сдерживания, в том числе ядерное оружие. Как утверждает Вакс, Москва «угрожала своим ядерным потенциалом» ещё в 2014 году, когда аннексировала Крым*, хотя «и не так откровенно, как сегодня». Конечно, эта новость «вызывает тревогу», однако, считает Вакс, за этим «вряд ли последуют какие-либо существенные шаги». В соответствии с заявлением министра обороны России Сергея Шойгу, речь идёт лишь об усилении состава нескольких пунктов управления и командования.

Недавно в Баренцевом море прошли российские военные учения с участием атомных подводных лодок. Кроме того, Россия сообщила об успешном запуске межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». По словам Вакс, факт проведения таких учений на фоне украинского кризиса, конечно, «кажется подозрительным». И атомные подводные лодки, и межконтинентальные баллистические ракеты представляют собой так называемое стратегическое ядерное оружие и, в отличие от тактического ядерного оружия, благодаря своей дальности и мощности они могут применяться против военных объектов, находящихся на значительном расстоянии, например в США, объясняет Вакс. Не совсем ясно, по каким именно соображениям проводились конкретно эти учения. За такими процессами необходимо наблюдать. «Однако я бы не стала придавать им слишком большое значение», — подчёркивает эксперт.

Часть российского ядерного оружия находится в состоянии постоянной боевой готовности. Теоретически, отмечает Вакс, российские ядерные боеголовки «могут быть запущены в течение нескольких минут». В экстремальной ситуации решение о применении ядерного оружия будет принимать президент России, то есть Владимир Путин. Однако, насколько известно, без одобрения министра обороны и начальника Генштаба запуск не состоится.

Аналогичная система существует и в США. Так работает «взаимное гарантированное уничтожение», или «ядерный паритет», — у каждой стороны есть инструменты, необходимые для почти полного уничтожения другой. Мир «живёт с этим уже несколько десятков лет». Из-за этого риска ни у одной из сторон нет соблазна задействовать ядерное оружие, отмечает Вакс.

По мнению эксперта, президент России Владимир Путин действует рационально и взвешивает все «за» и «против». При этом, вероятно, он принимает решения на основе той информации, которую ему предоставляют. Однако зачастую именно это является «серьёзной проблемой», «особенно в таких авторитарных системах, как Россия».

Вакс считает применение Россией ядерного оружия «крайне маловероятным», поскольку это «дорого бы ей обошлось». «Ядерный удар по Украине не останется без ответа, даже если она не является членом НАТО, поскольку в таком случае будут напрямую затронуты американские структурно-политические интересы. Использование ядерного оружия против НАТО, в свою очередь, может привести к глобальной ядерной войне. Россия тоже в этом не заинтересована. Ядерное оружие — это в первую очередь политический инструмент, который государство использует для установления красных линий. Однако оно лишь в очень ограниченной степени подходит для достижения военных целей. Как я уже сказала, пока мы не наблюдаем реальной подготовки России к применению ядерного оружия», — утверждает Вакс.

Использование так называемых «ядерных мини-бомб» с меньшей мощностью и меньшей дальностью также будет иметь разрушительные последствия. У России относительно большой арсенал тактического, или нестратегического, ядерного оружия, и некоторые аналитики утверждают, что такое оружие может быть применено с большей вероятностью. Вакс считает, что такое оружие не поможет России достичь каких-либо реальных целей в этом конфликте. Россия, по её словам, способна достичь большинства своих военных целей с помощью обычных вооружений, и «их политическая цена далеко не так высока, как цена применения ядерного оружия».